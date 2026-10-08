Υποχρεωτικές γίνονται οι ηλεκτρονικές πληρωμές στις παραδόσεις μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών, σύμφωνα με νέο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση, προβλέπει μια σειρά από σημαντικές αλλαγές που αφορούν νοικοκυριά, αγρότες και καταναλωτές. Μεταξύ των βασικών παρεμβάσεων είναι επίσης ένα νέο πλαίσιο για την προστασία των οφειλετών και ρυθμίσεις για το αγροτικό πετρέλαιο.

Τέλος στα μετρητά για τις παραδόσεις courier

Μία από τις πιο άμεσες αλλαγές που επηρεάζουν τους καταναλωτές είναι η υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής για τις παραδόσεις αγαθών από εταιρείες courier. Η νέα ρύθμιση θα ισχύει για όλα τα ποσά, ανεξαρτήτως της αξίας της συναλλαγής. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που μια αγορά πραγματοποιείται από ιδιώτη και η πληρωμή γίνεται κατά την παράδοση μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, η εξόφληση θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Στα αποδεκτά μέσα πληρωμής περιλαμβάνονται οι κάρτες, το τραπεζικό έμβασμα, η πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών και τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια. Με αυτή τη διάταξη, καταργείται στην πράξη το υφιστάμενο όριο των 500 ευρώ που ίσχυε για τις συγκεκριμένες συναλλαγές, καθιστώντας την ηλεκτρονική πληρωμή στις παραδόσεις courier απαραίτητη από το πρώτο ευρώ.

Οι εταιρείες ταχυμεταφορών που θα επιλέξουν να δέχονται μετρητά κατά την παράδοση θα αντιμετωπίζουν αυστηρά πρόστιμα. Συγκεκριμένα, το πρόστιμο θα είναι ίσο με το διπλάσιο της αξίας της συναλλαγής. Για παράδειγμα, εάν μια αγορά αξίας 50 ευρώ εξοφληθεί με μετρητά, το πρόστιμο που θα επιβληθεί θα ανέρχεται σε 100 ευρώ. Πριν την έναρξη ισχύος της διάταξης, αναμένεται η έκδοση υπουργικής απόφασης, η οποία θα καθορίσει τις κατηγορίες φυσικών προσώπων που θα εξαιρούνται από την υποχρέωση ηλεκτρονικής πληρωμής, με τις εξαιρέσεις να είναι αντίστοιχες με αυτές που ισχύουν για τις ηλεκτρονικές δαπάνες.

Νέες παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος

Το νομοσχέδιο θέτει στο επίκεντρο και το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, προβλέποντας συνολικά 16 παρεμβάσεις. Από αυτές, οκτώ αφορούν την προστασία των οφειλετών και άλλες οκτώ τη διαφάνεια και την εποπτεία των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων, γνωστών ως servicers. Μία βασική αλλαγή είναι η καθιέρωση μιας νέας, τυποποιημένης διαδικασίας διμερούς ρύθμισης, η οποία αντικαθιστά τον Κώδικα Δεοντολογίας που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, ο πιστωτής θα πρέπει να απαντά εντός τριών μηνών από την υποβολή αίτησης ρύθμισης, ενώ ολόκληρη η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο σε έξι μήνες. Επιπλέον, τρεις μήνες πριν από οποιονδήποτε πλειστηριασμό, ο πιστωτής θα έχει την υποχρέωση να υποβάλλει πρόταση ρύθμισης. Αυτή η πρόταση θα πρέπει να είναι κατάλληλη, βιώσιμη και τεκμηριωμένη, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη.

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης ένα ανώτατο όριο 15% στην προκαταβολή που μπορεί να ζητήσει ο πιστωτής για απευθείας διμερή ρύθμιση. Επίσης, όσο ο οφειλέτης τηρεί ενεργή ρύθμιση, απαγορεύονται ρητά η καταγγελία της ρύθμισης, καθώς και η έκδοση ή εκτέλεση διωκτικών μέτρων εναντίον του.

Επιστροφή ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο

Μία ακόμη σημαντική πρόβλεψη του νομοσχεδίου αφορά τους αγρότες και την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο αγροτικό πετρέλαιο. Σύμφωνα με τη σχετική ρύθμιση, η επιστροφή των ποσών στους δικαιούχους αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τις 31 Οκτωβρίου. Η συγκεκριμένη παρέμβαση έχει ως στόχο να προσφέρει οικονομική ανάσα στον αγροτικό κόσμο.

Η ρύθμιση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνει η κυβέρνηση για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής, αναγνωρίζοντας τις πιέσεις που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.

Διαβούλευση και λοιπές ρυθμίσεις

Η δημόσια διαβούλευση για το νέο σχέδιο νόμου θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 22 Οκτωβρίου 2026. Στόχος είναι το νομοσχέδιο να εισαχθεί στη Βουλή και να ψηφιστεί την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου. Από την άλλη πλευρά, η διαβούλευση θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 22 Οκτωβρίου, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για την άμεση ψήφιση του νομοσχεδίου και την εφαρμογή των προβλέψεών του εντός του Οκτωβρίου.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και άλλες παρεμβάσεις, όπως μια τροπολογία που αφορά το επίδομα θέρμανσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει και για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στην αντλία, ένα θέμα που απασχολεί πολλά νοικοκυριά ενόψει της χειμερινής περιόδου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Reader