Η Κομισιόν ενέκρινε ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια αποκλειστικά για την Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόσφατα, αποκλειστικά για την Ελλάδα, το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής. Η απόφαση αυτή επιτρέπει τη συμπερίληψη μέτρων που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, ανοίγοντας τον δρόμο για κρίσιμες επενδύσεις. Οι κινήσεις αυτές αναμένεται να συμβάλουν στη μείωση του κόστους της ενέργειας και στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας.

Η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το αίτημα της Ελλάδας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο είχε αποσταλεί στις 6 Αυγούστου 2026, αφορούσε την επέκταση της εθνικής ρήτρας διαφυγής. Η έγκριση αυτή είναι αποκλειστικά για την Ελλάδα και στοχεύει στην ενσωμάτωση μέτρων που θα ενισχύσουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Η απόφαση της Κομισιόν επιβεβαιώνει την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδεται στην ενεργειακή ασφάλεια και αυτονομία.

Η παρεχόμενη δυνατότητα αποβλέπει επίσης στην κάλυψη μέτρων τα οποία ενισχύουν την ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος. Παράλληλα, επιταχύνεται η μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα προς πιο βιώσιμες ενεργειακές λύσεις. Αυτό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ευρωπαϊκών πολιτικών για την πράσινη μετάβαση.

Επενδύσεις και δημοσιονομική ευελιξία

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι νέες επενδύσεις που αναμένεται να προκύψουν από αυτή την απόφαση θα προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028. Τα κεφάλαια αυτά θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους, υπογραμμίζοντας την εθνική δέσμευση για την ενίσχυση του ενεργειακού τομέα.

Ένα σημαντικό στοιχείο της έγκρισης είναι ότι οι συγκεκριμένες δαπάνες εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών του ευρωπαϊκού πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης. Το όριο αυτό ανέρχεται έως το 0,3% του ΑΕΠ ετησίως και έως 0,6% σωρευτικά μέχρι το 2028. Ωστόσο, σημειώνεται ότι οι σχετικές δαπάνες προσμετρώνται κανονικά στο πρωτογενές αποτέλεσμα και στο δημόσιο χρέος της χώρας.

Στόχοι για την ενεργειακή αυτονομία και το κόστος

Η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής παρέχει τη δυνατότητα στην Ελλάδα να προχωρήσει σε κρίσιμες επενδύσεις. Αυτές οι επενδύσεις έχουν ως πρωταρχικό στόχο τη μείωση του κόστους της ενέργειας για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, αποσκοπούν στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας, μειώνοντας την εξάρτηση από εξωτερικούς παράγοντες.

Η απόφαση αυτή αναμένεται να περιορίσει την έκθεση της Ελλάδας σε διεθνείς κρίσεις που επηρεάζουν τις τιμές και τη διαθεσιμότητα της ενέργειας. Μέσω αυτών των μέτρων, διατηρείται επίσης η δυνατότητα στήριξης των πολιτών και των επιχειρήσεων, όποτε οι συνθήκες το απαιτούν, προσφέροντας ένα δίχτυ ασφαλείας στην οικονομία.

Δήλωση του υπουργού Κυριάκου Πιερρακάκη

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σχολίασε την απόφαση, τονίζοντας το ειδικό της βάρος. «Η σημερινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής, που αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα, έχει ιδιαίτερη πολιτική και οικονομική σημασία», δήλωσε ο υπουργός.

Ο κ. Πιερρακάκης πρόσθεσε ότι η απόφαση «επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα είναι μια ισχυρή και αξιόπιστη χώρα, που θέτει στόχους, τους πετυχαίνει και πρωταγωνιστεί στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων». Επίσης, υπογράμμισε πως «η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής μάς επιτρέπει να προχωρήσουμε σε κρίσιμες επενδύσεις που θα μειώσουν το κόστος της ενέργειας, θα ενισχύσουν την ενεργειακή μας αυτονομία και θα περιορίσουν την εξάρτησή μας από διεθνείς κρίσεις».

Ο υπουργός ολοκλήρωσε τη δήλωσή του λέγοντας: «Ταυτόχρονα, διατηρούμε τη δυνατότητα να στηρίζουμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις όποτε οι συνθήκες το απαιτούν. Αυτή είναι η Ελλάδα που χτίζουμε. Με ισχυρή φωνή στην Ευρώπη, δυναμική οικονομία και μεγαλύτερη ασφάλεια για την κοινωνία».

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki