Επεκτείνεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας σε νέους κλάδους από τις 12 Οκτωβρίου

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας διευρύνεται σε δύο φάσεις, με την πρώτη να τίθεται σε πλήρη εφαρμογή τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026. Το μέτρο αναμένεται να καλύψει συνολικά περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους, προσθέτοντας επιπλέον 500.000 εργαζόμενους από νέους κλάδους της οικονομίας. Η επέκταση αυτή στοχεύει στην πιο συστηματική και διαφανή καταγραφή του χρόνου εργασίας, διασφαλίζοντας την αμοιβή για τον πραγματικό χρόνο απασχόλησης.

Επέκταση σε νέους κλάδους

Η διεύρυνση της κάλυψης της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας θα πραγματοποιηθεί σε δύο διαδοχικές φάσεις. Η πρώτη φάση ξεκινά στις 12 Οκτωβρίου 2026, ενώ η δεύτερη φάση έχει προγραμματιστεί να ακολουθήσει στις 16 Νοεμβρίου του ίδιου έτους.

Με την ένταξη των νέων κλάδων, η ψηφιακή καταγραφή του χρόνου εργασίας καθίσταται υποχρεωτική για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στο νέο πλαίσιο. Συνολικά, περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι θα προστατεύονται από το μέτρο, με την προσθήκη επιπλέον μισού εκατομμυρίου εργαζομένων.

Οι νέες δραστηριότητες που εντάσσονται

Από τις 12 Οκτωβρίου 2026, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας καθίσταται υποχρεωτική για ένα ευρύ φάσμα νέων δραστηριοτήτων. Στους κλάδους που εντάσσονται περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, όπως τα νοσοκομεία, τα θεραπευτικά και τα διαγνωστικά κέντρα. Από αυτή την επέκταση εξαιρούνται οι γιατροί.

Το μέτρο επεκτείνεται επίσης στις τηλεπικοινωνίες και στις δραστηριότητες υποστήριξης της απασχόλησης. Επιπλέον, στην πρώτη φάση εντάσσονται κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια, καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, κυρίως στον τομέα του καθαρισμού.

Η πιλοτική εφαρμογή

Πριν από την πλήρη εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στους νέους κλάδους, προηγήθηκε μια πιλοτική περίοδος. Η πιλοτική αυτή εφαρμογή ξεκίνησε στις 2 Ιουνίου 2026 και ολοκληρώνεται στις 11 Οκτωβρίου 2026.

Η πιλοτική λειτουργία έδωσε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους να εξοικειωθούν με το σύστημα και τις διαδικασίες της ψηφιακής καταγραφής του χρόνου εργασίας, προετοιμάζοντας την ομαλή μετάβαση στην υποχρεωτική εφαρμογή.

Δηλώσεις της υπουργού Εργασίας

Για την επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και τα αποτελέσματα της εφαρμογής της μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως. Η υπουργός δήλωσε ότι η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας επεκτείνεται σε ολοένα περισσότερους κλάδους της αγοράς, προστατεύοντας επιπλέον μισό εκατομμύριο εργαζόμενους.

Σύμφωνα με την κ. Κεραμέως, συνολικά από το μέτρο προστατεύονται περίπου 2.500.000 εργαζόμενοι, οι οποίοι, χάρη στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, αμείβονται για τον πραγματικό χρόνο εργασίας τους. Η αποτελεσματικότητα του μέτρου αποδεικνύεται από τα επίσημα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», καθώς η χρήση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας έχει οδηγήσει σε αυξήσεις στις δηλωθείσες υπερωρίες έως και 1.200% σε συγκεκριμένους κλάδους. Επιπλέον, το 2025 δηλώθηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερωρίες σε σχέση με το 2024.

Σημαντική αύξηση στις δηλωθείσες υπερωρίες

Σημαντική αύξηση καταγράφουν οι δηλωμένες υπερωρίες στους κλάδους που έχουν ενταχθεί στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ». Το υπουργείο Εργασίας αναφέρει ότι η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας έχει συμβάλει στην πιο συστηματική και διαφανή καταγραφή του χρόνου εργασίας, με τις πρόσθετες ώρες απασχόλησης να αποτυπώνονται πλέον ψηφιακά και με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2026 δηλώθηκαν σχεδόν 6,8 εκατομμύρια ώρες υπερωριακής απασχόλησης. Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος κατά 35,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτους αριθμούς παρουσίασε ο κλάδος του χονδρικού εμπορίου.

Με πληροφορίες από: News.gr, Enikos, Reader