Μαζική φυγή προς τη σύνταξη: Πάνω από 200.000 εργαζόμενοι στην έξοδο το 2026

Μαζική φυγή προς τη σύνταξη καταγράφεται με ένταση στην ελληνική αγορά εργασίας, καθώς περισσότεροι από 200.000 ασφαλισμένοι αναμένεται να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης μέσα στο 2026. Η τάση αυτή εκδηλώνεται υπό το βάρος της αβεβαιότητας για ενδεχόμενη αύξηση των ορίων ηλικίας από το 2027, καθώς και για πιθανές αλλαγές στην εξαγορά πλασματικών ετών. Χιλιάδες εργαζόμενοι σπεύδουν να κατοχυρώσουν τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα, φοβούμενοι ότι οι προϋποθέσεις αποχώρησης θα γίνουν δυσμενέστερες τα επόμενα χρόνια.

Οι λόγοι πίσω από τη μαζική έξοδο

Η μαζική έξοδος των εργαζομένων προς τη σύνταξη οφείλεται κυρίως στην ανασφάλεια που επικρατεί σχετικά με το μέλλον του ασφαλιστικού συστήματος. Η προοπτική σύνδεσης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο ζωής δημιουργεί σημαντικές ανησυχίες, ιδίως στους ασφαλισμένους που βρίσκονται κοντά στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Αυτός ο φόβος ωθεί πολλούς να επισπεύσουν τις διαδικασίες αποχώρησής τους.

Παρά τις διαβεβαιώσεις που έχουν δοθεί από το υπουργείο Εργασίας ότι δεν προβλέπεται αύξηση των ορίων ηλικίας το 2027, οι εργαζόμενοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν με επιφυλακτικότητα το ενδεχόμενο μελλοντικών αλλαγών. Η συζήτηση για πιθανές προσαρμογές δεν περιορίζεται πλέον μόνο στο 2027, αλλά μεταφέρεται και στο 2030, καθώς το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας και η συνεχιζόμενη αύξηση του προσδόκιμου ζωής διατηρούν ανοιχτό το ζήτημα των μακροπρόθεσμων προσαρμογών στο ασφαλιστικό σύστημα.

Το φαινόμενο των εργαζόμενων συνταξιούχων

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της περιόδου είναι το παράδοξο ότι αρκετοί από όσους επιλέγουν να εγκαταλείψουν την εργασία τους για να συνταξιοδοτηθούν, στην πραγματικότητα δεν σκοπεύουν να σταματήσουν να εργάζονται πλήρως. Αντιθέτως, ένα σημαντικό μέρος αυτών των νέων συνταξιούχων σχεδιάζει να επιστρέψει στην αγορά εργασίας, αναλαμβάνοντας θέσεις ως εργαζόμενοι συνταξιούχοι.

Αυτή η τάση εξηγείται από δύο βασικούς παράγοντες: τις χαμηλές συντάξεις που λαμβάνουν και το διαρκώς αυξημένο κόστος ζωής. Οι συνθήκες αυτές δεν τους επιτρέπουν να καλύψουν τις καθημερινές τους ανάγκες αποκλειστικά με το ποσό της σύνταξής τους. Ως εκ τούτου, η συνταξιοδότηση γίνεται για πολλούς ένα αναγκαίο βήμα για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους, αλλά όχι για την οριστική αποχώρηση από τον ενεργό εργασιακό βίο.

Τα αριθμητικά δεδομένα των αιτήσεων

Τα στοιχεία που επικαλείται η Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους σκιαγραφούν ένα σαφές νέο κύμα αποχωρήσεων, το οποίο απειλεί να προσεγγίσει τα ιστορικά υψηλά επίπεδα της προηγούμενης πενταετίας. Πιο συγκεκριμένα, κατά το εννεάμηνο από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2026, υποβλήθηκαν συνολικά 164.434 αιτήσεις συνταξιοδότησης.

Εστιάζοντας στον Σεπτέμβριο του 2026, καταγράφηκαν 20.100 νέες αιτήσεις, αριθμός που αναδεικνύεται ως η δεύτερη υψηλότερη μηνιαία επίδοση για τη φετινή χρονιά. Η κορυφαία μηνιαία επίδοση σημειώθηκε τον Μάρτιο, με 21.214 αιτήσεις. Ένα άλλο αξιοσημείωτο στοιχείο από τα ίδια δεδομένα είναι ότι επτά στις δέκα αιτήσεις συνταξιοδότησης προέρχονται από γυναίκες, υποδεικνύοντας μια ισχυρή τάση αποχώρησης μεταξύ του γυναικείου εργατικού δυναμικού.

Η πορεία των αιτήσεων για το 2026

Εάν ο τρέχων ρυθμός υποβολής αιτήσεων συνταξιοδότησης διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα, το έτος 2026 αναμένεται να κλείσει με περισσότερες από 200.000 συνολικές αιτήσεις. Αυτή η πρόβλεψη φέρνει τον αριθμό των νέων συνταξιοδοτήσεων πολύ κοντά στα επίπεδα που είχαν καταγραφεί τα προηγούμενα χρόνια, όπως το 2021, όταν είχαν υποβληθεί 212.151 αιτήσεις, και το 2022, με 211.133 αιτήσεις.

Η προσέγγιση αυτών των ιστορικών υψηλών αναδεικνύει την έντονη ανησυχία και την επιθυμία των ασφαλισμένων να εξασφαλίσουν τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα. Η προληπτική αυτή κίνηση γίνεται ενόψει των ενδεχόμενων μελλοντικών αλλαγών που θα μπορούσαν να καταστήσουν τις προϋποθέσεις αποχώρησης από την εργασία δυσμενέστερες, οδηγώντας σε μια μαζική έξοδο από την αγορά εργασίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki