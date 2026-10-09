Μεροκάματο από χρυσάφι: Τα επικίνδυνα ταξίδια στα Στενά του Ορμούζ και τα υπέρογκα κέρδη

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν πλέον μια ζώνη όπου η μεταφορά πετρελαίου συνοδεύεται από υπέρογκα κόστη και σημαντικούς κινδύνους, αλλά ταυτόχρονα αποφέρει τεράστια κέρδη. Η ροή του πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο συνεχίζεται με ρυθμούς που δεν έχουν παρατηρηθεί από την έναρξη του πολέμου του Ιράν, παρά τις αυξημένες επιθέσεις που απειλούν τη θαλάσσια διαδρομή. Το κόστος για τη μεταφορά του «μαύρου χρυσού» έχει εκτοξευθεί, φτάνοντας έως και τα 40 εκατομμύρια δολάρια για ένα ταξίδι που διαρκεί μόλις λίγες ημέρες.

Η αυξημένη ροή πετρελαίου και το κόστος μεταφοράς

Οι παραγωγοί πετρελαίου εντός του Περσικού Κόλπου βρίσκονται αντιμέτωποι με μια νέα οικονομική πραγματικότητα. Παρά το εξωφρενικό κόστος μεταφοράς, το οποίο μπορεί να φτάσει τα 40 εκατομμύρια δολάρια για ένα ταξίδι μερικών ημερών, θεωρούν ότι η διαδικασία αξίζει τον κόπο. Το να παραμείνει το καύσιμο αδιάθετο είναι οικονομικά χειρότερο από το να επωμιστούν τα υψηλά ναύλα και να πραγματοποιήσουν την πώληση με μικρότερα περιθώρια κέρδους.

Αυτά τα νέα οικονομικά δεδομένα στα Στενά του Ορμούζ, εν καιρώ πολέμου, ωθούν τους παραγωγούς να αποδεχτούν κόστη που αποτελούν ρεκόρ. Ο στόχος τους είναι να διατηρήσουν τη συνεχή ροή του αργού πετρελαίου προς τις διεθνείς αγορές, παρά τους κινδύνους που ελλοχεύουν από την πρόσφατη έξαρση των επιθέσεων στην περιοχή.

Τα δρομολόγια «shuttle» και η μεταφόρτωση

Για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, οι παραγωγοί έχουν στραφεί στη ναύλωση γιγαντιαίων τάνκερ μεταφοράς αργού πετρελαίου, γνωστών ως VLCC (Very Large Crude Carriers). Αυτά τα πλοία πραγματοποιούν ένα επικίνδυνο δρομολόγιο τύπου «shuttle», δηλαδή συνεχούς μεταφοράς, όπως αναφέρει η Wall Street Journal.

Η διαδικασία περιλαμβάνει την είσοδο των πλοίων στον Περσικό Κόλπο μέσω των Στενών του Ορμούζ, τη φόρτωση στα λιμάνια της περιοχής και στη συνέχεια την έξοδο από τα Στενά. Αμέσως μετά την έξοδο, το πετρέλαιο μεταφορτώνεται σε ένα άλλο πλοίο, το οποίο αναμένει ακριβώς έξω από τη θαλάσσια δίοδο, σε μια διαδικασία γνωστή ως ship-to-ship transfer.

Ρεκόρ αποδόσεων για εφοπλιστές και ναυτικούς

Η τρέχουσα κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον «χρυσών κερδών» για τους εφοπλιστές. Αποκομίζουν μερικές από τις υψηλότερες αποδόσεις που έχει γνωρίσει ο κλάδος της ναυτιλίας εδώ και δεκαετίες. Παράλληλα, οι ναυτικοί που αναλαμβάνουν τον επικίνδυνο πλου αμείβονται όσο ποτέ άλλοτε, αντανακλώντας τους αυξημένους κινδύνους που αντιμετωπίζουν.

Ο Δημήτρης Μανιάτης, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ναυτιλιακών κινδύνων Marisks, τόνισε ότι «για πολλούς πλοιοκτήτες, η τρέχουσα αγορά αποφέρει έσοδα σε επίπεδα που σπάνια συναντώνται στην πρόσφατη ιστορία του κλάδου». Οι παραγωγοί πετρελαίου λαμβάνουν ποσά μεταξύ 30 και 40 εκατομμυρίων δολαρίων για ένα δρομολόγιο μετ' επιστροφής μέσω των Στενών του Ορμούζ, δηλαδή 15 έως 20 δολάρια ανά βαρέλι, εξαιρουμένης της ασφάλισης, σύμφωνα με ναυλομεσίτες.

Οι κίνδυνοι και οι δηλώσεις Τραμπ

Οι οικονομικές αυτές απολαβές συνοδεύονται από σημαντικούς κινδύνους, όπως υπογραμμίζει η Wall Street Journal. Η περιοχή παραμένει εστία εντάσεων, με τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία να αποτελούν συνεχή απειλή για τις θαλάσσιες μεταφορές.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με νέες δηλώσεις, ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να χτυπήσει το Ιράν πριν από τις εκλογές του Κογκρέσου. Επικαλέστηκε τις «παραγωγικές», όπως τις χαρακτήρισε, συνομιλίες με την Τεχεράνη, σε μια προσπάθεια να αποκλιμακώσει την κατάσταση.

Η αλλαγή των δεδομένων πριν και μετά τον πόλεμο

Τα δρομολόγια τύπου «shuttle» δεν ήταν απαραίτητα πριν από την έναρξη του πολέμου. Ωστόσο, η κατάσταση άλλαξε δραματικά όταν η Τεχεράνη άρχισε να πλήττει εμπορικά πλοία στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι αγοραστές στην Ασία να διστάζουν να στείλουν τα δικά τους τάνκερ για να παραλάβουν πετρέλαιο από το εσωτερικό του Κόλπου.

Εκείνη την περίοδο, τόσο το Brent όσο και το αμερικανικό αργό Western Texas Intermediate (WTI) παρέμεναν σε τριψήφια ύψη, τονίζοντας την κρισιμότητα της διατήρησης της ροής του πετρελαίου και την ανάγκη για εναλλακτικές, ασφαλείς, αλλά και δαπανηρές λύσεις μεταφοράς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta