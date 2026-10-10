Εξαιρέσεις στις πληρωμές με μετρητά στα κούριερ: Ποιοι πολίτες επηρεάζονται και ποιες υπηρεσίες μένουν εκτός

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προετοιμάζει εξαιρέσεις από την απαγόρευση πληρωμών με μετρητά στις αντικαταβολές μέσω κούριερ. Η ρύθμιση αυτή, η οποία αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών, αναμένεται να διαμορφώσει ένα νέο πλαίσιο για τις συναλλαγές. Παράλληλα, διευκρινίζεται ποιες υπηρεσίες παραμένουν εκτός του πεδίου εφαρμογής του μέτρου, με στόχο την υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής για τις παραδόσεις δεμάτων.

Εξαιρέσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Οικονομικών, οι εξαιρέσεις από την υποχρέωση ηλεκτρονικής πληρωμής στις αντικαταβολές μέσω κούριερ θα βασιστούν στο υφιστάμενο πλαίσιο που εφαρμόζεται για τις ηλεκτρονικές δαπάνες του αφορολόγητου. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξουν ειδικές προβλέψεις για πολίτες που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση σε ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ή ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές.

Συγκεκριμένα, στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται οι πολίτες άνω των 70 ετών, οι οποίοι συχνά δεν είναι εξοικειωμένοι με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Επιπλέον, εξαιρούνται οι κάτοικοι χωριών με πληθυσμό έως 500 κατοίκους, καθώς και οι κάτοικοι νησιών με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω περιοχές δεν αποτελούν τουριστικούς προορισμούς. Για αυτές τις κατηγορίες, η πρόθεση είναι να διατηρηθεί η δυνατότητα εξόφλησης με μετρητά κατά την παράδοση του δέματος.

Υπηρεσίες που δεν επηρεάζονται από το μέτρο

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχει διευκρινίσει ότι το νέο μέτρο δεν θα επηρεάσει όλες τις παραδόσεις μέσω κούριερ. Ειδικότερα, οι παραδόσεις φαγητού, είτε πρόκειται για παραγγελίες από εστιατόρια είτε για προϊόντα σούπερ μάρκετ, θα συνεχίσουν να εξοφλούνται κανονικά με μετρητά. Αυτό περιλαμβάνει και τις παραγγελίες που πραγματοποιούνται μέσω γνωστών πλατφορμών, όπως η efood και η Wolt.

Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι η πληρωμή μιας παραγγελίας φαγητού με μετρητά θα εξακολουθήσει να είναι διαθέσιμη, όπως και πριν. Η ρύθμιση εστιάζει αποκλειστικά στις παραδόσεις δεμάτων και στην εξόφληση της αγοράς κατά την παραλαβή τους, όταν αυτή γίνεται μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς για την αποστολή αγαθών.

Ηλεκτρονική εξόφληση για αντικαταβολές δεμάτων

Για τα δέματα που αγοράζονται και εξοφλούνται με αντικαταβολή μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς, προωθείται η υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής. Αυτή η απαίτηση θα ισχύει ανεξάρτητα από το συνολικό ποσό της αγοράς, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα συναλλαγών.

Σύμφωνα με τη διάταξη του νομοσχεδίου, ακόμη και για ένα δέμα αξίας 30 ή 40 ευρώ, η αντικαταβολή θα πρέπει να εξοφλείται ηλεκτρονικά, εφόσον ο αγοραστής δεν ανήκει στις εξαιρούμενες κατηγορίες. Οι διαθέσιμοι τρόποι ηλεκτρονικής πληρωμής περιλαμβάνουν την πληρωμή με κάρτα, το τραπεζικό έμβασμα, τη χρήση λογαριασμού πληρωμών ή μέσω ηλεκτρονικού πορτοφολιού. Η αντικαταβολή ως τρόπος εξόφλησης κατά την παράδοση παραμένει, αλλά με την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικού μέσου.

Προϋποθέσεις εφαρμογής και δημόσια διαβούλευση

Οι λεπτομερείς προϋποθέσεις και ο ακριβής τρόπος εφαρμογής των εξαιρέσεων αναμένεται να εξειδικευτούν σε σχετική υπουργική απόφαση. Αυτή η απόφαση θα εκδοθεί πριν από την πλήρη ενεργοποίηση του μέτρου, εφόσον το σχετικό νομοσχέδιο ψηφιστεί από τη Βουλή.

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχει επισημάνει ότι, κατά τη διαμόρφωση του τελικού κειμένου της ρύθμισης, θα ληφθούν σοβαρά υπόψη τα σχόλια και οι παρατηρήσεις που θα προκύψουν από τη δημόσια διαβούλευση. Αυτή η διαδικασία αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός ισορροπημένου και λειτουργικού πλαισίου.

Η επέκταση της υποχρέωσης

Η αντικαταβολή ως τρόπος εξόφλησης κατά την παράδοση παραμένει. Ωστόσο, η αλλαγή επεκτείνει την υποχρέωση του καταναλωτή να πληρώνει χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικό μέσο κατά την παραλαβή του δέματος. Αυτό σημαίνει ότι η δυνατότητα πληρωμής με μετρητά θα περιοριστεί σημαντικά για τις συναλλαγές που εμπίπτουν στο νέο κανόνα.

Το άρθρο του νομοσχεδίου καλύπτει όλες τις περιπτώσεις όπου η αποστολή και η παράδοση ενός αγαθού γίνονται μέσω επιχείρησης ταχυμεταφοράς και ο καταναλωτής επιλέγει να πληρώσει κατά την παραλαβή. Η νέα διάταξη στοχεύει στην ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και τη μείωση της χρήσης μετρητών σε συγκεκριμένους τομείς της αγοράς.

Με πληροφορίες από: Newsit