Worldline: Συνολικά 19.000 λίτρα απορριμμάτων από δράσεις καθαρισμού και ανακύκλωσης στην Ελλάδα

Στην ενίσχυση των περιβαλλοντικών δράσεων που υλοποιεί στην Ελλάδα προχωρά η Worldline, συνδυάζοντας προγράμματα εθελοντικού καθαρισμού με παρεμβάσεις ανακύκλωσης και περιορισμού της χρήσης πλαστικού στην καθημερινή λειτουργία των γραφείων της. Μέσα από πέντε δράσεις καθαρισμού που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία, εργαζόμενοι της Worldline Greece και της Cardlink, a Worldline brand, έχουν συγκεντρώσει συνολικά περίπου 19.000 λίτρα απορριμμάτων από παραλίες, δασικές εκτάσεις και άλλες περιοχές της Αττικής.

Οι πρόσφατες δράσεις καθαρισμού

Η πιο πρόσφατη δράση καθαρισμού πραγματοποιήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου στην παραλία του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας στον Πειραιά. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, και σε συνεργασία με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Save Your Hood, συγκεντρώθηκαν 3.200 λίτρα απορριμμάτων από την συγκεκριμένη περιοχή.

Είχε προηγηθεί, στις 5 Ιουνίου του ίδιου έτους, ένας καθαρισμός δασικής έκτασης στον Χολαργό, κατά τον οποίο συλλέχθηκαν επιπλέον 4.500 λίτρα απορριμμάτων. Από αυτές τις δύο φετινές παρεμβάσεις, τα 6.700 λίτρα αφορούσαν σύμμεικτα απορρίμματα, ενώ τα υπόλοιπα 1.000 λίτρα ήταν ανακυκλώσιμα υλικά, δείχνοντας την έμφαση στην διαλογή στην πηγή.

Η συνεργασία με τη Save Your Hood και προηγούμενες παρεμβάσεις

Η συνεργασία της Worldline με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Save Your Hood ξεκίνησε το 2024. Η πρώτη κοινή δράση τους έλαβε χώρα στο Δάσος Χαϊδαρίου, όπου συγκεντρώθηκαν 4.100 λίτρα απορριμμάτων, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας σειράς περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών.

Το 2025, οι δράσεις συνεχίστηκαν με παρεμβάσεις σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν καθαρισμοί στον υγρότοπο της Αρτέμιδας, στην παραλία του Αγίου Νικολάου και στη Θέα Δάφνης. Από αυτές τις τρεις παρεμβάσεις του 2025, συγκεντρώθηκαν συνολικά περίπου 7.200 λίτρα απορριμμάτων, ενισχύοντας περαιτέρω τον όγκο των συλλεχθέντων υλικών.

Οι «Worldline Clean Up Days» και η παγκόσμια πρωτοβουλία

Οι συγκεκριμένες δράσεις καθαρισμού πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των Worldline Clean Up Days. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Worldline Corporate Foundation, η οποία οργανώνεται σε διεθνές επίπεδο και περιλαμβάνει τη συμμετοχή εργαζομένων του ομίλου σε διάφορες χώρες.

Η φετινή διοργάνωση των Worldline Clean Up Days έλαβε χώρα από τις 14 έως τις 18 Σεπτεμβρίου, εντασσόμενη στο πλαίσιο της Sustainable Development Week. Παράλληλα με τις εθελοντικές δράσεις, το Worldline Corporate Foundation διαθέτει συνολικά 20.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση περιβαλλοντικών οργανώσεων, με τους ίδιους τους εργαζομένους να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία επιλογής των οργανώσεων που θα λάβουν την ενίσχυση.

Περιορισμός πλαστικού και ανακύκλωση στα γραφεία

Οι περιβαλλοντικές παρεμβάσεις της εταιρείας δεν περιορίζονται μόνο στις οργανωμένες εξωτερικές δράσεις καθαρισμού. Στα γραφεία της Worldline στην Ελλάδα εφαρμόζονται συστηματικά προγράμματα συλλογής χαρτιού και μπαταριών, τα οποία προορίζονται για ανακύκλωση, συμβάλλοντας έτσι στην κυκλική οικονομία.

Επιπλέον, η εταιρεία έχει υιοθετήσει πολιτική περιορισμού των πλαστικών μιας χρήσης στις κουζίνες των γραφείων της, με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Παράλληλα, πραγματοποιείται συλλογή ρούχων, παιδικών ειδών, παιχνιδιών και smartphones, τα οποία προορίζονται είτε για επαναχρησιμοποίηση είτε για αξιοποίηση, ενισχύοντας την προσπάθεια για βιώσιμη λειτουργία.

Με πληροφορίες από: Topontiki