Ο ΣΚΑΪ και ο ΣΠΟΡ FM TV εξασφάλισαν τα τηλεοπτικά δικαιώματα της GBL για πέντε χρόνια

Ο ΣΚΑΪ και ο ΣΠΟΡ FM TV εξασφάλισαν τα τηλεοπτικά δικαιώματα της GBL για τα επόμενα πέντε χρόνια, όπως αποφασίστηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ. Η πρόταση του ομίλου του ΣΚΑΪ, η οποία είχε γίνει γνωστή από νωρίτερα, έλαβε την πλήρη αποδοχή των ομάδων της Λίγκας.

Η νέα αυτή συνεργασία προβλέπει μια συνολική επένδυση ύψους 49 εκατομμυρίων ευρώ για την πενταετία. Από αυτό το ποσό, περίπου 37 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται ότι θα είναι τα καθαρά έσοδα για τις ομάδες που συμμετέχουν στο ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ.

Η ιστορική συμφωνία και οι οικονομικοί όροι

Η πενταετής πρόταση του ΣΚΑΪ για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Stoiximan GBL εγκρίθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ. Η συμφωνία αυτή χαρακτηρίζεται ιστορική, καθώς εξασφαλίζει τηλεοπτική κάλυψη για το πρωτάθλημα για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Η συνολική επένδυση από τον όμιλο του ΣΚΑΪ και το ΣπορFM TV θα φτάσει τα 49 εκατομμύρια ευρώ για την πενταετή διάρκεια της σύμβασης. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 37 εκατομμύρια ευρώ καθαρά για τις ομάδες, ενισχύοντας σημαντικά τα οικονομικά τους.

Αναβάθμιση της προηγούμενης σύμβασης

Η νέα σύμβαση αναβαθμίζει σημαντικά και την πρώτη τριετία της συνεργασίας. Σύμφωνα με τους νέους όρους, οι ομάδες θα λάβουν 26,7 εκατομμύρια ευρώ.

Το ποσό αυτό είναι αυξημένο σε σχέση με τα 21 εκατομμύρια ευρώ που προβλέπονταν στην αρχική συμφωνία, η οποία είχε διάρκεια 2+1 χρόνια και συνολικό μικτό ποσό 26 εκατομμυρίων ευρώ.

Όροι και προϋποθέσεις της συνεργασίας

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε ένα μοντέλο που επιθυμούσε εξαρχής η διοργάνωση, συγκεκριμένα 3+1 ή 4+1 χρόνια. Αυτό το μοντέλο δίνει τη δυνατότητα στον ΕΣΑΚΕ να εκμεταλλευτεί την άνοδο του ελληνικού μπάσκετ.

Πιο συγκεκριμένα, πριν από τον τέταρτο και πριν από τον πέμπτο χρόνο της συμφωνίας, ο ΕΣΑΚΕ διατηρεί το δικαίωμα να φέρει μια καλύτερη και μεγαλύτερη πρόταση από άλλη πλατφόρμα. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, ο ΣΚΑΪ θα έχει τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμεί, να ισοφαρίσει την πρόταση για να διατηρήσει τα δικαιώματα μετάδοσης.

Αυξημένο ενδιαφέρον για το ελληνικό μπάσκετ

Το ενδιαφέρον όλων όσων ασχολούνται με το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ έχει αυξηθεί κατακόρυφα, τόσο στο κομμάτι των τηλεοπτικών δικαιωμάτων όσο και στην προσμονή του φιλοθεάμονος κοινού. Το προϊόν αναμένεται να είναι άκρως συναρπαστικό και ανταγωνιστικό.

Πέρα από την παρουσία του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, το ελληνικό μπάσκετ έχει γίνει ακόμη πιο θελκτικό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό οφείλεται ιδιαίτερα στις επενδύσεις που έχουν γίνει στον Άρη και στον ΠΑΟΚ, καθώς και στην ενίσχυση των άλλων ομάδων του πρωταθλήματος.

Ο ρόλος των παραγόντων στην επίτευξη της συμφωνίας

Καταλυτικό ρόλο στην επίτευξη της ομοφωνίας και τη γεφύρωση των όποιων διαφορών έπαιξαν οι άριστες σχέσεις μεταξύ του προέδρου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννη Αλαφούζου, και του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Οι δύο άνδρες είχαν παρακολουθήσει πρόσφατα μαζί, από σουίτα του Telekom Center Athens, τον αγώνα Παναθηναϊκός - Μπουργκ, στο πλαίσιο του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko