Σε λειτουργία το πρώτο πάρκο μπαταριών της HELLENiQ ENERGY στη Θεσσαλονίκη

Η HELLENiQ Renewables, θυγατρική της HELLENiQ ENERGY, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της κατασκευής του πρώτου έργου αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με μπαταρίες (BESS) του Ομίλου. Το έργο βρίσκεται στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις της Θεσσαλονίκης και αποτελεί μία σημαντική επένδυση για τον ενεργειακό τομέα της χώρας. Με εγκατεστημένη ισχύ 100 MW και χωρητικότητα 200 MWh, συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα του είδους του στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ένα έργο-ορόσημο για την ενέργεια

Η ολοκλήρωση αυτής της επένδυσης, συνολικού ύψους περίπου 50 εκατομμυρίων ευρώ, σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για τη HELLENiQ ENERGY. Μέσω αυτού του έργου, ο Όμιλος διευρύνει το χαρτοφυλάκιό του, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές του πέρα από την απλή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Η επένδυση εστιάζει πλέον και στις κρίσιμες υποδομές που καθιστούν δυνατή την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της παραγόμενης ενέργειας. Το έργο περιλαμβάνει τρεις σταθμούς, ενισχύοντας τη στρατηγική δέσμευση του Ομίλου στην ενίσχυση της ενεργειακής υποδομής της χώρας.

Ενίσχυση του εθνικού συστήματος μεταφοράς

Το νέο έργο αποθήκευσης ενέργειας έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες ευελιξίας και εξισορρόπησης στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η λειτουργία του αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την αξιοπιστία και την ανθεκτικότητα του συστήματος.

Επιπλέον, η συμβολή του έργου στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας είναι καθοριστική, καθώς διασφαλίζει τη σταθερότητα και τη διαθεσιμότητα της ηλεκτρικής ενέργειας σε περιόδους αυξημένων αναγκών ή διακυμάνσεων στην παραγωγή.

Αξιοποίηση της πράσινης ενέργειας

Ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι η απώλεια σημαντικού μέρους της, όταν η στιγμιαία κατανάλωση είναι χαμηλότερη από την παραγωγή. Με το νέο αυτό έργο, η HELLENiQ ENERGY στοχεύει στην αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης.

Πλέον, περισσότερη πράσινη ενέργεια μπορεί να αξιοποιείται, καθώς αποθηκεύεται στις μπαταρίες για να χρησιμοποιηθεί αργότερα, όταν οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες. Αυτή η δυνατότητα αποθήκευσης στηρίζει την αποδοτικότητα του ηλεκτρικού συστήματος και περιορίζει τις περικοπές παραγωγής από ΑΠΕ.

Δημιουργία «ηλεκτρικού χώρου» και μελλοντικές επενδύσεις

Η λειτουργία του πάρκου μπαταριών δημιουργεί τον απαραίτητο «ηλεκτρικό χώρο» για την ένταξη νέων μονάδων ΑΠΕ στο εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Αυτό ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών και την επίτευξη των ενεργειακών στόχων της χώρας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ Renewables, Σωτήρης Καπέλλος, υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία των επενδύσεων στην αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας. Ανέφερε ότι ο Όμιλος έχει αναπτύξει ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ και μπαταριών που υπερβαίνει τα 6 GW, με πάνω από 700 MW να βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η σημασία της αποθήκευσης ενέργειας

Ο κ. Καπέλλος τόνισε ότι η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί μια κρίσιμη υποδομή για το ενεργειακό σύστημα του μέλλοντος. Οι μπαταρίες, όπως εξήγησε, παρέχουν την απαραίτητη ευελιξία που απαιτείται για την ενσωμάτωση περισσότερων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο δίκτυο.

Με αυτόν τον τρόπο, περιορίζονται οι απώλειες της πράσινης ενέργειας, ενώ παράλληλα συμβάλλουν σε ένα πιο αξιόπιστο, ασφαλές και οικονομικά βιώσιμο ενεργειακό περιβάλλον. Η δήλωση του κ. Καπέλλου αναδεικνύει τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν οι τεχνολογίες αποθήκευσης στην ενεργειακή μετάβαση.

Με πληροφορίες από: Topontiki