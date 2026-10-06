Το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2027 προβλέπει αυξημένα φορολογικά έσοδα

Το προσχέδιο του κρατικού Προϋπολογισμού για το 2027 παρουσιάζει προβλέψεις για πρόσθετα φορολογικά έσοδα ύψους 2,149 δισ. ευρώ. Το σύνολο των εσόδων από φόρους αναμένεται να φτάσει τα 77,878 δισ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 2,8% σε σχέση με το τρέχον έτος. Αυτή η αύξηση αποδίδεται στη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής της οικονομίας, στην αύξηση μισθών και συντάξεων, καθώς και στον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Οι προβλέψεις για τα συνολικά φορολογικά έσοδα

Σύμφωνα με το προσχέδιο, τα έσοδα από φόρους αναμένεται να ανέλθουν συνολικά στα 77,878 δισ. ευρώ. Η πρόβλεψη αυτή είναι αυξημένη κατά 2,8% σε σύγκριση με το τρέχον έτος, αντικατοπτρίζοντας την εκτίμηση για τη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής της ελληνικής οικονομίας. Ο πήχης της ανάπτυξης για το 2027 τοποθετείται στο 2,3%.

Οι παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτή την αύξηση των εσόδων περιλαμβάνουν τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, καθώς και την ακρίβεια στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών. Παράλληλα, η υπεραπόδοση των εσόδων που καταγράφηκε το 2026 δημιουργεί έναν δημοσιονομικό χώρο ύψους 400 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό προορίζεται για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης.

Αναλυτικά έσοδα από βασικούς φόρους

Από τον φόρο εισοδήματος, τα έσοδα αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 29,376 δισ. ευρώ. Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 2,038 δισ. ευρώ ή 7,5% έναντι των εκτιμήσεων του 2026. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) προβλέπεται να συνεισφέρει 30,6 δισ. ευρώ στα συνολικά έσοδα.

Συγκεκριμένα, στην ενίσχυση των εσόδων από τον ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται ποσό 1,548 δισ. ευρώ σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό, το οποίο περιλαμβάνει και την είσπραξη μη επαναλαμβανόμενων εσόδων. Επιπλέον, τα έσοδα από φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών προβλέπεται να διαμορφωθούν στο ποσό των 42,431 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 179 εκατ. ευρώ ή 0,4% έναντι του 2026.

Αλλαγές σε φόρους εισαγωγών και ακίνητης περιουσίας

Όσον αφορά τους φόρους και τους δασμούς επί εισαγωγών, προβλέπονται έσοδα ύψους 533 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό είναι αυξημένο κατά 72 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2026. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην εφαρμογή, σε πλήρες έτος, ενός ενωσιακού τελωνειακού μέτρου που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2026. Το μέτρο αυτό αφορά την κατάργηση της απαλλαγής από δασμούς για δέματα χαμηλής αξίας που εισάγονται από τρίτες χώρες, καθώς και την επιβολή κατ’ αποκοπή τέλους 3 ευρώ ανά είδος για τις συγκεκριμένες αποστολές.

Αντίθετα, οι τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας, δηλαδή ο ΕΝΦΙΑ, αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 2,365 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 48 εκατ. ευρώ έναντι του 2026. Η μείωση αυτή προκύπτει από την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους. Επιπλέον, η παρέμβαση επεκτάθηκε πρόσφατα και περιλαμβάνει την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκων, καθώς και σε οικισμούς έως 2.200 κατοίκων στη Δυτική Μακεδονία.

Λοιπές φορολογικές παρεμβάσεις και μη επαναλαμβανόμενα έσοδα

Στους λοιπούς φόρους επί παραγωγής, προβλέπονται έσοδα ύψους 614 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό είναι μειωμένο κατά 147 εκατ. ευρώ έναντι της εκτίμησης του 2026. Η μείωση αυτή αποδίδεται κυρίως στην παρέμβαση για τη σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, η οποία επεκτείνεται και στα νομικά πρόσωπα.

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το έτος 2026 περιλαμβάνει μη επαναλαμβανόμενα (one-off) έσοδα ΦΠΑ ύψους 306 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα αυτά προέρχονται από τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού.

Με πληροφορίες από: Enikos