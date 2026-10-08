Το δημόσιο χρωστά πάνω από 3,8 δισ. ευρώ σε ιδιώτες, παρά τις εκκλήσεις για συνέπεια

Την ώρα που οι φορολογούμενοι καλούνται να πληρώνουν φόρους και οφειλές στην ώρα τους, το ίδιο το Δημόσιο εξακολουθεί να συσσωρεύει απλήρωτους λογαριασμούς προς επιχειρήσεις, προμηθευτές και πολίτες. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της Γενικής Κυβέρνησης, μαζί με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων, ξεπέρασαν πλέον τα 3,8 δισ. ευρώ. Η κατάσταση αυτή επιβαρύνεται σημαντικά από τις υποχρεώσεις προς νοσοκομεία και τις εκκρεμότητες στις επιστροφές φόρων.

Σημαντική αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών

Οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές της Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των εκκρεμών επιστροφών φόρων, σημείωσαν ένα άλμα 552 εκατ. ευρώ μέσα σε μόλις έναν μήνα. Το ποσό αυτό ξεπέρασε τα 3,8 δισ. ευρώ, αναδεικνύοντας ένα πρόβλημα συνέπειας από την πλευρά του Δημοσίου.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς είχε προηγηθεί μια περίοδος αποκλιμάκωσης των οφειλών τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο. Ωστόσο, η ανάσα που δόθηκε αποδείχθηκε προσωρινή, με τις οφειλές να επιστρέφουν σε ανοδική πορεία τον επόμενο μήνα.

Οι καθαρές υποχρεώσεις των φορέων του δημοσίου

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, οι καθαρά ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των φορέων του Δημοσίου έφτασαν στο τέλος Αυγούστου τα 2,8 δισ. ευρώ. Αυτό το ποσό αφορά τις υποχρεώσεις προς επιχειρήσεις και προμηθευτές, εξαιρουμένων των επιστροφών φόρων.

Μόνο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, τον Ιούλιο, οι υποχρεώσεις αυτές αυξήθηκαν κατά 158 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, από το τέλος του 2025, το συνολικό ποσό των καθαρών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων έχει επιβαρυνθεί με επιπλέον 223 εκατ. ευρώ. Αυτό δείχνει ότι, παρά τις οδηγίες και τις συστάσεις προς τους δημόσιους φορείς για ταχύτερη εξόφληση των υποχρεώσεών τους, η κατάσταση όχι μόνο δεν βελτιώνεται, αλλά επιδεινώνεται.

Η «έκρηξη» στις εκκρεμείς επιστροφές φόρων

Η μεγαλύτερη αύξηση στις εκκρεμότητες παρατηρήθηκε στον τομέα των επιστροφών φόρων. Οι εκκρεμότητες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αυξήθηκαν σημαντικά μέσα σε έναν μήνα, κατά 394 εκατ. ευρώ, φτάνοντας συνολικά τα 1,023 δισ. ευρώ.

Από αυτό το ποσό, τα 248 εκατ. ευρώ έχουν ήδη ξεπεράσει το όριο των 90 ημερών και, ως εκ τούτου, θεωρούνται ληξιπρόθεσμα. Τα υπόλοιπα 775 εκατ. ευρώ βρίσκονται ακόμη εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας για την εξόφλησή τους, αν και αποτελούν εκκρεμότητες προς τους φορολογούμενους.

Αναλυτική κατανομή των επιστροφών της ΑΑΔΕ

Η ΑΑΔΕ έχει να επιστρέψει 493 εκατ. ευρώ που προέρχονται από άμεσους φόρους, με το μεγαλύτερο μέρος αυτού του ποσού να αφορά φόρο εισοδήματος. Παράλληλα, εκκρεμούν 421 εκατ. ευρώ από έμμεσους φόρους, όπως ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ).

Υπάρχει, ωστόσο, και ένα ποσό της τάξης των 158 εκατ. ευρώ, το οποίο δεν μπορεί να καταβληθεί στους δικαιούχους. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι ίδιοι οι δικαιούχοι δεν έχουν ανταποκριθεί στις απαιτούμενες διαδικασίες ή δεν έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της επιστροφής των φόρων.

Με πληροφορίες από: Topontiki