Νέα διάσταση παίρνει η υπόθεση που βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας, μετά το λεκτικό επεισόδιο του Νίκου Καρβέλα με υπαλλήλους της ΑΑΔΕ. Οι φορολογικοί έλεγχοι επεκτείνονται πλέον και στα οικονομικά στοιχεία μεγάλων συναυλιών της Άννας Βίσση, ενώ οι αρχές εξετάζουν λεπτομερώς τις οικονομικές δραστηριότητες και των δύο καλλιτεχνών.

Οι έλεγχοι στην Άννα Βίσση

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ εξετάζουν τα οικονομικά δεδομένα που συνδέονται με την πρόσφατη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει και οι προηγούμενες συναυλίες της τραγουδίστριας σε Καλλιμάρμαρο και Ηρώδειο.

Στο πλαίσιο των διασταυρώσεων, οι αρχές εξετάζουν τα έσοδα από εισιτήρια και άλλες πηγές, καθώς και τα έξοδα παραγωγής αυτών των εκδηλώσεων. Επίσης, ελέγχονται οι αμοιβές, οι συμβάσεις, τα τιμολόγια και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συγκεκριμένες συναυλίες.

Η ευρωπαϊκή περιοδεία στο μικροσκόπιο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν στη μίνι ευρωπαϊκή περιοδεία της Άννας Βίσση, η οποία πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο. Η περιοδεία περιλάμβανε εμφανίσεις σε πόλεις όπως το Ντίσελντορφ, η Στουτγκάρδη, το Άμστερνταμ, το Παρίσι και οι Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εταιρίες που είχαν διοργανώσει τις συγκεκριμένες συναυλίες της τραγουδίστριας στο εξωτερικό το 2025 είναι συμφερόντων της ιδίας και δεν είχαν δηλώσει ΦΠΑ το 2024-25, αξίας άνω των 50.000 ευρώ. Επιπλέον, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο της φοροδιαφυγής και τιμολόγια που έχουν εκδοθεί από συγκεκριμένες Κυπριακές και Αγγλικές εταιρίες, στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας.

Το επεισόδιο με τον Νίκο Καρβέλα

Την περασμένη Παρασκευή, δημιουργήθηκε ένταση όταν υπάλληλοι της ΑΑΔΕ επισκέφθηκαν την κατοικία του συνθέτη, Νίκου Καρβέλα. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η επίδοση εγγράφου για φορολογικές υποθέσεις, οι οποίες, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, αφορούν ποσό περίπου 850.000 ευρώ.

Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι ο Νίκος Καρβέλας δεν είχε υποβάλει φορολογική δήλωση για το έτος 2025. Η προσπάθεια επίδοσης του εγγράφου οδήγησε σε λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ του συνθέτη και των υπαλλήλων.

Η αντίδραση του συνθέτη και οι δηλώσεις

Ο Νίκος Καρβέλας, ο οποίος σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες είναι εδώ και τέσσερα χρόνια συνταξιούχος, φέρεται να έκλεισε την πόρτα στους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ. Ο συνθέτης έχει σταματήσει την επιχειρηματική του δραστηριότητα και λαμβάνει έσοδα από τα πνευματικά του δικαιώματα.

Οι υπάλληλοι αποχώρησαν χωρίς να ολοκληρώσουν τη διαδικασία διά ζώσης. Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό, το έγγραφο επιδόθηκε στη συνέχεια ηλεκτρονικά, ενώ ο συνθέτης υπέβαλε άμεσα τη φορολογική του δήλωση μετά το συμβάν.

Δημόσιες αναφορές και οικονομικές συναλλαγές

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι δημόσιες αναφορές για την αμοιβή του Νίκου Καρβέλα, καθώς και για χρηματικές συναλλαγές που ήρθαν στο προσκήνιο μετά τη ρήξη των δύο πλευρών. Οι ελεγκτικές αρχές καλούνται να διασταυρώσουν τα σχετικά παραστατικά.

Στόχος των αρχών είναι να διαπιστώσουν αν οι εν λόγω συναλλαγές έχουν αποτυπωθεί στα επίσημα φορολογικά στοιχεία, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των οικονομικών υποθέσεων.

Με πληροφορίες από: Topontiki