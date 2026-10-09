Οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου υποχωρούν μετά τις δηλώσεις Τραμπ

Οι τιμές του αργού πετρελαίου και του φυσικού αερίου κινούνται ελαφρώς πτωτικά στις διεθνείς αγορές, ακολουθώντας τις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν «παραγωγικές συνομιλίες» με το Ιράν και ότι θα απέχουν από στρατιωτικές ενέργειες κατά της χώρας πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Η δήλωση αυτή φαίνεται να καθησύχασε τις αγορές, οι οποίες είχαν επηρεαστεί από προηγούμενες εντάσεις στην περιοχή.

Οι δηλώσεις του Τραμπ και η επίδραση στις τιμές

Μετά τις αναρτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ, παρατηρείται μια τάση υποχώρησης στις τιμές των ενεργειακών προϊόντων. Συγκεκριμένα, η τιμή του αργού πετρελαίου Brent κινείται πτωτικά προς τα 103 δολάρια το βαρέλι στις συναλλαγές της Παρασκευής (9.10.2026), περιορίζοντας τα κέρδη που είχε σημειώσει στην προηγούμενη συνεδρίαση. Αντίστοιχα, το αμερικανικού τύπου αργό WTI καταγράφει επίσης πτώση, προσεγγίζοντας τα 90 δολάρια ανά βαρέλι.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου αφορούσαν τις «παραγωγικές συνομιλίες» που διεξήγαγαν οι ΗΠΑ με το Ιράν. Επιπλέον, ο Τραμπ τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απέχουν από επιθέσεις κατά του Ιράν πριν από τη διεξαγωγή των ενδιάμεσων εκλογών. Αυτή η στάση εκτιμάται ότι συνέβαλε στην αποκλιμάκωση των ανησυχιών στις διεθνείς αγορές, οδηγώντας σε μείωση των τιμών.

Σχέδια επίθεσης και ο ρόλος των Στενών του Ορμούζ

Παρά τις πρόσφατες δηλώσεις για αποκλιμάκωση, υπήρξαν μεταγενέστερες αναφορές που έδειχναν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν καταρτίσει σχέδια για τριήμερες επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Τα σχέδια αυτά στόχευαν σε αποθέματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) και πυραύλων, καθώς και σε ενεργειακές υποδομές και άλλες εγκαταστάσεις της χώρας.

Στις αναρτήσεις του, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στις ποσότητες-ρεκόρ αργού πετρελαίου που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ. Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη Πέμπτη, οι τιμές του Brent είχαν σημειώσει άλμα έως και 5,7%, καθώς η Τεχεράνη είχε εντείνει τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια που διέπλεαν τα Στενά του Ορμούζ, με εννέα πλοία να έχουν δεχθεί επιθέσεις την περασμένη εβδομάδα.

Η κατάσταση στο φυσικό αέριο

Αντίστοιχη πτωτική τάση παρατηρείται και στις τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, οι οποίες υποχωρούν κοντά στα 77 ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh). Η εξέλιξη αυτή απομακρύνει τις τιμές από το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών και πλέον εβδομάδων. Η πτώση αποδίδεται στη δήλωση του Προέδρου Τραμπ ότι οι ΗΠΑ δεν θα επαναλάβουν τα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές που θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο.

Οι συγκεκριμένες δηλώσεις συνέβαλαν στην καθησύχαση των φόβων που υπήρχαν για κλιμάκωση της σύγκρουσης στην περιοχή. Η μείωση της γεωπολιτικής έντασης θεωρείται βασικός παράγοντας για την αποκλιμάκωση των τιμών του φυσικού αερίου, καθώς μειώνεται η αβεβαιότητα σχετικά με την ομαλή ροή των προμηθειών.

Παράγοντες κινδύνου και ζήτηση

Παρά την προσωρινή αποκλιμάκωση, εξακολουθούν να υφίστανται κίνδυνοι για τον εφοδιασμό της αγοράς. Το Ιράν συνέχισε να εντείνει τις επιθέσεις κατά δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ, ένα κρίσιμο πέρασμα από το οποίο διακινείται περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Αυτό προκαλεί ανησυχίες για την ασφάλεια των διελεύσεων και την απρόσκοπτη τροφοδοσία των αγορών.

Επιπλέον, η παραγωγή πετρελαίου στον Κόλπο του Μεξικού αντιμετώπισε απειλές από τον τυφώνα Isaias. Ο τυφώνας ανάγκασε τους παραγωγούς να αναστείλουν την παραγωγή περίπου 1,3 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου ημερησίως, προσθέτοντας μια παράμετρο αστάθειας στην αγορά. Παράλληλα, οι προβλέψεις για ψυχρότερο καιρό στη Βορειοδυτική Ευρώπη ενδέχεται να αυξήσουν τη ζήτηση για θέρμανση, ενισχύοντας την κατανάλωση φυσικού αερίου, αν και τα αποθέματα φυσικού αερίου της Ευρώπης αυξάνονται σταθερά τις τελευταίες εβδομάδες.

Με πληροφορίες από: Newsit