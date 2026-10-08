Ανατροπή στις παραδόσεις κούριερ και νέα μέτρα για αγρότες και επίδομα θέρμανσης

Σημαντικές αλλαγές έρχονται από τον Οκτώβριο σε διάφορους τομείς της οικονομικής ζωής, καθώς ένα νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΘΟΟ) βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. Οι ρυθμίσεις του αφορούν τις πληρωμές στις παραδόσεις των εταιρειών κούριερ, την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο αγροτικό πετρέλαιο, καθώς και νέες προβλέψεις για το επίδομα θέρμανσης. Η διαβούλευση αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 22 Οκτωβρίου, ανοίγοντας τον δρόμο για την άμεση ψήφιση και εφαρμογή των διατάξεων εντός του τρέχοντος μηνός.

Τέλος τα μετρητά στις παραδόσεις κούριερ

Ένα από τα βασικά σημεία ενδιαφέροντος του νέου νομοσχεδίου είναι η ανατροπή στον τρόπο πληρωμής κατά την παράδοση δεμάτων από τις εταιρείες κούριερ. Το νέο πλαίσιο προβλέπει την υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής. Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να χρησιμοποιούν κάρτες ή e-banking για τις συναλλαγές τους, ενώ τα μετρητά παύουν να αποτελούν αποδεκτό τρόπο πληρωμής.

Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και στην περαιτέρω διαφάνεια των εμπορικών πράξεων στον τομέα των ταχυμεταφορών. Η εφαρμογή της αναμένεται να ξεκινήσει εντός Οκτωβρίου, μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου.

Νέα δεδομένα για το επίδομα θέρμανσης

Το νομοσχέδιο φέρνει επίσης νέα δεδομένα σχετικά με το επίδομα θέρμανσης. Αν και οι λεπτομέρειες για το ύψος του επιδόματος και τους δικαιούχους αναμένονται το επόμενο διάστημα, ο σχεδιασμός προβλέπει ότι η επιδότηση στην αντλία θα ακολουθήσει αντίστοιχη λογική με την παρέμβαση που εφαρμόστηκε στο πετρέλαιο κίνησης. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην τελική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και στις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θα καθορίσουν ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι και το ποσό που θα λάβουν.

Επιστροφή ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο

Μία ακόμη σημαντική πρόβλεψη του νομοσχεδίου αφορά τους αγρότες. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο αγροτικό πετρέλαιο. Η ρύθμιση αυτή αναμένεται να προσφέρει σημαντική οικονομική ανάσα στον αγροτικό κόσμο, καθώς η επιστροφή στους δικαιούχους έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί έως τις 31 Οκτωβρίου.

Η πορεία του νομοσχεδίου

Η δημόσια διαβούλευση για το νομοσχέδιο θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 22 Οκτωβρίου. Μετά την ολοκλήρωσή της, το νομοσχέδιο θα κατατεθεί στη Βουλή για ψήφιση. Ο στόχος είναι οι νέες ρυθμίσεις να τεθούν σε εφαρμογή εντός του Οκτωβρίου, κάτι που καθιστά τις επόμενες ημέρες κρίσιμες για την οριστικοποίηση και την έναρξη ισχύος των προβλέψεων που αφορούν τόσο τις πληρωμές κούριερ όσο και τα μέτρα στήριξης για αγρότες και δικαιούχους επιδόματος θέρμανσης.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr