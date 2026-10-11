Open Cosmos: Νέο εργοστάσιο δορυφόρων στην Ελλάδα με στόχο την παραγωγή μίας μονάδας ημερησίως

Μια νέα παραγωγική δραστηριότητα υψηλής τεχνολογίας αναπτύσσεται στην Ελλάδα, καθώς η εταιρεία Open Cosmos σχεδιάζει σημαντική επέκταση των εγκαταστάσεών της. Στόχος είναι η δημιουργία μιας βιομηχανικής βάσης για την κατασκευή δορυφόρων, οι οποίοι προορίζονται για διεθνείς πελάτες. Αυτή η επένδυση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αφορά έναν τομέα όπου η ελληνική οικονομία είχε μέχρι σήμερα περιορισμένη βιομηχανική παρουσία, αλλά διαθέτει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Η επέκταση στην Ελλάδα και οι νέες εγκαταστάσεις

Η Open Cosmos, η οποία ήδη δραστηριοποιείται στην Παλλήνη, προχωρά στον σχεδιασμό νέων εγκαταστάσεων. Οι εγκαταστάσεις αυτές θα έχουν συνολική επιφάνεια 4.000 τετραγωνικών μέτρων. Μέσω αυτών των νέων υποδομών, η εταιρεία στοχεύει να αποκτήσει σταδιακά τη δυνατότητα παραγωγής έως και ενός δορυφόρου την ημέρα.

Η ανάπτυξη αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή για την εταιρεία. Συγκεκριμένα, αφορά τη μετάβαση από τη συμμετοχή σε μεμονωμένα διαστημικά προγράμματα στη δημιουργία μιας οργανωμένης παραγωγικής υποδομής. Η επένδυση δεν περιορίζεται στην παροχή τεχνολογικών υπηρεσιών, αλλά επικεντρώνεται στη δημιουργία πραγματικής βιομηχανικής παραγωγής με σαφή εξαγωγικό προσανατολισμό.

Ο φιλόδοξος στόχος παραγωγής

Ο στόχος της κατασκευής ενός δορυφόρου την ημέρα αποτελεί μια μελλοντική παραγωγική δυναμικότητα και όχι υφιστάμενη επίδοση. Για να επιτευχθεί αυτός ο φιλόδοξος στόχος, απαιτούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται οι νέες εγκαταστάσεις, ο εξειδικευμένος εξοπλισμός, οι πιστοποιημένες διαδικασίες παραγωγής, καθώς και οι συνεργασίες με προμηθευτές ηλεκτρονικών συστημάτων και εξαρτημάτων.

Η Open Cosmos ειδικεύεται στην ανάπτυξη μικρών δορυφόρων. Επιπλέον, προσφέρει δεδομένα παρατήρησης της Γης και αναπτύσσει διαστημικές υποδομές επικοινωνιών. Η νέα παραγωγική βάση θα ενισχύσει περαιτέρω αυτές τις δραστηριότητες, επιτρέποντας την κάλυψη διεθνών αναγκών.

Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού

Παράλληλα με την επέκταση των εγκαταστάσεων, προβλέπεται σημαντική ενίσχυση του προσωπικού της ελληνικής θυγατρικής της εταιρείας, Open Cosmos Aegean. Από περίπου 40 εργαζομένους που απασχολεί σήμερα, ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί σε περισσότερους από 300 έως το έτος 2030.

Αυτή η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού υπογραμμίζει τη δέσμευση της εταιρείας για μακροπρόθεσμη παρουσία στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, αναδεικνύει τις δυνατότητες της χώρας στην ανάπτυξη εξειδικευμένων στελεχών στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας και βιομηχανίας.

Η σημασία της επένδυσης για την ελληνική οικονομία

Η επένδυση της Open Cosmos στην Ελλάδα αναμένεται να δημιουργήσει πρόσθετη οικονομική δραστηριότητα. Αυτό θα επεκταθεί σε ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της τεχνολογίας, των μηχανουργικών κατασκευών και των εξειδικευμένων υπηρεσιών. Η δημιουργία μιας τέτοιας βιομηχανικής βάσης με εξαγωγικό προσανατολισμό αποτελεί σημαντικό βήμα για την ελληνική οικονομία.

Η παρουσία της εταιρείας σε έναν τομέα υψηλής τεχνολογίας, όπου η Ελλάδα είχε περιορισμένη βιομηχανική παρουσία, ανοίγει νέους δρόμους. Δημιουργεί προοπτικές για την ενίσχυση της καινοτομίας και την προσέλκυση περαιτέρω επενδύσεων στον διαστημικό κλάδο της χώρας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του εγχώριου ανθρώπινου δυναμικού.

Η χρηματοδότηση και ο διεθνής προσανατολισμός

Το επιχειρηματικό σχέδιο της Open Cosmos παρουσιάστηκε μετά την ολοκλήρωση ενός νέου γύρου χρηματοδότησης. Ο γύρος αυτός ανήλθε σε ύψος 300 εκατομμυρίων ευρώ σε επίπεδο ομίλου. Αυτή η χρηματοδότηση δημιουργεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτάχυνση της διεθνούς ανάπτυξης της εταιρείας.

Η ενίσχυση των κεφαλαίων επιτρέπει στην Open Cosmos να υλοποιήσει τα σχέδιά της για επέκταση και να ενισχύσει τη θέση της στην παγκόσμια αγορά δορυφόρων. Η δημιουργία της παραγωγικής μονάδας στην Ελλάδα αποτελεί μέρος αυτής της διεθνούς στρατηγικής, με στόχο την εξυπηρέτηση πελατών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Με πληροφορίες από: Topontiki