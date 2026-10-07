Το ιστορικό δισκοπωλείο «Δισκάδικο ΠΟΠ» κλείνει μετά από 48 χρόνια στη Θεσσαλονίκη

Σημαντική είδηση για την πολιτιστική και εμπορική ζωή της Θεσσαλονίκης αποτελεί το κλείσιμο ενός ιστορικού δισκοπωλείου. Το «Δισκάδικο ΠΟΠ», ένα κατάστημα που λειτουργούσε για σχεδόν μισό αιώνα, ανακοίνωσε ότι βάζει «λουκέτο». Η είδηση αυτή προκάλεσε έντονα συναισθήματα νοσταλγίας και θλίψης τόσο στους ντόπιους όσο και στους λάτρεις της μουσικής.

Η ανακοίνωση του ιδιοκτήτη

Ο επί χρόνια ιδιοκτήτης του «Δισκάδικου ΠΟΠ» γνωστοποίησε την απόφασή του μέσω μιας ανάρτησης στον λογαριασμό της επιχείρησης στο Facebook. Στο μήνυμά του, ο ιδιοκτήτης εξέφρασε τη βαρύτητα της απόφασης που έλαβε, επιβεβαιώνοντας το τέλος μιας μακράς πορείας στον χώρο της μουσικής. Το δισκοπωλείο, το οποίο βρίσκεται στην οδό Κασσάνδρου 36 στη Θεσσαλονίκη, αποτελούσε σημείο αναφοράς για τους κατοίκους της πόλης.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του ο ιδιοκτήτης ανέφερε: «Πήρα σήμερα μια βαρειά απόφαση. Να κλείσω το Δισκάδικο.ΠΟΠ, που βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη Κασσάνδρου 36. Σχεδόν μισό αιώνα». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τη μακροβιότητα της επιχείρησης και την προσωπική δέσμευση του ιδιοκτήτη σε αυτήν την πορεία.

Σχεδόν μισός αιώνας παρουσίας στη Θεσσαλονίκη

Το «Δισκάδικο ΠΟΠ» λειτουργούσε αδιάλειπτα για 48 ολόκληρα χρόνια, μια περίοδο που το καθιστά ένα από τα πλέον ιστορικά καταστήματα της Θεσσαλονίκης στον τομέα της μουσικής. Η μακροχρόνια παρουσία του στην αγορά της πόλης το είχε αναδείξει σε ένα σημείο συνάντησης για γενιές μουσικόφιλων, οι οποίοι αναζητούσαν εκεί τις αγαπημένες τους κυκλοφορίες.

Η φράση «σχεδόν μισός αιώνας», όπως την χρησιμοποίησε ο ιδιοκτήτης του, αποτυπώνει το μέγεθος της ιστορίας που κουβαλάει το συγκεκριμένο δισκοπωλείο. Για σχεδόν πέντε δεκαετίες, το κατάστημα προσέφερε στους πελάτες του μια πλούσια συλλογή δίσκων, συμβάλλοντας στην πολιτιστική κληρονομιά της Θεσσαλονίκης.

Η αντίδραση και η νοσταλγία του κοινού

Η είδηση του κλεισίματος προκάλεσε άμεσα κύμα αντιδράσεων και σχολίων κάτω από την ανάρτηση του ιδιοκτήτη στο Facebook. Δεκάδες άνθρωποι εξέφρασαν τη στεναχώρια τους για το «λουκέτο», αναγνωρίζοντας τη σημασία του δισκοπωλείου. Πολλοί από αυτούς ανέφεραν ότι το «Δισκάδικο ΠΟΠ» ήταν ένα από τα ελάχιστα καταστήματα στην Ελλάδα που διέθεταν τόσο μεγάλη ποικιλία σε δίσκους.

Αυτή η ποικιλία, σε συνδυασμό με την πολυετή λειτουργία του, είχε δημιουργήσει έναν πιστό κύκλο πελατών και φίλων της μουσικής. Η θλίψη και η νοσταλγία που εκφράστηκαν στα σχόλια μαρτυρούν τον ιδιαίτερο δεσμό που είχαν αναπτύξει οι μουσικόφιλοι με το συγκεκριμένο κατάστημα, το οποίο αποτελούσε ένα ζωντανό κομμάτι της μουσικής σκηνής της Θεσσαλονίκης.

Ειδικές προσφορές πριν το οριστικό κλείσιμο

Πριν το οριστικό κλείσιμο, το «Δισκάδικο ΠΟΠ» προσφέρει στους πελάτες του τη δυνατότητα να αποκτήσουν δίσκους βινυλίου σε ειδικές τιμές. Μια πινακίδα που έχει τοποθετηθεί έξω από το κατάστημα, στην οδό Κασσάνδρου 36, ενημερώνει για τις προσφορές αυτές, δίνοντας την ευκαιρία στους συλλέκτες και τους λάτρεις του βινυλίου να εμπλουτίσουν τις συλλογές τους.

Συγκεκριμένα, η πινακίδα αναφέρει: «Το κατάστημα κλείνει. Προσφορές βινύλια. Από 3/5/10 ευρώ. 45 δισκάκια 5 ευρώ». Αυτές οι προσφορές σηματοδοτούν την τελευταία φάση λειτουργίας του ιστορικού δισκοπωλείου, πριν αυτό κλείσει οριστικά τις πόρτες του μετά από σχεδόν πέντε δεκαετίες προσφοράς στη μουσική.

Με πληροφορίες από: Reader