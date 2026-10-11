OB Streem: Αύξηση τζίρου στα 229 εκατ. ευρώ αλλά πτώση κερδών μετά τις αναδιαρθρώσεις

Σημαντική αύξηση στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών του κατέγραψε ο όμιλος OB Streem το 2025, φτάνοντας τα 229,12 εκατ. ευρώ, έναντι 155,28 εκατ. ευρώ το 2024. Η αύξηση αυτή, που ανήλθε σε 47,5%, δεν συνοδεύτηκε ωστόσο από αντίστοιχη ενίσχυση της κερδοφορίας, καθώς τα EBITDA περιορίστηκαν στα 3,85 εκατ. ευρώ από 12,33 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά. Η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία δημιουργίας ενός ισχυρότερου ομίλου μεταφορών και logistics, με τις διαδοχικές εξαγορές, συγχωνεύσεις και αναδιοργάνωση των δραστηριοτήτων να επηρεάζουν τα λειτουργικά της αποτελέσματα.

Η πορεία του τζίρου και η πίεση στην κερδοφορία

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της OB Streem ανήλθε το 2025 σε 229,12 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό σηματοδοτεί μια σημαντική άνοδο σε σύγκριση με τα 155,28 εκατ. ευρώ που είχε καταγραφεί το 2024, με την αύξηση να φτάνει το 47,5%.

Παρά την εντυπωσιακή αύξηση των πωλήσεων, η εικόνα διαφοροποιείται αισθητά στο επίπεδο της λειτουργικής κερδοφορίας. Τα EBITDA του ομίλου περιορίστηκαν στα 3,85 εκατ. ευρώ το 2025, από 12,33 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά. Αυτή η απόκλιση αποτελεί το βασικό στοιχείο που θα κρίνει την επόμενη περίοδο για τον όμιλο.

Οι αιτίες της μείωσης των κερδών

Η διοίκηση της OB Streem αποδίδει ένα σημαντικό μέρος της υποχώρησης της κερδοφορίας σε έκτακτες επιβαρύνσεις. Οι επιβαρύνσεις αυτές σχετίζονται άμεσα με τις διαδικασίες εταιρικής αναδιάρθρωσης που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης, χωρίς αυτά τα μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα, τα EBITDA θα προσέγγιζαν τα 12,1 εκατ. ευρώ. Η εκτίμηση αυτή υποδηλώνει ότι ο όμιλος θεωρεί πως διατηρεί ουσιαστικές δυνατότητες λειτουργικής κερδοφορίας, αν και η επιβεβαίωσή της θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα των επόμενων χρήσεων.

Η στρατηγική αναδιάρθρωση του ομίλου

Κεντρικό γεγονός στην αναδιάρθρωση του ομίλου αποτέλεσε η συγχώνευση της Ορφεύς Βεϊνόγλου με τη Streem Global, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2025. Αυτή η κίνηση αποτέλεσε τη βάση για τη συγκρότηση ενός διευρυμένου επιχειρηματικού σχήματος στον τομέα των μεταφορών και των logistics.

Παράλληλα με τη συγχώνευση, η εταιρεία ενίσχυσε τη συμμετοχή της στην Instant Trans και προχώρησε σε αναδιοργάνωση των δραστηριοτήτων της τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Οι κινήσεις αυτές έχουν ως στόχο να επιτρέψουν την παροχή περισσότερων υπηρεσιών σε κοινούς πελάτες, δημιουργώντας προϋποθέσεις για τη σύναψη μεγαλύτερων συμβολαίων και την καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών.

Χρηματοοικονομική διάσταση και προκλήσεις

Στο χρηματοοικονομικό σκέλος, ο όμιλος προχώρησε στη σύναψη κοινοπρακτικών ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους 655,5 εκατ. ευρώ. Τα δάνεια αυτά έχουν ως αντικείμενο την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων υποχρεώσεων, καθώς και τη στήριξη νέων επενδύσεων.

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι το συνολικό αυτό ποσό αφορά χρηματοδοτικές συμφωνίες και δεν ταυτίζεται με ήδη εκταμιευμένο δανεισμό. Την ίδια στιγμή, το κεφάλαιο κίνησης του ομίλου εμφανίζεται αρνητικό κατά 96,81 εκατ. ευρώ, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σημαντική τη διαχείριση της ρευστότητας.

Οι προκλήσεις για τον όμιλο αυξάνονται περαιτέρω εξαιτίας της νέας ανόδου των ενεργειακών τιμών, καθώς ο κλάδος των μεταφορών επηρεάζεται άμεσα από το κόστος των καυσίμων. Η δυνατότητα μετακύλισης των αυξήσεων αυτών στους πελάτες θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για τα περιθώρια κέρδους του ομίλου. Για το 2026, η ολοκλήρωση των διαδικασιών αποτελεί ένα μεγάλο ζητούμενο.

Με πληροφορίες από: Topontiki