EUROCERT: Ενισχύει την παρουσία της σε υποδομές και μεταφορές με έμφαση σε πιστοποίηση και ασφάλεια

Η εταιρεία EUROCERT ενισχύει συστηματικά την παρουσία της στους κλάδους των υποδομών και των μεταφορών, αξιοποιώντας τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για εξειδικευμένες υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν πιστοποιήσεις, επιθεωρήσεις και ελέγχους, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για έργα και επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν αυστηρότερες απαιτήσεις ποιότητας, ασφάλειας και βιωσιμότητας.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, η EUROCERT συμμετείχε και φέτος ενεργά στο 9ο Συνέδριο Υποδομών & Μεταφορών – ITC 2026, διατηρώντας δικό της περίπτερο στον εκθεσιακό χώρο. Η παρουσία της στο συνέδριο υπογραμμίζει τη δέσμευσή της να παραμένει σταθερό σημείο επαφής με την αγορά, σε μια περίοδο όπου η ποιότητα, η συμμόρφωση και η ασφάλεια αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη βαρύτητα στην υλοποίηση επενδύσεων και έργων υποδομής.

Ενεργή συμμετοχή στο συνέδριο ITC 2026

Το 9ο Συνέδριο Υποδομών & Μεταφορών – ITC 2026 πραγματοποιήθηκε από τις 28 έως τις 30 Σεπτεμβρίου στο Μέγαρο Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών. Η EUROCERT, με τη συμμετοχή της, επιβεβαίωσε την ισχυρή της θέση στον χώρο, παρουσιάζοντας τις λύσεις της σε ένα κοινό αποτελούμενο από επαγγελματίες και φορείς του κλάδου.

Η συμμετοχή της εταιρείας στο συνέδριο αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της για την ενδυνάμωση της παρουσίας της σε δύο κρίσιμους κλάδους. Αυτοί οι κλάδοι χαρακτηρίζονται από σημαντικές επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και από αυξημένες κανονιστικές απαιτήσεις, οι οποίες καθιστούν τις υπηρεσίες πιστοποίησης ακόμη πιο απαραίτητες.

Το επίκεντρο των συζητήσεων και οι ανάγκες της αγοράς

Στο επίκεντρο του φετινού ITC βρέθηκαν σημαντικά θέματα που απασχολούν τον κλάδο των υποδομών και των μεταφορών. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν τα μεγάλα έργα υποδομής και οι τρόποι χρηματοδότησής τους, οι αλλαγές που συντελούνται στον κατασκευαστικό κλάδο, καθώς και η πράσινη μετάβαση.

Επιπλέον, αναλύθηκαν θέματα που αφορούν τα logistics, τις μεταφορές και την αστική κινητικότητα. Η ανάπτυξη νέων έργων και η μετάβαση σε πιο σύνθετες υποδομές δημιουργούν αυξημένες ανάγκες για ελέγχους συμμόρφωσης, πιστοποιήσεις και τεχνικές επιθεωρήσεις, αναδεικνύοντας τον κεντρικό ρόλο των υπηρεσιών που παρέχει η EUROCERT.

Διεύρυνση ρόλου και εξειδικευμένες υπηρεσίες

Σε αυτό το περιβάλλον, η EUROCERT στοχεύει στη διεύρυνση του ρόλου της, παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών. Αυτές οι υπηρεσίες αφορούν την εφαρμογή αναγνωρισμένων προτύπων, τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τις ισχύουσες διατάξεις και την τεκμηρίωση των απαιτήσεων που σχετίζονται με την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα των έργων.

Η αγορά των πιστοποιήσεων και των ελέγχων αποκτά ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς αυξάνονται οι απαιτήσεις από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για πιστοποιημένες διαδικασίες. Παράλληλα, ενισχύεται η ανάγκη για συστηματική παρακολούθηση περιβαλλοντικών και ποιοτικών κριτηρίων σε μεγάλα έργα, κάτι που η EUROCERT καλύπτει με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες της.

Εμπορικός και θεσμικός χαρακτήρας της παρουσίας

Η παρουσία της EUROCERT στο συνέδριο ITC 2026 είχε παράλληλα εμπορικό και θεσμικό χαρακτήρα. Στελέχη της εταιρείας πραγματοποίησαν σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους επιχειρήσεων και επαγγελματίες από τους κλάδους των υποδομών και των μεταφορών.

Βασικός στόχος αυτών των συναντήσεων ήταν η καταγραφή των νέων αναγκών της αγοράς και η παρουσίαση των υπηρεσιών της εταιρείας, οι οποίες συνδέονται άμεσα με την πιστοποίηση, τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους. Μέσω αυτής της αλληλεπίδρασης, η EUROCERT διατηρεί την επαφή της με τις τρέχουσες εξελίξεις και τις απαιτήσεις του κλάδου.

Με πληροφορίες από: Topontiki