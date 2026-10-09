Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής για την Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πριν από λίγο το αίτημα της Ελλάδας για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής, μια απόφαση που αφορά αποκλειστικά τη χώρα μας. Η έγκριση αυτή, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΘΟ), ανοίγει τον δρόμο για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής. Σκοπός είναι να συμπεριληφθούν μέτρα που θα ενισχύσουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ελλάδας, συμβάλλοντας παράλληλα στην ευρύτερη ενεργειακή μετάβαση.

Η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση της ρήτρας διαφυγής εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποκλειστικά για την Ελλάδα. Η σχετική επιστολή με το αίτημα είχε αποσταλεί στις 6 Αυγούστου του 2026. Η απόφαση αυτή επιτρέπει την ενσωμάτωση μέτρων που στοχεύουν στην ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας της χώρας, αποτελώντας ένα σημαντικό βήμα για την ελληνική οικονομία.

Η παρεχόμενη δυνατότητα αποβλέπει στην κάλυψη μέτρων τα οποία ενισχύουν την ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος. Επιπλέον, έχει ως στόχο να επιταχύνει τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα προς καθαρότερες μορφές ενέργειας, ευθυγραμμίζοντας την Ελλάδα με τους ευρωπαϊκούς στόχους για το κλίμα και την ενέργεια.

Οι προβλεπόμενες επενδύσεις και η κάλυψή τους

Στο πλαίσιο αυτής της έγκρισης, αναμένονται νέες επενδύσεις που υπολογίζεται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το έτος 2028. Αυτές οι επενδύσεις θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από εθνικούς πόρους, υπογραμμίζοντας την προσήλωση της χώρας στην ενίσχυση του ενεργειακού της τομέα.

Ένα κρίσιμο στοιχείο της απόφασης είναι ότι οι εν λόγω επενδύσεις εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών που προβλέπεται από το ευρωπαϊκό πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης. Το όριο αυτό ορίζεται έως το 0,3% του ΑΕΠ ετησίως και έως 0,6% σωρευτικά μέχρι το 2028. Παρόλα αυτά, οι σχετικές δαπάνες θα προσμετρώνται κανονικά στο πρωτογενές αποτέλεσμα και στο δημόσιο χρέος της χώρας.

Στόχοι και οφέλη της ρήτρας

Η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής παρέχει στην Ελλάδα τη δυνατότητα να προχωρήσει σε κρίσιμες επενδύσεις. Αυτές οι επενδύσεις έχουν ως απώτερο σκοπό τη μείωση του κόστους της ενέργειας για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, θα ενισχύσουν την ενεργειακή αυτονομία της χώρας, μειώνοντας την εξάρτησή της από διεθνείς κρίσεις και διακυμάνσεις στις τιμές των καυσίμων.

Μέσω αυτής της ευελιξίας, η Ελλάδα διατηρεί τη δυνατότητα να στηρίζει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις όποτε οι συνθήκες το απαιτούν. Η ρήτρα θεωρείται εργαλείο για την αντιμετώπιση πιθανών μελλοντικών ενεργειακών προκλήσεων, προσφέροντας ένα δίχτυ ασφαλείας στην οικονομία και την κοινωνία.

Η δήλωση του Κυριάκου Πιερρακάκη

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, χαρακτήρισε την έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής ως απόφαση «ιδιαίτερης πολιτικής και οικονομικής σημασίας». Στην ανακοίνωσή του, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε τη σημασία της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η έγκριση αυτή επιβεβαιώνει πως η Ελλάδα είναι μια ισχυρή και αξιόπιστη χώρα. Μια χώρα που θέτει στόχους, τους πετυχαίνει και πρωταγωνιστεί στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων. Αυτή η αναγνώριση ενισχύει τη θέση της Ελλάδας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναδεικνύει τον ρόλο της σε κρίσιμα ζητήματα.

Η Ελλάδα που χτίζεται

Συνεχίζοντας την τοποθέτησή του, ο Κυριάκος Πιερρακάκης επεσήμανε ότι η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής επιτρέπει στην Ελλάδα να προχωρήσει σε κρίσιμες επενδύσεις. Οι επενδύσεις αυτές θα συμβάλουν στη μείωση του κόστους ενέργειας, στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας και στον περιορισμό της εξάρτησης από διεθνείς κρίσεις.

Ολοκληρώνοντας τη δήλωσή του, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανέφερε: «Αυτή είναι η Ελλάδα που χτίζουμε. Με ισχυρή φωνή στην Ευρώπη, δυναμική οικονομία και μεγαλύτερη ασφάλεια για την κοινωνία». Το μήνυμα αυτό αναδεικνύει τη στρατηγική κατεύθυνση της χώρας για ένα μέλλον με οικονομική σταθερότητα και κοινωνική προστασία.

Με πληροφορίες από: Reader