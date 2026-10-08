Πρόστιμα 1,29 εκατ. ευρώ από την αρχή ελέγχου αγοράς μετά από χιλιάδες ελέγχους

Πρόστιμα συνολικού ύψους 1.292.327 ευρώ επιβλήθηκαν από τη Διατομεακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Η επιβολή των προστίμων ήρθε ως αποτέλεσμα περισσότερων από 11.000 ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν το διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις αρχές Οκτωβρίου του 2026.

Οι παραβάσεις για τις οποίες επιβλήθηκαν τα πρόστιμα αφορούν την αθέμιτη κερδοφορία, τη νομοθεσία της αγοράς και τα απομιμητικά προϊόντα, με την ελεγκτική δράση να στοχεύει στην προστασία των καταναλωτών και τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού.

Το ύψος των προστίμων και οι κατηγορίες παραβάσεων

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, το συνολικό ποσό των προστίμων ανήλθε σε 1.292.327 ευρώ. Αυτό το ποσό προέκυψε από μια σειρά ελέγχων που διενεργήθηκαν εντατικά κατά το διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις αρχές Οκτωβρίου του 2026.

Τα πρόστιμα κατανέμονται σε τρεις βασικές κατηγορίες παραβάσεων. Συγκεκριμένα, 382.137 ευρώ επιβλήθηκαν για παραβάσεις που σχετίζονται με έκτακτα μέτρα αθέμιτης κερδοφορίας και διατάξεις προστασίας του καταναλωτή. Επιπλέον, 427.190 ευρώ αφορούν παραβάσεις της νομοθεσίας της αγοράς, ενώ ένα ποσό 483.000 ευρώ επιβλήθηκε για παραβάσεις που σχετίζονται με απομιμητικά προϊόντα.

Εντατικοί έλεγχοι για αθέμιτη κερδοφορία

Η Διατομεακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή διενήργησε περισσότερους από 11.000 ελέγχους σε διάφορες επιχειρήσεις. Ένα σημαντικό μέρος των προστίμων, ύψους 382.137 ευρώ, επιβλήθηκε για παραβάσεις που αφορούν έκτακτα μέτρα αθέμιτης κερδοφορίας και διατάξεις που προστατεύουν τον καταναλωτή.

Αυτοί οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε ένα πλαίσιο όπου, από τις 31 Αυγούστου, είχε τεθεί σε εφαρμογή μια κυβερνητική πρωτοβουλία. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπούσε σε οικειοθελείς μειώσεις τιμών από την πλευρά των επιχειρήσεων και των σούπερ μάρκετ, με στόχο το όφελος του καταναλωτή.

Κατασχέσεις και καταστροφές απομιμητικών προϊόντων

Εκτός από τις παραβάσεις που αφορούν την αθέμιτη κερδοφορία και τη γενική νομοθεσία της αγοράς, ένα σημαντικό ποσό προστίμων, συγκεκριμένα 483.000 ευρώ, επιβλήθηκε για παραβάσεις σχετικές με απομιμητικά προϊόντα. Οι έλεγχοι της Διατομεακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή επεκτάθηκαν και σε αυτόν τον τομέα.

Στο πλαίσιο των σχετικών ελέγχων, η Αρχή προχώρησε και σε κατασχέσεις. Συνολικά, κατασχέθηκαν και στη συνέχεια καταστράφηκαν 54.567 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων, ενισχύοντας την προσπάθεια για την καταπολέμηση του παραεμπορίου και την προστασία των καταναλωτών από προϊόντα που δεν πληρούν τις προδιαγραφές.

Ο στόχος της ελεγκτικής δράσης της αρχής

Η ελεγκτική δράση της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, όπως υπογραμμίζεται από την ίδια την Αρχή, έχει διπλό στόχο. Πρωταρχικός σκοπός είναι η προστασία των καταναλωτών από πρακτικές που παραβιάζουν τους κανόνες της αγοράς, είτε πρόκειται για αθέμιτη κερδοφορία είτε για διάθεση μη νόμιμων προϊόντων.

Παράλληλα, η δράση της Αρχής αποσκοπεί στη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά. Αυτό θεωρείται ότι λειτουργεί προς όφελος τόσο των πολιτών, οι οποίοι απολαμβάνουν πιο δίκαιες τιμές και ποιοτικότερα προϊόντα, όσο και των επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός του πλαισίου της νομιμότητας και τηρούν τους κανόνες της αγοράς.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki