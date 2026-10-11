Σημαντική αύξηση φορολογικών εσόδων του κράτους την περίοδο 2020-2027

Μια εντυπωσιακή αύξηση των φορολογικών εσόδων του κράτους, η οποία ξεπερνά τα 26 δισεκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με το 2020, αποκαλύπτεται από επίσημα στοιχεία. Η εξέλιξη αυτή φέρνει στο προσκήνιο μια από τις σημαντικότερες αντιφάσεις της κυβερνητικής οικονομικής πολιτικής. Συγκεκριμένα, τίθεται το ερώτημα πώς συμβιβάζονται οι επανειλημμένες εξαγγελίες για μειώσεις και καταργήσεις φόρων με τη συνεχή άνοδο των ποσών που εισρέουν στα δημόσια ταμεία.

Η αύξηση των συνολικών φορολογικών εσόδων

Τα συνολικά φορολογικά έσοδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει ο Αλέξης Μητρόπουλος, από 51,625 δισ. ευρώ το 2020 προβλέπεται να ανέλθουν στα 77,878 δισ. ευρώ το 2027. Αυτό αντιπροσωπεύει μια διαφορά της τάξης των 26,253 δισ. ευρώ. Η αύξηση αυτή αντιστοιχεί σε ποσοστό περίπου 50,9% μέσα στην εξεταζόμενη περίοδο.

Η Ένωση Εργαζομένων, Συνταξιούχων Ελλάδος (ΕΝΥΠΕΚΚ) του Αλέξη Μητρόπουλου, η οποία συνέλλεξε τα εν λόγω στοιχεία, χαρακτηρίζει την εξέλιξη ως εξαιρετικά ανησυχητική. Παράλληλα, αμφισβητεί ευθέως το κυβερνητικό αφήγημα περί περιορισμού της φορολογικής επιβάρυνσης των πολιτών. Η ΕΝΥΠΕΚΚ επισημαίνει ότι η κυβέρνηση προβάλλει την κατάργηση ή τη μείωση 72 φόρων, την ίδια στιγμή που οι συνολικές φορολογικές εισπράξεις εμφανίζουν μια τόσο μεγάλη άνοδο.

Η φορολογία εισοδήματος σε άνοδο

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που αφορούν τη φορολογία εισοδήματος. Η αύξηση σε αυτόν τον τομέα είναι αναλογικά υψηλότερη σε σύγκριση με την αύξηση των συνολικών φορολογικών εσόδων. Αυτή η μεταβολή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αποτυπώνει τη μεγάλη διεύρυνση των εισπράξεων από τη φορολογία εισοδήματος.

Μέσα στην εξεταζόμενη περίοδο, το κράτος προβλέπεται να εισπράττει ετησίως πάνω από 12 δισ. ευρώ περισσότερα από φόρους εισοδήματος, σε σχέση με το 2020. Αυτή η εξέλιξη υπογραμμίζει την εντατικοποίηση της φορολογικής επιβάρυνσης στα εισοδήματα των πολιτών.

Οι παράμετροι που επηρεάζουν τα έσοδα

Βεβαίως, η αύξηση των φορολογικών εσόδων δεν σημαίνει αυτομάτως ότι αυξήθηκαν αντίστοιχα και οι φορολογικοί συντελεστές. Τα φορολογικά έσοδα επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η αύξηση των ονομαστικών εισοδημάτων, η απασχόληση, η συνολική οικονομική δραστηριότητα, καθώς και η αποτελεσματικότητα των εισπρακτικών μηχανισμών του κράτους.

Ωστόσο, η ΕΝΥΠΕΚΚ τονίζει ότι η αύξηση των εσόδων δεν προέρχεται από την ανάπτυξη, αλλά από την ευθεία επιβάρυνση των πολιτών. Αυτή η επισήμανση θέτει υπό αμφισβήτηση την ερμηνεία της αύξησης των εσόδων ως αποκλειστικό αποτέλεσμα της οικονομικής μεγέθυνσης.

Ο ρόλος του πληθωρισμού και η αγοραστική δύναμη

Υπάρχει μια παράμετρος με ιδιαίτερη κοινωνική σημασία που σχετίζεται με την αύξηση των φορολογικών εσόδων. Όταν τα ονομαστικά εισοδήματα αυξάνονται λόγω του πληθωρισμού, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη βελτίωση της πραγματικής αγοραστικής δύναμης των πολιτών, η φορολογική επιβάρυνση μπορεί να αυξάνεται. Αυτό μπορεί να συμβεί ακόμη και χωρίς αλλαγή των φορολογικών συντελεστών.

Το φαινόμενο αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε ένα φορολογικό σύστημα που λειτουργεί με προοδευτική κλίμακα. Εάν τα φορολογικά κλιμάκια δεν αναπροσαρμόζονται επαρκώς, ώστε να λαμβάνουν υπόψη την αύξηση του κόστους ζωής, τότε οι πολίτες καλούνται να πληρώσουν περισσότερους φόρους, παρά τη φαινομενική αύξηση των εισοδημάτων τους.

Τα ερωτήματα για την κυβερνητική πολιτική

Η σύγκριση των στοιχείων βασίζεται, σύμφωνα με την ΕΝΥΠΕΚΚ, στους σχετικούς πίνακες των κρατικών προϋπολογισμών του 2020 και του 2027. Αυτή η μεθοδολογία επιτρέπει την ανάδειξη των διαφορών στα φορολογικά έσοδα κατά την εν λόγω περίοδο.

Τα στοιχεία αυτά εγείρουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη συνοχή της κυβερνητικής οικονομικής πολιτικής και τις επιπτώσεις της στην οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών. Η διαφορά μεταξύ των εξαγγελιών για φοροελαφρύνσεις και της πραγματικής αύξησης των εισπράξεων αποτελεί κεντρικό σημείο της ανάλυσης που παρουσιάζει ο Αλέξης Μητρόπουλος.

Με πληροφορίες από: Topontiki