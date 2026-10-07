Μελόνι: Νέα παρέμβαση για τις τιμές των καυσίμων με «κυλιόμενους φόρους»

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε την ετοιμότητα της κυβέρνησής της να παρέμβει εκ νέου για τον περιορισμό των τιμών των καυσίμων. Η δήλωση αυτή έγινε σήμερα από το Σπλιτ της Κροατίας, με την κυρία Μελόνι να υπογραμμίζει ότι θα χρησιμοποιηθεί κυρίως ο μηχανισμός των «κυλιόμενων φόρων». Η παρέμβαση αυτή έρχεται ως απάντηση στην άνοδο της τιμής των καυσίμων σε διεθνές επίπεδο, ένα ζήτημα που απασχολεί έντονα την ιταλική κυβέρνηση.

Η νέα παρέμβαση για τις τιμές των καυσίμων

Η Τζόρτζια Μελόνι, κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στο Σπλιτ της Κροατίας, δήλωσε ότι η κυβέρνησή της είναι έτοιμη να παρέμβει και πάλι για να περιοριστεί η τιμή των καυσίμων. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός τόνισε ότι η προτιμώμενη μέθοδος για αυτή την παρέμβαση θα είναι ο μηχανισμός των «κυλιόμενων φόρων», ένα εργαλείο που έχει συζητηθεί στο παρελθόν ως μέσο αντιμετώπισης των διακυμάνσεων των τιμών.

Η δήλωση της κυρίας Μελόνι έρχεται σε μια περίοδο όπου οι τιμές των καυσίμων καταγράφουν άνοδο σε διεθνές επίπεδο, δημιουργώντας πιέσεις στους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Η κυβέρνηση της Ρώμης επιδιώκει να βρει τρόπους για να ανακουφίσει τους πολίτες από το αυξημένο κόστος, διατηρώντας παράλληλα τη δημοσιονομική ισορροπία.

Τα διαθέσιμα κονδύλια και το δίλημμα

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός έκανε γνωστό ότι μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, η κυβέρνηση έχει εξασφαλίσει ένα ποσό περίπου 160 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά τα χρήματα έχουν προβλεφθεί και μπορούν να διατεθούν ειδικά για τον συγκεκριμένο σκοπό του περιορισμού των τιμών των καυσίμων, προσφέροντας μια οικονομική βάση για την επικείμενη παρέμβαση.

Ωστόσο, η κυρία Μελόνι εξέφρασε έναν προβληματισμό σχετικά με τον βέλτιστο χρόνο για τη διάθεση αυτών των κονδυλίων. Η κυβέρνηση προσπαθεί να αξιολογήσει αν είναι πιο αποτελεσματικό να δαπανηθούν τα 160 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή, δεδομένου ότι ισχύουν ήδη κάποια μέτρα συγκράτησης των τιμών. Εναλλακτικά, εξετάζεται το ενδεχόμενο να διατηρηθούν αυτά τα χρήματα ως απόθεμα, για να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση που τα τρέχοντα μέτρα παύσουν να ισχύουν στο μέλλον.

Ο μηχανισμός των «κυλιόμενων φόρων»

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης εξηγούν ότι, αν η κυβέρνηση αποφασίσει να προχωρήσει με την οδό των «κυλιόμενων φόρων», θα αξιοποιήσει τις επιπλέον φορολογικές εισπράξεις από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Οι εισπράξεις αυτές προέκυψαν τους τελευταίους μήνες ως αποτέλεσμα της αύξησης της τιμής των καυσίμων, δημιουργώντας ένα πλεόνασμα στα κρατικά έσοδα.

Ο στόχος αυτού του μηχανισμού είναι να χρησιμοποιηθούν αυτά τα επιπλέον έσοδα για να μειωθούν στο μέλλον οι φόροι που επιβάλλονται στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης. Με αυτόν τον τρόπο, η κυβέρνηση θα μπορεί να επεμβαίνει στις τιμές των καυσίμων, προσφέροντας ελάφρυνση στους καταναλωτές, χωρίς να επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός με νέα έξοδα ή ελλείμματα.

Προηγούμενες κινήσεις και οι προκλήσεις στο ντίζελ

Στο πρόσφατο παρελθόν, στην Ιταλία, μεγάλες πετρελαϊκές εταιρίες είχαν υιοθετήσει τη λύση του «πλαφόν» στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης. Αυτή η πρωτοβουλία είχε ως στόχο να θέσει ένα ανώτατο όριο στις τιμές λιανικής, προσπαθώντας να προστατεύσει τους καταναλωτές από τις υπερβολικές αυξήσεις.

Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες, καταγράφηκαν σημαντικές δυσκολίες στον περιορισμό της τιμής του ντίζελ. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι σχετικοί φόροι στο πετρέλαιο κίνησης αυξήθηκαν και πάλι, μετά τη λήξη της προσωρινής μείωσης που είχε εγκρίνει η κυβέρνηση της Ρώμης. Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα της διαχείρισης των τιμών των καυσίμων και την ανάγκη για διαρκείς παρεμβάσεις.

Με πληροφορίες από: Reader