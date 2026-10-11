Η δημόσια σύγκρουση Βίσση – Καρβέλα για 400 τραγούδια και οικονομικές απαιτήσεις

Η συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου πυροδότησε μια απίστευτη δημόσια σύγκρουση με τον Νίκο Καρβέλα. Οι καταγγελίες αφορούν οικονομικές απαιτήσεις ύψους 1,5 εκατ. ευρώ και ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων για περίπου 400 τραγούδια. Η εξέλιξη αυτή διαμορφώνει ένα νέο τοπίο στη σχέση των δύο καλλιτεχνών, με ανοιχτά πλέον τόσο τα οικονομικά ζητήματα όσο και τη χρήση του μουσικού τους ρεπερτορίου, έπειτα από δεκαετίες συνεργασίας.

Η απουσία από το Ολυμπιακό Στάδιο και η αρχή της ρήξης

Η απουσία του Νίκου Καρβέλα από τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο Ολυμπιακό Στάδιο δεν πέρασε απαρατήρητη από το κοινό. Λίγες ημέρες αργότερα, έγινε σαφές ότι πίσω από αυτήν την απουσία κρυβόταν μια σοβαρή ρήξη μεταξύ των δύο καλλιτεχνών.

Η σύγκρουση αυτή δεν περιοριζόταν σε μια απλή διαφωνία για τους όρους της συγκεκριμένης διοργάνωσης. Οι δημόσιες ανακοινώσεις που ακολούθησαν έφεραν στην επιφάνεια οικονομικές διαφορές, εκατέρωθεν αιχμές και μια διαμάχη με άμεσο αντίκτυπο στα τραγούδια που έχουν συνδέσει τις δύο πλευρές επί δεκαετίες.

Οι καταγγελίες του Νίκου Καρβέλα για τα εισιτήρια και την αμοιβή

Ο συνθέτης υποστήριξε ότι η εταιρεία παραγωγής ακύρωσε τα εισιτήρια που είχαν εκδοθεί για τον ίδιο και τους καλεσμένους του. Στη συνέχεια, αυτά τα εισιτήρια αντικαταστάθηκαν με άλλα, τα οποία αφορούσαν υποδεέστερες θέσεις στο στάδιο.

Ο Νίκος Καρβέλας χαρακτήρισε αυτή την ενέργεια ως «απόλυτα προσβλητική». Συνέδεσε το περιστατικό με τη διαφωνία που είχε προηγηθεί σχετικά με την αμοιβή του. Στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή του, απέδωσε την απουσία του από τη συναυλία στην αντιμετώπιση που, όπως δήλωσε, είχε από την εταιρεία παραγωγής.

Η εκδοχή της Άννας Βίσση και οι οικονομικές απαιτήσεις

Από την πλευρά της, η Άννα Βίσση παρουσίασε μια εντελώς διαφορετική εκδοχή των γεγονότων που οδήγησαν στη σύγκρουση. Η τραγουδίστρια υποστήριξε ότι η κρίση πυροδοτήθηκε από τις οικονομικές απαιτήσεις του συνθέτη.

Σύμφωνα με την ίδια, οι απαιτήσεις αυτές εκφράστηκαν λίγο πριν από την εμφάνιση στο ΟΑΚΑ. Έτσι, στο επίκεντρο της διαμάχης βρέθηκαν τα χρήματα που διεκδικούσε κάθε πλευρά, οι υποχρεώσεις της παραγωγής και το καθεστώς χρήσης των τραγουδιών.

Το ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων και η αποζημίωση

Σύμφωνα με τον Νίκο Καρβέλα, η ακύρωση των εισιτηρίων του ίδιου και των προσκεκλημένων του, καθώς και η αντικατάστασή τους με εισιτήρια χαμηλότερης κατηγορίας, αποτέλεσαν προσβολή. Αυτό συνέβη σε μια περίοδο κατά την οποία οι διαφωνίες για την οικονομική του αποζημίωση είχαν ήδη οξυνθεί.

Ο συνθέτης ανέφερε ότι λίγες ώρες πριν από τη συναυλία ενημερώθηκε πως δεν θα λάμβανε πρόσθετη αμοιβή, πέρα από τα δικαιώματα για τη χρήση των τραγουδιών του. Από τα 50 κομμάτια που περιλαμβάνονταν στο πρόγραμμα της συναυλίας, τα 47 ήταν δικές του δημιουργίες, σύμφωνα με ανακοίνωσή του.

Σύγκριση με προηγούμενες συναυλίες και ένα επιπλέον περιστατικό

Ο Νίκος Καρβέλας συνέκρινε την αντιμετώπιση που είχε στην περίπτωση του ΟΑΚΑ με εκείνη στις προηγούμενες συναυλίες της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο. Υποστήριξε ότι τότε είχαν ισχύσει διαφορετικοί όροι συνεργασίας.

Αυτή τη φορά, η παραγωγή επικαλέστηκε το αυξημένο κόστος της διοργάνωσης ως αιτία για να μην του δώσει τα χρήματα που, σύμφωνα με τον ίδιο, έπρεπε να λάβει. Στην καταγγελία του προστέθηκε και ένα ακόμη περιστατικό, καθώς, όπως υποστήριξε, μετά την ολοκλήρωση της συναυλίας, μέλη της παραγωγής φέρονταν να...

Με πληροφορίες από: Topontiki