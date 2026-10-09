Αγροδιατροφή: Νέα επιχειρηματικά μοντέλα και συνεργασίες για την κυκλική οικονομία στην Κόρινθο

Το πρώτο TrophyΤροφή Meet-Up 2026 πραγματοποιήθηκε στις 2 Οκτωβρίου στην Κόρινθο, με κεντρικό θέμα την κυκλική οικονομία στον αγροδιατροφικό τομέα. Η διοργάνωση συγκέντρωσε εκπροσώπους επιχειρήσεων, παραγωγούς και στελέχη της αγροδιατροφικής αλυσίδας, με στόχο να αναδείξει πρακτικές εφαρμογές της κυκλικής οικονομίας. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι δυνατότητες και οι προκλήσεις της μετάβασης σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα και συνεργασίες.

Η σημασία της κυκλικής οικονομίας στον αγροδιατροφικό τομέα

Η αξιοποίηση των υποπροϊόντων και η μείωση των αποβλήτων αποτελούν βασικούς πυλώνες για τη βιώσιμη ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα. Μέσω αυτών των πρακτικών, καθώς και της ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών συνεργασιών, μπορεί να δημιουργηθεί πρόσθετη αξία για τα ελληνικά προϊόντα, ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά.

Η εκδήλωση, με κεντρικό θέμα «Circular Customer Experience: Πώς η Κυκλική Οικονομία Προσθέτει Αξία στους Πελάτες», εστίασε στην ανάδειξη του τρόπου με τον οποίο η κυκλική οικονομία μπορεί να προσφέρει συγκεκριμένα οφέλη. Εκπρόσωποι από διάφορους κλάδους της αγροδιατροφικής αλυσίδας συμμετείχαν ενεργά, ανταλλάσσοντας απόψεις και εμπειρίες.

Βιώσιμες πρακτικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες

Από τις συζητήσεις αναδείχθηκε ως βασικό συμπέρασμα ότι η υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών δεν περιορίζεται μόνο στην περιβαλλοντική συμμόρφωση των επιχειρήσεων. Αντιθέτως, μπορεί να συμβάλει σημαντικά στον περιορισμό του λειτουργικού κόστους, στη διαφοροποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και στη δημιουργία νέων εμπορικών ευκαιριών στην αγορά.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη για στενή σύνδεση μεταξύ όλων των σταδίων της παραγωγικής διαδικασίας, από την παραγωγή και τη μεταποίηση έως τη συσκευασία, την εστίαση και τη διαχείριση των αποβλήτων. Επισημάνθηκε ότι η αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων απαιτεί συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων σε όλα τα στάδια, προκειμένου να επιτευχθεί ένα ολοκληρωμένο και βιώσιμο μοντέλο λειτουργίας.

Τοποθετήσεις φορέων και στελεχών

Η διοργάνωση του TrophyΤροφή Meet-Up 2026 έλαβε την υποστήριξη του EIT Food GROW Project, της DS Smith και του Επιμελητηρίου Κορινθίας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας, Παναγιώτης Λουζιώτης, αναφέρθηκε εκτενώς στη σημασία της κυκλικής οικονομίας για την ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Ο διευθυντής Επικοινωνίας του οργανισμού Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, Σωτήρης Κατσέλος, παρουσίασε τη δομή και τους επιδιωκόμενους στόχους του προγράμματος TrophyΤροφή. Από την πλευρά του, ο Sales Manager της DS Smith Hellas, Θεοδόσης Ρούσσος, ανέλυσε τις δυνατότητες που προσφέρει η βιώσιμη συσκευασία, παρουσιάζοντας συγκεκριμένα παραδείγματα εφαρμογών σε ελληνικά εξαγωγικά προϊόντα, αναδεικνύοντας την πρακτική της διάσταση.

Συζητήσεις στα θεματικά πάνελ

Το πρώτο θεματικό πάνελ της εκδήλωσης φιλοξένησε τον Ζάχο Αγκιστριώτη, πρόεδρο του Συλλόγου Επισιτιστών Λουτρακίου «Ξένιος Ζευς», τον Χρήστο Σελλά της Sellas Olive House, τον Φάνη Κουρεμπέ από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και την Ευαγγελία Μήλεση της Mitsopoulos Farm. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ενσωμάτωση της βιωσιμότητας τόσο στην παραγωγική διαδικασία όσο και στην εμπορική στρατηγική των επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις μικρότερες αγροδιατροφικές επιχειρήσεις, για τις οποίες το κόστος προσαρμογής στις νέες βιώσιμες πρακτικές αποτελεί μια σημαντική παράμετρο που χρήζει προσοχής. Το δεύτερο πάνελ, με τη συμμετοχή του Παναγιώτη Σταματόπουλου της BIOSE, του Ιωάννη Σμυρνιώτη, προέδρου του ΦοΔΣΑ Πελοποννήσου, του Διογένη Βακόντιου της Ε.Κ.ΑΝ. – POLYGREEN και της Ελένης Νικητέα της ΜΕΓ, εστίασε στις υποδομές, τη διαχείριση των αποβλήτων και τις επιχειρηματικές συνέργειες, αναδεικνύοντας την ανάγκη για ολοκληρωμένες λύσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki