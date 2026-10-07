Κέρδη και νέα ρεκόρ στη Wall Street με S&P 500 και Nasdaq

Με κέρδη και νέα ιστορικά υψηλά έκλεισε η συνεδρίαση της Wall Street την Τρίτη (6.10.2026), καθώς οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq κατέγραψαν σημαντική άνοδο. Η αποκλιμάκωση των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων, σε συνδυασμό με τη σταθεροποίηση των τιμών του πετρελαίου, έδωσε ώθηση στους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες. Το επενδυτικό ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στις προοπτικές των επιτοκίων της Fed, ενώ οι αγορές στρέφονται και στα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου.

Τα νέα ρεκόρ των δεικτών

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,49% στη συνεδρίαση της Τρίτης, κλείνοντας στις 51.521,04 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,58% και διαμορφώθηκε στις 7.818,95 μονάδες, καταγράφοντας ένα νέο ιστορικό υψηλό στο κλείσιμο. Αυτή η επίδοση σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ο δείκτης ξεπερνά το επίπεδο των 7.800 μονάδων.

Αντίστοιχα, ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq κέρδισε 0,45% και διαμορφώθηκε στις 27.599,79 μονάδες, επιτυγχάνοντας επίσης ένα νέο ρεκόρ. Η συνεδρίαση της Wall Street χαρακτηρίστηκε από αυτά τα κέρδη και τα νέα ιστορικά υψηλά για τους δύο κορυφαίους δείκτες, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των επενδυτών.

Η επίδραση των ομολόγων και του πετρελαίου

Η αποκλιμάκωση των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων αποτέλεσε έναν από τους κύριους παράγοντες που προσέφεραν σημαντική ώθηση στους βασικούς δείκτες της Wall Street. Οι αποδόσεις των ομολόγων σταμάτησαν να καταρρίπτουν επιδόσεις που πλησιάζουν αρνητικά ρεκόρ δεκαετιών, γεγονός που παρείχε στήριξη στις μετοχές, ειδικά μετά την έντονη άνοδο που είχε προηγηθεί στο κόστος δανεισμού των ΗΠΑ.

Παράλληλα, η σταθεροποίηση των τιμών του πετρελαίου συνέβαλε στον περιορισμό μέρους των ανησυχιών που σχετίζονται με τις πληθωριστικές πιέσεις. Όπως τόνισε αναλυτής στο CNBC, «όταν οι τιμές του πετρελαίου σταθεροποιούνται ή υποχωρούν, αυτό οδηγεί χαμηλότερα τις αποδόσεις, καθώς μειώνεται η ανησυχία για τον πληθωρισμό που προκαλείται από την ενέργεια, κάτι που με τη σειρά του βοηθά τις μετοχές να κινηθούν υψηλότερα».

Τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη στο προσκήνιο

Το επενδυτικό ενδιαφέρον για την τεχνητή νοημοσύνη παρέμεινε ένας από τους βασικούς πυλώνες που στήριξαν την αγορά. Έξι από τις επτά μετοχές των λεγόμενων «Magnificent Seven» ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση με άνοδο, υπογραμμίζοντας την ισχυρή δυναμική και τις προσδοκίες που υπάρχουν γύρω από τον τομέα της τεχνολογίας.

Θετικά κινήθηκαν και οι μετοχές των ημιαγωγών, καθώς η συνεχιζόμενη αύξηση των επενδύσεων σε data centers και υποδομές τεχνητής νοημοσύνης εξακολουθεί να στηρίζει τον τεχνολογικό κλάδο. Αυτή η τάση αναδεικνύει τη σημασία της καινοτομίας και της τεχνολογικής ανάπτυξης ως κινητήριες δυνάμεις για την πορεία των χρηματιστηριακών αγορών.

Προσδοκίες για τα επιτόκια της Fed και τα εταιρικά κέρδη

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον σταδιακά την προσοχή τους και στα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου των εταιρειών. Σύμφωνα με στοιχεία που παρέχει η LSEG, οι αναλυτές αναμένουν μια σημαντική αύξηση της τάξης του 30,6% στα κέρδη των εταιρειών του S&P 500 σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στα κέρδη αναμένονται συγκεκριμένα στους κλάδους της ενέργειας και της τεχνολογίας.

Την ίδια στιγμή, καταγράφεται μια σημαντική μεταβολή στις προσδοκίες των επενδυτών αναφορικά με την πορεία των αμερικανικών επιτοκίων. Οι αγορές αποτιμούν πλέον πιθανότητα 19,4% για μια δεύτερη διαδοχική αύξηση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed) στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου. Αυτό το ποσοστό είναι αισθητά μειωμένο από το 50,9% που ίσχυε μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του CME FedWatch.

Με πληροφορίες από: Newsit, Reader