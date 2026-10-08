Η Παπαδοπούλου παρουσιάζει τη νέα σειρά 2ΠΛΟ CRUSH και διευρύνει το χαρτοφυλάκιο της

Η Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. παρουσιάζει τη νέα σειρά 2ΠΛΟ CRUSH, επεκτείνοντας το brand 2ΠΛΟ πέρα από τα μπισκότα. Η εμπειρία του μπισκότου 2ΠΛΟ μετατρέπεται πλέον σε απολαυστική μπάρα με επικάλυψη με γεύση σοκολάτας γάλακτος, διευρύνοντας την παρουσία της εταιρείας στην ευρύτερη κατηγορία του chocolate snacking. Με αυτή την κίνηση, η εταιρεία στοχεύει στη δημιουργία νέων περιστάσεων κατανάλωσης, με ιδιαίτερη έμφαση στο νεανικό κοινό.

Η νέα σειρά 2ΠΛΟ CRUSH και οι γεύσεις της

Τα 2ΠΛΟ CRUSH έρχονται στην αγορά σε τρεις διαφορετικές γεύσεις, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα προτιμήσεων. Η πρώτη επιλογή είναι η Hazelnut Praline, η οποία περιέχει φουντούκια και πραλίνα φουντουκιού, προσφέροντας μια πλούσια γευστική εμπειρία. Η δεύτερη γεύση είναι η Salted Caramel, που ξεχωρίζει με τα κομμάτια αλατισμένης καραμέλας που περιέχει.

Τέλος, η σειρά περιλαμβάνει την επιλογή Protein Cookies & Cream, η οποία συνδυάζει τη γεύση Cookies & Cream με 15 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπάρα. Και οι τρεις γεύσεις χαρακτηρίζονται από πλήρη επικάλυψη με γεύση σοκολάτας γάλακτος, κομμάτια μπισκότου 2ΠΛΟ και μαλακή υφή, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη γευστική εμπειρία.

Σχεδιασμός για κατανάλωση εν κινήσει

Η νέα σειρά 2ΠΛΟ CRUSH είναι σχεδιασμένη σε πρακτικό format των 50 γραμμαρίων, καθιστώντας την ιδανική για κατανάλωση on the go. Αυτός ο σχεδιασμός απευθύνεται ιδιαίτερα στο νεανικό κοινό, το οποίο αναζητά έντονη γεύση και εύκολες επιλογές για snack μέσα στην ημέρα.

Η επιλογή Protein Cookies & Cream προσθέτει μια διαφορετική διάσταση στη σειρά, συνδυάζοντας την απόλαυση με την παροχή 15 γραμμαρίων πρωτεΐνης. Αυτό την καθιστά κατάλληλη για όσους αναζητούν περισσότερη πρωτεΐνη στην καθημερινή τους διατροφή, χωρίς να συμβιβάζονται στην γεύση.

Ο Χρήστος Μουζακίτης παραμένει πρεσβευτής

Ο αγαπημένος διεθνής ποδοσφαιριστής Χρήστος Μουζακίτης εξακολουθεί να αποτελεί τον ambassador του 2ΠΛΟ brand. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, ο Χρήστος Μουζακίτης θα πλαισιώσει και το ολοκληρωμένο 360 πλάνο επικοινωνίας για το λανσάρισμα της νέας σειράς 2ΠΛΟ CRUSH.

Η μακρά πορεία και η δέσμευση της εταιρείας

Η Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. παραμένει συνεπής στη δέσμευσή της να εξελίσσεται, διατηρώντας σταθερές τις αξίες της. Η εταιρεία επενδύει στην καινοτομία και σε προτάσεις που ανταποκρίνονται στις νέες συνήθειες και προσδοκίες των καταναλωτών, δημιουργώντας παράλληλα σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης στον ευρύτερο χώρο του snacking.

Η Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., η οποία ιδρύθηκε το 1922, συμπληρώνει 104 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει να κατέχει ξεχωριστή θέση στις καρδιές των Ελλήνων. Η εταιρεία προσφέρει προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας και αποτελεί μια πρωτοπόρο, αμιγώς ελληνική βιομηχανία τροφίμων.

Ηγετική θέση στην αγορά και διεθνής παρουσία

Η Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. διαθέτει 4 εργοστάσια και 1 κέντρο διανομής, απασχολώντας πάνω από 1.700 εργαζομένους. Δραστηριοποιείται σε πέντε βασικές κατηγορίες προϊόντων: Μπισκότα, Ψωμί, Αλμυρά & Κράκερ, Αρτοσκευάσματα και Μπάρες Δημητριακών.

Η εταιρεία κατέχει ηγετικό μερίδιο στην αγορά των μπισκότων και των μπαρών, ενώ διατηρεί μια πολύ ισχυρή θέση στον τομέα του ψωμιού και των αρτοσκευασμάτων. Έχει λάβει δεκάδες βραβεύσεις σε ελληνικές και διεθνείς εκθέσεις, ενώ τα προϊόντα της ταξιδεύουν σε περισσότερες από 50 χώρες και στις 5 ηπείρους, με τα Caprice να αποτελούν αιχμή του δόρατος. Με μεγάλες επενδύσεις κάθε χρόνο, η εταιρεία συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη του τόπου, παρέχοντας θέσεις εργασίας και ενισχύοντας την ελληνική οικονομία και την ανάπτυξη με κάθε δυνατό τρόπο.

Με πληροφορίες από: Topontiki