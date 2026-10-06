Αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Titan SA σε επενδυτική βαθμίδα από την S&P Global Ratings

Σε αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Titan SA σε «BBB-» με σταθερή προοπτική, από «BB+», προχώρησε η S&P Global Ratings. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ, καθώς η απόκτηση της αξιολόγησης σε επενδυτική βαθμίδα επιβεβαιώνει την πορεία του.

Η αναβάθμιση υπογραμμίζει τη σταθερά ισχυρή λειτουργική απόδοση της εταιρείας και τη συνετή χρηματοοικονομική της πολιτική. Παράλληλα, ενισχύει την εμπιστοσύνη των ενδιαφερόμενων μερών και ανοίγει νέους δρόμους χρηματοδότησης για την υποστήριξη των στρατηγικών στόχων.

Η αναβάθμιση και η στρατηγική «TITAN Forward 2029»

Η S&P Global Ratings προχώρησε στην αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Titan SA, ανεβάζοντάς την από «BB+» σε «BBB-». Αυτή η νέα αξιολόγηση συνοδεύεται από σταθερή προοπτική, υποδηλώνοντας τη θετική εκτίμηση του οίκου για τη μελλοντική πορεία του Ομίλου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η επίτευξη της επενδυτικής βαθμίδας αποτελεί ένα κρίσιμο ορόσημο για την υλοποίηση της στρατηγικής «TITAN Forward 2029». Η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει ότι ο Όμιλος παραμένει σταθερά στην ορθή πορεία για την επίτευξη των στρατηγικών και χρηματοοικονομικών στόχων που είχαν παρουσιαστεί κατά την Ημέρα Επενδυτών «TITAN Forward 2029».

Οι λόγοι πίσω από την απόφαση της S&P Global Ratings

Η αναβάθμιση από την S&P Global Ratings αντανακλά μια σειρά από θετικούς παράγοντες που χαρακτηρίζουν τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ. Συγκεκριμένα, η απόφαση του οίκου αξιολόγησης βασίστηκε στη σταθερά ισχυρή λειτουργική απόδοση της εταιρείας, η οποία επιδεικνύει ανθεκτικότητα και αποτελεσματικότητα στις δραστηριότητές της.

Επιπλέον, η συνετή χρηματοοικονομική πολιτική του Τιτάνα, η ανθεκτική δημιουργία ταμειακών ροών και η διαρκής δέσμευσή του για τη διατήρηση ενός ισχυρού ισολογισμού συνέβαλαν καθοριστικά στην αναβάθμιση. Αυτοί οι παράγοντες υποστηρίζονται περαιτέρω από τις ηγετικές θέσεις του Ομίλου στην αγορά, τη γεωγραφική του διαφοροποίηση και τη στρατηγική πειθαρχημένης κατανομής κεφαλαίων.

Ενίσχυση του πιστωτικού προφίλ και εμπιστοσύνης

Η απόκτηση της αξιολόγησης σε επενδυτική βαθμίδα αποτελεί μια ανεξάρτητη επιβεβαίωση του ενισχυμένου πιστωτικού προφίλ του Ομίλου TITAN. Παράλληλα, αναδεικνύει τη δυναμική που χαρακτηρίζει τη στρατηγική του, προσφέροντας μια εξωτερική επικύρωση της πορείας του.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πελατών, των προμηθευτών, των επενδυτών και των χρηματοοικονομικών εταίρων του Ομίλου. Η αυξημένη εμπιστοσύνη αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο για την περαιτέρω ανάπτυξη και τις μελλοντικές συνεργασίες.

Οφέλη και χρηματοοικονομική ευελιξία

Η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας σε επενδυτική βαθμίδα αναμένεται να προσφέρει στον Όμιλο ΤΙΤΑΝ σημαντικά οφέλη. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η διεύρυνση της πρόσβασης στις κεφαλαιαγορές, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε πιο ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης.

Επιπρόσθετα, η αναβάθμιση θα συμβάλει στη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης και στην ενίσχυση της χρηματοοικονομικής ευελιξίας του Ομίλου. Αυτή η αυξημένη ευελιξία κρίνεται απαραίτητη για την υποστήριξη της ανάπτυξης, την προώθηση της καινοτομίας και τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, στόχοι που αποτελούν βασικούς πυλώνες της στρατηγικής του ΤΙΤΑΝ.

Η δήλωση του Group CFO της Titan

Ο Γιάννης Ιωάννου, Group CFO του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, σχολίασε την αναβάθμιση, τονίζοντας τη σημασία της. «Η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας σε επενδυτική βαθμίδα από την S&P αποτελεί ορόσημο στην πορεία του Ομίλου TITAN», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Ιωάννου πρόσθεσε ότι η αναβάθμιση αντικατοπτρίζει πολυετή χρηματοοικονομική πειθαρχία, τη συνεχή μείωση του δανεισμού και τη σταθερή δημιουργία ταμειακών ροών. Επεσήμανε επίσης ότι «διευρύνει την πρόσβασή μας στις κεφαλαιαγορές, μειώνει το κόστος χρηματοδότησής μας και μας παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία να επενδύουμε στην ανάπτυξη και τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, συνεχίζοντας παράλληλα να δημιουργούμε μακροπρόθεσμη αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη».

Με πληροφορίες από: Newsit