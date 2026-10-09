Η CrediaBank ένα βήμα πριν από την επενδυτική βαθμίδα για τις καταθέσεις μετά την αξιολόγηση της Fitch

Οι καταθέσεις της CrediaBank απέχουν πλέον μία βαθμίδα από την επενδυτική κατηγορία, όπως προκύπτει από την πρώτη αξιολόγηση που δημοσιοποίησε ο διεθνής οίκος Fitch Ratings. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της τράπεζας, την ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και τις θετικές προοπτικές που διαγράφονται από την επέκταση των δραστηριοτήτων της τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Οι αξιολογήσεις της Fitch και οι θετικές προοπτικές

Ειδικότερα, ο οίκος Fitch απέδωσε στην CrediaBank μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση BB, συνοδευόμενη από θετικές προοπτικές. Παράλληλα, η αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων καταθέσεων της τράπεζας διαμορφώθηκε σε BB+, τοποθετώντας τες ένα σκαλοπάτι χαμηλότερα από την επενδυτική βαθμίδα, γεγονός που σηματοδοτεί σημαντική πρόοδο.

Οι θετικές αυτές προοπτικές υποδηλώνουν ότι ο διεθνής οίκος θεωρεί πιθανή μία μελλοντική αναβάθμιση της CrediaBank. Αυτό θα συμβεί υπό την προϋπόθεση ότι θα επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις του για την κερδοφορία, την κεφαλαιακή επάρκεια και την επιτυχή υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου, στοιχεία που παρακολουθούνται στενά.

Παράγοντες που οδήγησαν στη βελτίωση της πιστοληπτικής εικόνας

Στην επίτευξη της νέας, βελτιωμένης πιστοληπτικής εικόνας της CrediaBank συνέβαλε καθοριστικά η ολοκλήρωση της εξυγίανσης του ισολογισμού της. Η διαδικασία αυτή, σε συνδυασμό με την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, οδήγησε σε σημαντική ενίσχυση των εποπτικών κεφαλαίων της τράπεζας, προσφέροντας μεγαλύτερη σταθερότητα.

Οι κινήσεις αυτές έχουν δημιουργήσει ένα πιο σταθερό και ισχυρό οικονομικό υπόβαθρο για την τράπεζα, το οποίο αναγνωρίζεται από τον οίκο Fitch ως βασικός παράγοντας για την τρέχουσα αξιολόγηση. Η ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης θεωρείται κρίσιμη για τις μελλοντικές προοπτικές και την ανθεκτικότητα του ιδρύματος.

Η στρατηγική εξαγορά της HSBC Malta

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδει η Fitch στην προγραμματισμένη απόκτηση της HSBC Malta από την CrediaBank. Η συγκεκριμένη συναλλαγή εκτιμάται ότι θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο μέγεθος και τη διάρθρωση των δραστηριοτήτων του ομίλου, αναδιαμορφώνοντας το επιχειρηματικό του προφίλ σε διεθνές επίπεδο.

Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης, η εξαγορά αναμένεται να ενισχύσει τη γεωγραφική διαφοροποίηση της CrediaBank, διευρύνοντας παράλληλα τις πηγές εσόδων της. Επιπλέον, θα βελτιώσει τη χρηματοδοτική της βάση, αξιοποιώντας την υψηλή ρευστότητα και την ισχυρή καταθετική βάση που διαθέτει η HSBC Malta, προσδίδοντας νέα δυναμική.

Παρόλο που η Fitch εκτιμά ότι οι κίνδυνοι που συνδέονται με την ολοκλήρωση και την ενσωμάτωση της εξαγοράς είναι διαχειρίσιμοι, επισημαίνει ότι αυτοί παραμένουν ένας κρίσιμος παράγοντας για τη μελλοντική αξιολόγηση της τράπεζας. Η επιτυχής διαχείριση αυτών των κινδύνων θα είναι καθοριστική.

Προβλέψεις για την κερδοφορία και τους παράγοντες ενίσχυσης

Σημαντική βελτίωση προβλέπεται και στο μέτωπο της κερδοφορίας της CrediaBank. Τα λειτουργικά κέρδη ως ποσοστό των σταθμισμένων για κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού διαμορφώθηκαν στο 1,2% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Ο οίκος Fitch προβλέπει ότι ο συγκεκριμένος δείκτης θα αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα έτη.

Συγκεκριμένα, αναμένεται να φτάσει στο 3% το 2027 και να ανέλθει περαιτέρω στο 3,5% το 2028, σηματοδοτώντας μια ισχυρή ανοδική πορεία. Βασικοί παράγοντες που θα συμβάλουν στην ενίσχυση των αποτελεσμάτων είναι η ανάπτυξη των τραπεζικών εργασιών, καθώς και η συμβολή των εξαγορών της HSBC Malta και της Ευρώπη Holdings, οι οποίες αναμένεται να αποδώσουν καρπούς.

Σταθερότητα στους κεφαλαιακούς δείκτες

Στο κεφαλαιακό πεδίο, ο οίκος Fitch αναμένει ότι η CrediaBank θα διατηρήσει σχετικά σταθερούς δείκτες επάρκειας κατά την περίοδο 2026-2028. Αυτή η σταθερότητα προβλέπεται παρά την εκτιμώμενη σημαντική αύξηση των χορηγήσεων που αναμένονται, γεγονός που δείχνει ισχυρή κεφαλαιακή θέση.

Η πρόβλεψη αυτή υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη του οίκου στην ικανότητα της τράπεζας να διαχειριστεί την ανάπτυξή της, διατηρώντας παράλληλα μια ισχυρή κεφαλαιακή βάση. Η διατήρηση αυτών των δεικτών είναι ζωτικής σημασίας για την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και ανάπτυξη της CrediaBank.

Με πληροφορίες από: Topontiki