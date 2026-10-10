Ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) επισκέφθηκαν την κατοικία του Νίκου Καρβέλα, προκειμένου να του επιδώσουν ένα έγγραφο που αφορούσε οικονομικές εκκρεμότητες. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα συνολικό ποσό 850.000 ευρώ, το οποίο συνδέεται με φορολογικές υποχρεώσεις της τελευταίας τετραετίας. Η επίσκεψη των ελεγκτών φέρεται να κατέληξε σε έντονο επεισόδιο, με τον μουσικοσυνθέτη να αντιδρά με οργή, με αποτέλεσμα οι υπάλληλοι να αποχωρήσουν χωρίς να ολοκληρώσουν την αυτοπρόσωπη επίδοση των σχετικών εγγράφων.

Η επίσκεψη της ΑΑΔΕ και οι οικονομικές εκκρεμότητες

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές αναφορές, κλιμάκιο της φορολογικής διοίκησης μετέβη στο σπίτι του Νίκου Καρβέλα με σκοπό την επίδοση εγγράφου σχετικού με τις φορολογικές του υποχρεώσεις. Οι πληροφορίες που μεταδόθηκαν αναφέρουν ότι ο έλεγχος αφορά την τελευταία τετραετία και το χρηματικό ποσό των εκκρεμοτήτων φτάνει τις 850.000 ευρώ.

Η κίνηση αυτή της ΑΑΔΕ έρχεται σε μια περίοδο που τα φώτα της δημοσιότητας είναι στραμμένα στα οικονομικά στοιχεία καλλιτεχνών, καθώς ακούγονται «αστρονομικά» ποσά. Οι ελεγκτές της Αρχής φέρεται να έχουν κινητοποιηθεί για να διαπιστώσουν αν όλα τα χρήματα έχουν δηλωθεί όπως πρέπει.

Έντονη αντίδραση του συνθέτη και ηλεκτρονική κοινοποίηση

Κατά την επίσκεψη των ελεγκτών της ΑΑΔΕ, η υποδοχή δεν ήταν «θερμή», όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι πληροφορίες. Ο συνθέτης φέρεται να αντέδρασε με ιδιαίτερη ένταση στην παρουσία των υπαλλήλων, υψώνοντας τη φωνή του και διαμαρτυρόμενος έντονα. Το επεισόδιο είχε ως αποτέλεσμα οι ελεγκτές να αποχωρήσουν από την κατοικία του, χωρίς να καταφέρουν να του παραδώσουν αυτοπροσώπως το σχετικό έγγραφο.

Μετά την αποχώρηση των υπαλλήλων, η ΑΑΔΕ προχώρησε στην ηλεκτρονική κοινοποίηση των εγγράφων προς τον μουσικοσυνθέτη. Αυτή η ενέργεια διασφαλίζει τη συνέχιση της προβλεπόμενης διαδικασίας, παρά την αρχική αδυναμία επίδοσης.

Το ευρύτερο πλαίσιο της φορολογικής έρευνας

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ συνεχίζεται η δημόσια αντιπαράθεση του Νίκου Καρβέλα με την Άννα Βίσση. Η κόντρα των δύο καλλιτεχνών είδε το φως της δημοσιότητας αμέσως μετά τη μεγάλη συναυλία της ερμηνεύτριας στο ΟΑΚΑ, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2026. Παράλληλα, η ΑΑΔΕ φέρεται να εξετάζει οικονομικά στοιχεία που σχετίζονται και με τη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Ήδη, η ΑΑΔΕ κάνει «φύλλο και φτερό» τα στοιχεία για τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, και τώρα, όπως φαίνεται, σειρά πήρε και ο Νίκος Καρβέλας. Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και λόγω των πληροφοριών που έχουν δημοσιοποιηθεί για τα οικονομικά της συναυλίας και τη διαφωνία που έχει ανακύψει ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες.

Οικονομικές διαφωνίες και διευκρινίσεις

Στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης, ο Νίκος Καρβέλας αναφέρθηκε στο οικονομικό σκέλος της σύγκρουσης με την Άννα Βίσση, αρνούμενος ότι ζήτησε το ποσό του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Ωστόσο, σύμφωνα με την πλευρά της Άννας Βίσση και τις δηλώσεις του δικηγόρου της, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης οικονομικής συμφωνίας ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ που επιχειρήθηκε να γίνει, περιλαμβανόταν και η διαγραφή ενός χρέους 500.000 ευρώ του συνθέτη.

Η πλευρά της τραγουδίστριας υποστηρίζει επίσης ότι το ποσό των 500.000 ευρώ αποτελούσε οικονομική «εξυπηρέτηση» προς τον Νίκο Καρβέλα από τον εφοπλιστή Γιάννη Κούστα, κάτι που ο δημιουργός αρνείται. Από την πλευρά της, η εταιρεία παραγωγής επιμένει πως έχει εκπληρώσει στο ακέραιο τις οικονομικές υποχρεώσεις της απέναντι στον Νίκο Καρβέλα, δίνοντας μάλιστα στη δημοσιότητα το αποδεικτικό κατάθεσης 250.000 ευρώ για τα πνευματικά δικαιώματα της συναυλίας στο ΟΑΚΑ.

Αναμονή για επίσημες επιβεβαιώσεις

Πάντως, παραμένει κρίσιμη η διάκριση ανάμεσα στο ποσό των 850.000 ευρώ που αναφέρεται στα δημοσιεύματα και σε τυχόν βεβαιωμένη φορολογική οφειλή. Από τα διαθέσιμα στοιχεία δεν προκύπτει επίσημη επιβεβαίωση ότι το συγκεκριμένο ποσό αποτελεί χρέος του Νίκου Καρβέλα προς την εφορία. Η φορολογική διάσταση της υπόθεσης αναμένεται να αποσαφηνιστεί μέσα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τυχόν νεότερες επίσημες πληροφορίες.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis