Αλλαγές στον φορολογικό χάρτη του 2027: Επιχειρήσεις και εργαζόμενοι οι βασικοί αιμοδότες των εσόδων

Ο φορολογικός χάρτης της χώρας αναμένεται να αλλάξει αισθητά το 2027, καθώς το κράτος προβλέπει συνολικά αυξημένα φορολογικά έσοδα. Ωστόσο, η μεγάλη ώθηση αυτή τη φορά δεν θα προέλθει από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και την κατανάλωση, όπως συνέβη το 2026. Αντιθέτως, η αύξηση θα προκύψει κυρίως από τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων και, σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό, από τα κέρδη των επιχειρήσεων.

Η συνολική εικόνα των φορολογικών εσόδων το 2027

Για το έτος 2027, οι προβλέψεις δείχνουν ότι τα συνολικά φορολογικά έσοδα του κράτους αναμένεται να ανέλθουν στα 77,878 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό αντιπροσωπεύει μια αύξηση της τάξης των 2,149 δισεκατομμυρίων ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 2,8% σε σύγκριση με τα αντίστοιχα έσοδα του 2026. Η σημαντική αυτή μεταβολή υποδηλώνει μια διαφορετική προσέγγιση στην άντληση εσόδων, με έμφαση σε άλλους τομείς της οικονομίας.

Την ίδια περίοδο, τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού προβλέπεται να μειωθούν στα 78,685 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή κατά 4,188 δισεκατομμύρια ευρώ. Η συγκεκριμένη πτώση δεν συνδέεται άμεσα με τη φορολογία, αλλά οφείλεται στη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο αφαιρεί έσοδα ύψους 6,281 δισεκατομμυρίων ευρώ από τον προϋπολογισμό.

Η εντυπωσιακή αύξηση από τις επιχειρήσεις

Η πιο εντυπωσιακή μεταβολή στον φορολογικό χάρτη του 2027 αφορά τη φορολογία των επιχειρήσεων. Ο φόρος εισοδήματος των νομικών προσώπων αναμένεται να αποφέρει στα κρατικά ταμεία 9,844 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό είναι σημαντικά αυξημένο σε σχέση με τα 8,542 δισεκατομμύρια ευρώ που εισπράχθηκαν το 2026.

Πρόκειται για μια αύξηση της τάξης του 1,302 δισεκατομμυρίου ευρώ μέσα σε μόλις έναν χρόνο. Η πρόβλεψη αυτή βασίζεται στην εκτίμηση ότι τα εταιρικά κέρδη θα είναι υψηλότερα κατά το έτος 2026 και θα φορολογηθούν αναλόγως το 2027. Με απλά λόγια, σχεδόν έξι στα δέκα ευρώ της συνολικής αύξησης των φορολογικών εσόδων θα προέλθουν αποκλειστικά από τις επιχειρήσεις.

Η αυξημένη συμβολή των φυσικών προσώπων

Το δεύτερο μεγάλο «κανάλι» μέσω του οποίου θα ενισχυθούν τα κρατικά έσοδα είναι τα φυσικά πρόσωπα. Τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων προβλέπεται να αυξηθούν στα 16,995 δισεκατομμύρια ευρώ, έναντι των 16,375 δισεκατομμυρίων ευρώ που εισπράχθηκαν φέτος.

Η διαφορά αυτή, που ανέρχεται σε 620 εκατομμύρια ευρώ, αποδίδεται σε μια σειρά παραγόντων. Συγκεκριμένα, η αύξηση αυτή συνδέεται με τις αυξήσεις μισθών και συντάξεων, τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, καθώς και την περαιτέρω μείωση των ποσοστών ανεργίας στη χώρα.

Η συνδυαστική ώθηση και η διαφορετική πορεία του ΦΠΑ

Συνυπολογίζοντας τις προβλέψεις, μόνο οι επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα αναμένεται να φέρουν στα κρατικά ταμεία σχεδόν 1,922 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα σε σχέση με το 2026. Αυτό καταδεικνύει τη μετατόπιση του βάρους στην άντληση εσόδων προς αυτούς τους δύο πυλώνες της οικονομίας.

Εντελώς διαφορετική είναι η εικόνα όσον αφορά τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Τα έσοδα από τον ΦΠΑ προβλέπεται να μειωθούν στα 30,581 δισεκατομμύρια ευρώ το 2027, από 30,777 δισεκατομμύρια ευρώ που ήταν το 2026. Η μείωση αυτή ανέρχεται σε 196 εκατομμύρια ευρώ, υπογραμμίζοντας τη διαφορά στην πηγή της φορολογικής ώθησης σε σύγκριση με προηγούμενα έτη.

Με πληροφορίες από: Topontiki