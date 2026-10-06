Αναδρομικά συνταξιούχων: Οι τρεις «μάχες» και οι πληρωμές που φτάνουν τις 7.000 ευρώ

Οι διαδικασίες για την καταβολή αναδρομικών σε εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς δικαστικές αποφάσεις, διορθώσεις υπολογισμών και κρίσιμες συνεδριάσεις διαμορφώνουν το τοπίο των διεκδικήσεων. Μετά τις αποφάσεις των ανώτατων δικαστηρίων, το μέτωπο των αναδρομικών παραμένει ανοιχτό σε τρία διαφορετικά επίπεδα. Οι πληρωμές που αναμένονται σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να φτάσουν έως και τις 7.000 ευρώ.

Το ζήτημα της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων

Ένα από τα βασικά σημεία ενδιαφέροντος εστιάζεται στη συνεδρίαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία αφορά τον τρόπο επιβολής της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ). Το ζήτημα αυτό αφορά κυρίως τις υψηλότερες συντάξεις, ειδικά εκείνες του Δημοσίου, και αναμένεται να καθορίσει σημαντικές εξελίξεις για τους δικαιούχους.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το ερώτημα εάν η συγκεκριμένη κράτηση θα πρέπει να υπολογίζεται στο συνολικό ποσό της σύνταξής ή αν θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στο τμήμα εκείνο που υπερβαίνει το αφορολόγητο όριο των 1.400 ευρώ. Εάν οι συνταξιούχοι δικαιωθούν σε αυτή τη διεκδίκηση, θα υπάρξει μόνιμη μηνιαία αύξηση στις αποδοχές τους, η οποία θα προκύψει από τη μείωση των κρατήσεων, καθώς και σημαντικά αναδρομικά ποσά.

Θετικές αποφάσεις για τις περικοπές του 11μήνου

Παράλληλα με το ζήτημα της ΕΑΣ, τα διοικητικά πρωτοδικεία της χώρας συνεχίζουν να εκδίδουν θετικές αποφάσεις σχετικά με τις περικοπές που εφαρμόστηκαν κατά το 11μηνο, δηλαδή την περίοδο από τον Ιούνιο του 2015 έως τον Μάιο του 2016. Αυτές οι αποφάσεις αφορούν συγκεκριμένα τις επικουρικές συντάξεις, καθώς και τα καταργημένα Δώρα που αποτελούσαν μέρος των αποδοχών των συνταξιούχων.

Η διαδικασία αυτή ωφελεί αποκλειστικά όσους συνταξιούχους είχαν προσφύγει δικαστικά εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Τα ποσά που επιδικάζονται, μαζί με τους τόκους υπερημερίας των τελευταίων ετών, κυμαίνονται από 800 έως και πάνω από 3.500 ευρώ. Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως για συνταξιούχους ΔΕΚΟ, τραπεζών ή εκείνους με υψηλές συντάξεις, τα καθαρά ποσά μπορούν να ξεπεράσουν τα 6.000 με 7.000 ευρώ.

Η διαδικασία καταβολής των αναδρομικών

Η καταβολή των επιδικασθέντων ποσών ακολουθεί συγκεκριμένη διαδικασία. Μόλις οι δικαστικές αποφάσεις καθαρογραφούν και ολοκληρωθεί η τυπική διαδικασία μη άσκησης έφεσης από το Δημόσιο, τα αναδρομικά ποσά πιστώνονται σταδιακά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Την ευθύνη για αυτή την πίστωση έχει ο e-ΕΦΚΑ, ο οποίος μεριμνά για την ομαλή ροή των πληρωμών.

Αυτή η διαδικασία διασφαλίζει ότι οι συνταξιούχοι που έχουν δικαιωθεί δικαστικά θα λάβουν τα ποσά που τους αναλογούν, καλύπτοντας τις περικοπές του παρελθόντος. Η σταδιακή πίστωση αποσκοπεί στην αποτελεσματική διαχείριση του μεγάλου όγκου των πληρωμών.

Συνεχίζονται οι πληρωμές για ειδικές κατηγορίες

Ταυτόχρονα με τις παραπάνω εξελίξεις, ο e-ΕΦΚΑ συνεχίζει τις σταδιακές πληρωμές για ειδικές κατηγορίες συνταξιούχων. Αυτές οι πληρωμές αφορούν περιπτώσεις όπου υπήρξαν λάθη ή καθυστερήσεις στον υπολογισμό των συντάξεων στο παρελθόν, διορθώνοντας προηγούμενες παραλείψεις.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι συντάξεις χηρείας, όπου γίνονται διορθώσεις στον υπολογισμό των κρατήσεων για την περίοδο από το 2016 έως το 2019, ειδικά για τους συνταξιούχους του Δημοσίου. Οι ενέργειες αυτές αποσκοπούν στην αποκατάσταση της ορθότητας των καταβολών και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των συγκεκριμένων συνταξιούχων.

Με πληροφορίες από: Topontiki