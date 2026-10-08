Η έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας για τα δηλωθέντα εισοδήματα του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του

Η Οικονομική Αστυνομία διεξήγαγε έρευνα στα φορολογικά στοιχεία του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του, αποκαλύπτοντας χαμηλά δηλωθέντα εισοδήματα αποκλειστικά από μισθοδοσία. Η έρευνα, η οποία βασίστηκε σε στοιχεία της ΑΑΔΕ, εντάσσεται στο πλαίσιο υπόθεσης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Από την ανάλυση προέκυψε ότι ο κ. Καμπούρης φέρεται να συνδέεται με εννέα φορείς και εταιρείες, ενώ στην οικία του ζευγαριού στον Άλιμο εντοπίστηκαν μετρητά και έγγραφα.

Τα δηλωθέντα εισοδήματα του ζευγαριού

Από την έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας στα στοιχεία της ΑΑΔΕ, προέκυψε ότι ο Φίλιππος Καμπούρης δήλωνε στις φορολογικές του δηλώσεις χαμηλά εισοδήματα, τα οποία προέρχονταν αποκλειστικά από μισθοδοσία. Συγκεκριμένα, για το έτος 2021, το δηλωθέν ποσό ανερχόταν σε 5.200 ευρώ. Το 2022, το εισόδημα που δηλώθηκε ήταν 26.000 ευρώ, ενώ το 2023 μειώθηκε στα 12.400 ευρώ. Για το 2024, ο κ. Καμπούρης φέρεται να είχε δηλώσει 10.700 ευρώ, ενώ για το 2025 το δηλωθέν ποσό ήταν 9.500 ευρώ.

Η σύζυγος του κ. Καμπούρη, η οποία είναι επίσης κατηγορούμενη στην υπόθεση, δήλωνε μεγαλύτερα εισοδήματα στις δικές της φορολογικές δηλώσεις. Το 2021, το δηλωθέν εισόδημά της ήταν 10.100 ευρώ. Τα επόμενα έτη παρουσίασαν αύξηση, με 29.000 ευρώ το 2022, 38.000 ευρώ το 2023 και 38.000 ευρώ ξανά το 2024. Για το 2025, το δηλωθέν εισόδημα της συζύγου ανερχόταν σε 22.000 ευρώ.

Εισπράξεις από την Περιφέρεια Αττικής

Στις εμφανιζόμενες αποδοχές του Φίλιππου Καμπούρη στην ΑΑΔΕ, ως εργοδότες του εμφανίζονται συνολικά εννέα φορείς και εταιρίες. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνεται και η Περιφέρεια Αττικής, από την οποία φέρεται να είχε εισπράξει συγκεκριμένα ποσά.

Ειδικότερα, για το έτος 2024, ο κ. Καμπούρης φέρεται να εισέπραξε το ποσό των 1.430 ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής. Για το επόμενο έτος, το 2025, το ποσό που έλαβε από τον ίδιο φορέα ανήλθε σε 2.600 ευρώ.

Ευρήματα στην οικία του ζευγαριού στον Άλιμο

Στο πλαίσιο της έρευνας, αστυνομικοί της Οικονομικής Αστυνομίας πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του ζευγαριού, η οποία βρίσκεται στον Άλιμο. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, εντοπίστηκαν διάφορα ευρήματα που σχετίζονται με την υπόθεση.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί βρήκαν μία σειρά από έγγραφα που αφορούν τις εμπλεκόμενες εταιρείες. Επιπλέον, εντοπίστηκαν 3.000 ευρώ σε μετρητά, τα οποία ήταν τοποθετημένα μέσα σε μία γυναικεία τσάντα που βρισκόταν στο σαλόνι της οικίας.

Οι εταιρείες και νομικές οντότητες με τις οποίες συνδέεται ο κ. Καμπούρης

Από την έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας προέκυψε ότι ο Φίλιππος Καμπούρης μετέχει, κατά την ΕΛ.ΑΣ., ως διαχειριστής σε μία σειρά από εταιρείες και νομικές οντότητες. Αυτές περιλαμβάνουν τη «Διαφημιστική εκδοτική» και τις «Ραδιοτηλεοπτικές παραγωγές».

Επίσης, φέρεται να είναι διαχειριστής στην ανεξάρτητη δημοτική κίνηση «Μαζί μπορούμε Φίλιππος Καμπούρης», σε μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, καθώς και στο «Δίκτυο ενημέρωσης καταναλωτών νέων και ανέργων». Στη λίστα των εμπλεκόμενων οντοτήτων περιλαμβάνονται επίσης ο ΛΑΟΣ (Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός), η κίνηση «Μάχη για την Αττική Φίλιππος Καμπούρης», το «Παρατηρητήριο Περιβαλλοντικού Εγκλήματος» και η οργάνωση «Αγαπώ τη Ζωή».

Διαπιστώσεις από την έρευνα στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

Η έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας επεκτάθηκε και στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, όπου διαπιστώθηκαν σημαντικά στοιχεία αναφορικά με την απασχόληση προσωπικού στις εμπλεκόμενες εταιρείες. Συγκεκριμένα, προέκυψε ότι καμία από τις προαναφερθείσες εταιρείες, στις οποίες ο κ. Καμπούρης φέρεται να μετέχει ως διαχειριστής, δεν είχε δηλώσει ή απασχολήσει προσωπικό.

Αυτό το γεγονός, κατά την ΕΛ.ΑΣ., επιβεβαιώνει ότι το προσωπικό τους ασφαλιζόταν εικονικά σε άλλες εταιρείες, οι οποίες ανήκουν στους λεγόμενους «αχυρανθρώπους». Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε το ΛΑΟΣ, το οποίο είχε δηλώσει εργαζομένους, ωστόσο αυτό συνέβη σε χρονικό διάστημα προγενέστερο της ανάληψης της διαχείρισης από τον Φίλιππο Καμπούρη.

Η ανάλυση των τραπεζικών δεδομένων

Στο πλαίσιο της υπόθεσης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η ανάλυση των τραπεζικών δεδομένων για τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του, καθώς και για τις εμπλεκόμενες εταιρείες, προκάλεσε αίσθηση. Από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών που διατηρούν οι εμπλεκόμενοι, προέκυψαν συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Αυτά τα αποτελέσματα αποτελούν μέρος της ευρύτερης έρευνας που διεξάγει η Οικονομική Αστυνομία για την υπόθεση.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis