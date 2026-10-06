Καύσιμα: Πάνω από τα 100 δολάρια το Brent, στα 2,20 ευρώ η αμόλυβδη

Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο παραμένει η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, με την τιμή να διαμορφώνεται στα 2,20 ευρώ. Αντίστοιχα, το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται περίπου στα 2,18 ευρώ το λίτρο. Η πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου επηρεάζει άμεσα την ελληνική αγορά καυσίμων, με το βλέμμα των καταναλωτών και των αναλυτών να στρέφεται στην εξέλιξη της τιμής του Brent.

Οι διακυμάνσεις της τιμής του Brent

Οι διακυμάνσεις των τελευταίων μηνών στην τιμή του πετρελαίου Brent αποτυπώνονται στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές στα πρατήρια. Συγκεκριμένα, το Brent ξεκίνησε τον Ιανουάριο από τα 66 δολάρια το βαρέλι.

Τον Μάρτιο, η τιμή του ανέβηκε στα 103 δολάρια, ενώ τον Απρίλιο έφτασε τα 120 δολάρια, μετά την έναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή στα τέλη Φεβρουαρίου. Στη συνέχεια, καθώς ενισχύθηκαν οι προσδοκίες για αποκλιμάκωση της πολεμικής σύγκρουσης, η τιμή υποχώρησε στα 85 δολάρια το βαρέλι τον Ιούνιο και στα 83 δολάρια τον Ιούλιο. Τον Αύγουστο διαμορφώθηκε στα 90,9 δολάρια, ενώ τον Σεπτέμβριο το Brent κινήθηκε και πάλι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Η εικόνα στην ελληνική αγορά καυσίμων

Οι παραπάνω διεθνείς εξελίξεις έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ελληνική αγορά. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης βρίσκεται στα 2,20 ευρώ το λίτρο, με τις τιμές στα νησιά να είναι σε αρκετές περιπτώσεις ακόμη υψηλότερες, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους καταναλωτές.

Στο πετρέλαιο κίνησης, η τιμή διαμορφώνεται περίπου στα 2,18 ευρώ το λίτρο, έχοντας επηρεαστεί και από την πρόσθετη επιδότηση των 5 λεπτών. Στην Αττική, πάντως, υπάρχουν πρατήρια όπου το πετρέλαιο κίνησης πωλείται χαμηλότερα, ακόμη και στα 2,13-2,14 ευρώ το λίτρο, ενώ σε ελάχιστες περιπτώσεις η τιμή υποχωρεί κάτω από τα 2,10 ευρώ.

Οι επικείμενες ανακοινώσεις για τις επιδοτήσεις

Το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο για την αγορά καυσίμων, καθώς η πορεία των τιμών στα πρατήρια θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη της τιμής του Brent και από το κατά πόσο αυτή θα υποχωρήσει στις διεθνείς αγορές. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 14η Οκτωβρίου, οπότε αναμένεται να ανακοινωθούν οι νέες επιδοτήσεις.

Οι ανακοινώσεις αυτές θα αφορούν τόσο το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη, όσο και το πετρέλαιο θέρμανσης. Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 15 Οκτωβρίου, λίγες μόνο ώρες μετά τις σχετικές ανακοινώσεις.

Η τιμή του φυσικού αερίου και η επίδρασή της

Παράλληλα, στην αγορά ενέργειας, το φυσικό αέριο διαμορφώθηκε χθες το βράδυ στα 73 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Η εξέλιξη της συγκεκριμένης τιμής παρακολουθείται στενά από τους αρμόδιους φορείς.

Η τιμή του φυσικού αερίου επηρεάζει σημαντικά και τη διαμόρφωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, γεγονός που καθιστά την πορεία της ιδιαίτερα σημαντική για το σύνολο της ενεργειακής αγορά και τους καταναλωτές.

Με πληροφορίες από: Topontiki