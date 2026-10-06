Κυριάκος Μητσοτάκης στον ΣΕΒ: «Από την καθήλωση περάσαμε στην ανάπτυξη» – Οι παρεμβάσεις για οικονομία και επιχειρήσεις

Στο επίκεντρο της ομιλίας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ, βρέθηκαν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε εκτενώς στη διαχείριση του χρέους, την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, το αυξημένο ενεργειακό κόστος, καθώς και στις νέες παρεμβάσεις που δρομολογούνται για τη στήριξη των επιχειρήσεων.

Η πορεία της ελληνικής οικονομίας και η αποκλιμάκωση του χρέους

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημαντική δημοσιονομική πρόοδο που έχει καταγράψει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Στην ομιλία του, τόνισε ότι η χώρα σημειώνει την ταχύτερη αποκλιμάκωση του χρέους στην ιστορία του ΟΟΣΑ, γεγονός που, όπως είπε, αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα των οικονομικών πολιτικών.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα δανείζεται πλέον φθηνότερα από τέσσερα κράτη των G7, διαμηνύοντας ότι η σταθερότητα που αποκτήθηκε με κόπο δεν θα τεθεί σε κίνδυνο. Επισήμανε επίσης ότι η χώρα έχει περάσει «από την καθήλωση στην ανάπτυξη» και από το περιθώριο της Ευρώπης στο επίκεντρό της, τονίζοντας την ανάγκη συνέχισης αυτής της προσπάθειας.

Νέες παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων

Αναφερόμενος στις επιπτώσεις της διεθνούς αστάθειας στις επιχειρήσεις, τους πολίτες και τα δημόσια οικονομικά, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν αντίστοιχες παρεμβάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώθηκε επιδότηση στο ηλεκτρικό ρεύμα για συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας.

Η επιδότηση αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά και τα πλαστικά. Επιπλέον, προβλέπεται πρόσθετη στήριξη για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις, πέρα από την ήδη υφιστάμενη αντιστάθμιση εκπομπών. Η παρέμβαση αυτή, όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, θα αφαιρέσει από την παραγωγή βάρη ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η συνολική ελάφρυνση που συνδέεται με τα μέτρα στήριξης φτάνει τα 195 εκατομμύρια ευρώ.

Στήριξη της πραγματικής οικονομίας και ο ρόλος των τραπεζών

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τις θετικές προοπτικές της οικονομίας, επισημαίνοντας ότι οι τράπεζες έχουν πλέον τη δυνατότητα να χρηματοδοτούν την πραγματική οικονομία και τις επιχειρήσεις. Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την τόνωση της ανάπτυξης.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η γραφειοκρατία περιορίζεται, ενώ η ενεργειακή μετάβαση της χώρας συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς. Υπογράμμισε επίσης ότι η ενεργός συμμετοχή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας είναι απαραίτητη για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων, δηλώνοντας την κυβέρνηση ανοιχτή στις προτάσεις της επιχειρηματικής κοινότητας.

Εθνική στρατηγική, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Δικαιοσύνη

Στην ομιλία του, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η χώρα διαθέτει πλέον εθνική στρατηγική για την περιφερειακή ανάπτυξη, ένα σχέδιο που στοχεύει στην ισόρροπη ανάπτυξη όλων των περιοχών. Έκανε επίσης ιδιαίτερη αναφορά στην αύξηση της συμμετοχής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό μείγμα της χώρας, γεγονός που συμβάλλει στην πράσινη μετάβαση.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης. Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι οι καθυστερήσεις στη Δικαιοσύνη αυξάνουν την αβεβαιότητα και λειτουργούν ανασταλτικά για την οικονομική δραστηριότητα. Όπως ανέφερε, ο νέος δικαστικός χάρτης αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης αναπτυξιακής στρατηγικής, ενώ πλέον εκδικάζονται περισσότερες υποθέσεις από όσες εισάγονται. Στόχος της κυβέρνησης είναι έως το 2030 η Ελλάδα να βρίσκεται μεταξύ των πέντε ταχύτερων χωρών στην απονομής της Δικαιοσύνης.

Η δημοσιονομική αξιοπιστία ως προϋπόθεση σταθερότητας

Κλείνοντας την ομιλία του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η δημοσιονομική αξιοπιστία αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη σταθερότητα της χώρας. Η διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και η συνετή διαχείριση των δημόσιων οικονομικών κρίνονται απαραίτητες για την περαιτέρω ενίσχυση της εμπιστοσύνης και την απρόσκοπτη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta