Φοιτητικοί σύλλογοι καλούν σε συλλαλητήριο στο Σύνταγμα για την ακρίβεια και το κόστος σπουδών

Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι της Αθήνας προγραμματίζουν συλλαλητήριο την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, μεταφέροντας το κλίμα κινητοποιήσεων που έχει παρατηρηθεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία και η Ισπανία. Βασικό αίτημα των φοιτητών είναι η άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους σπουδών, στέγασης και καθημερινής διαβίωσης.

Η συγκέντρωση έχει οριστεί για τις 18:00 το απόγευμα, με σημείο εκκίνησης το Υπουργείο Οικονομικών, που βρίσκεται κάτω από την πλατεία Συντάγματος. Οι φοιτητές δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο Σύνταγμα καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, στήνοντας σκηνές και διοργανώνοντας παράλληλα συναυλίες και άλλες δράσεις.

Το κάλεσμα και η διανυκτέρευση στο Σύνταγμα

Στο κάλεσμά τους, οι Φοιτητικοί Σύλλογοι της Αθήνας τονίζουν την ανάγκη για άμεση αντίδραση, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Τρίτη 13 Οκτώβρη κατασκηνώνουμε στο Σύνταγμα για να καταλάβουν ότι δεν πάει άλλο!». Η πρωτοβουλία αυτή σηματοδοτεί την πρόθεσή τους να πιέσουν για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

Η διανυκτέρευση στην πλατεία Συντάγματος, με τη δημιουργία καταυλισμού από σκηνές, αποτελεί μέρος της στρατηγικής τους για να αναδείξουν το μέγεθος της οικονομικής πίεσης που βιώνουν. Οι φοιτητές επιδιώκουν να καταστήσουν σαφές ότι η κατάσταση έχει φτάσει σε οριακό σημείο για χιλιάδες οικογένειες.

Η οικονομική πίεση και τα αυξημένα κόστη

Στο επίκεντρο της κινητοποίησης βρίσκεται η δυσβάσταχτη οικονομική πίεση που, σύμφωνα με τους Φοιτητικούς Συλλόγους, αντιμετωπίζουν οι φοιτητές και οι οικογένειές τους από την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς. Οι αυξημένες τιμές σε βασικούς τομείς της καθημερινότητας δημιουργούν ασφυκτικές συνθήκες.

Στην ανακοίνωσή τους, οι φοιτητές αναφέρονται συγκεκριμένα στις αυξημένες τιμές της ενέργειας, των καυσίμων και των βασικών αγαθών, που καθιστούν το super market απλησίαστο και τους μισθούς ανεπαρκείς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο κόστος της φοιτητικής στέγης και στα υψηλά ενοίκια, τα οποία χαρακτηρίζονται «στον θεό», καθιστώντας την εξεύρεση κατοικίας εξαιρετικά δύσκολη.

Επιπτώσεις στην ακαδημαϊκή πορεία των φοιτητών

Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι υποστηρίζουν ότι η τρέχουσα κατάσταση έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ακαδημαϊκή πορεία πολλών νέων. Όπως αναφέρουν, ορισμένοι επιτυχόντες στις πανελλαδικές εξετάσεις δυσκολεύονται να εγγραφούν στις σχολές όπου εισήχθησαν, καθώς το κόστος διαβίωσης και σπουδών είναι απαγορευτικό.

Παράλληλα, χιλιάδες φοιτητές περιορίζουν την παρουσία τους στα πανεπιστήμια, ενώ πολλοί εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους, πηγαίνοντας μόνο για την εξεταστική. Η έλλειψη χρημάτων δεν επιτρέπει ούτε μία έξοδο, πόσο μάλλον κάτι παραπάνω, επηρεάζοντας την κοινωνική ζωή των φοιτητών.

Πέρα από τη στέγαση: Άλλα έξοδα και ελλείψεις

Οι Σύλλογοι επισημαίνουν ότι τα έξοδα δεν περιορίζονται μόνο στη στέγαση. Στην ανακοίνωσή τους γίνεται λόγος για πανάκριβα πανεπιστημιακά κυλικεία, κόστος αναλώσιμων, μετακινήσεων και συγγραμμάτων, τα οποία επιβαρύνουν περαιτέρω τον φοιτητικό προϋπολογισμό. Αντί για μέτρα στήριξης, οι φοιτητές βλέπουν επί πληρωμή συγγράμματα και αναλώσιμα.

Επιπλέον, τίθεται το ζήτημα της θέρμανσης των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων ενόψει του χειμώνα, καθώς, όπως αναφέρουν, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα δεν έχουν επαρκή χρηματοδότηση ούτε για αυτό το βασικό έξοδο. «Ο χειμώνας έρχεται και τα ΑΕΙ δεν έχουν λεφτά ούτε για θέρμανση!», τονίζουν.

Κριτική στην κυβέρνηση και το μήνυμα των φοιτητών

Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι ασκούν κριτική στην κυβέρνηση και στα υπόλοιπα κόμματα, υποστηρίζοντας ότι οι ανάγκες των φοιτητών αντιμετωπίζονται ως δημοσιονομικό κόστος, αντί να αναγνωρίζονται ως ουσιαστικά προβλήματα που απαιτούν λύσεις. Η ακαδημαϊκή χρονιά ξεκίνησε με ανησυχία για το αν θα φτάσουν τα χρήματα για τον μήνα και αν οι οικογένειες θα τα βγάλουν πέρα.

Στο μήνυμά τους, οι φοιτητές εκφράζουν την απογοήτευσή τους για την κατάσταση, δηλώνοντας: «Την εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης θέλουν να γυρίσουμε πίσω στην Εποχή των Παγετώνων!». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την αντίθεση μεταξύ των σύγχρονων απαιτήσεων και της δυσχερούς οικονομικής πραγματικότητας που βιώνουν.

Με πληροφορίες από: Topontiki