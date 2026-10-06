Φορολογικές ελαφρύνσεις το 2027: Μειώσεις σε φόρο εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ για οικογένειες και επαγγελματίες

Το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027, το οποίο κατατέθηκε χθες, 5 Οκτωβρίου 2026, στη Βουλή, φέρνει στο φως ένα πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων. Οι προβλέψεις του περιλαμβάνουν μειώσεις στον φόρο εισοδήματος, απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ, καθώς και ελαφρύνσεις για επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Οι νέες παρεμβάσεις αναμένεται να επηρεάσουν διάφορες κατηγορίες φορολογουμένων, με τις ημερομηνίες εφαρμογής τους να ποικίλουν.

Ελαφρύνσεις για τρίτεκνους και αγρότες

Για τις οικογένειες με τρία εξαρτώμενα παιδιά, το προσχέδιο προβλέπει μηδενικό φορολογικό συντελεστή για τα πρώτα 20.000 ευρώ εισοδήματος. Αυτή η ρύθμιση θα ισχύσει από το φορολογικό έτος 2027.

Οι μισθωτοί τρίτεκνοι θα δουν τη διαφορά στην παρακράτηση του φόρου από την 1η Ιανουαρίου 2027. Αντίθετα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες με τρία παιδιά θα διαπιστώσουν τη μείωση στην εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων που θα υποβάλουν το 2028, για τα εισοδήματα του 2027. Το μέγιστο ετήσιο όφελος για αυτή την κατηγορία υπολογίζεται σε 1.800 ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία του προσχεδίου, 86.927 τρίτεκνοι που βρίσκονται πάνω από το αφορολόγητο όριο αναμένεται να ωφεληθούν, εκ των οποίων οι 33.894 είναι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Αντίστοιχα, για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, προβλέπεται μηδενισμός του φορολογικού συντελεστή για εισοδήματα από αγροτική δραστηριότητα έως τις 20.000 ευρώ. Η ρύθμιση αυτή αφορά το φορολογικό έτος 2026 και θα αποτυπωθεί στις δηλώσεις του 2027. Δικαιούχοι είναι τα φυσικά πρόσωπα των οποίων τουλάχιστον το 50% του συνολικού εισοδήματος προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα, με το μέγιστο ετήσιο όφελος να φτάνει τα 2.900 ευρώ.

Απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ

Στο πλαίσιο των φορολογικών ελαφρύνσεων, το προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει και την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για τις κύριες κατοικίες που βρίσκονται σε μικρούς οικισμούς. Η συγκεκριμένη ρύθμιση συνοδεύεται από διεύρυνση των πληθυσμιακών ορίων για τους οικισμούς αυτούς.

Μέτρα για επαγγελματίες και επιχειρήσεις

Το πακέτο μέτρων για επαγγελματίες και επιχειρήσεις συνδυάζει διάφορες ελαφρύνσεις. Συγκεκριμένα, προβλέπεται μικρότερο τεκμαρτό εισόδημα υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, χαμηλότερη προκαταβολή φόρου, καθώς και ταχύτερες αποσβέσεις για αγορές μηχανημάτων.

Ειδικότερα, στις φορολογικές δηλώσεις του 2027 θα εφαρμοστεί η απαλλαγή των συνεπών ελεύθερων επαγγελματιών από δύο προσαυξήσεις του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος. Αυτές είναι η προσαύξηση που αντιστοιχεί στο 10% του ετήσιου κόστους μισθοδοσίας και εκείνη που υπολογίζεται στο 5% της διαφοράς του τζίρου από τον μέσο όρο του αντίστοιχου ΚΑΔ.

Προϋποθέσεις και χρονοδιαγράμματα

Για να εξασφαλιστεί η ελάφρυνση των επαγγελματιών από τις προσαυξήσεις του τεκμαρτού εισοδήματος, απαιτούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αυτές περιλαμβάνουν την πλήρη διασύνδεση των POS και των ταμειακών μηχανών, τη διαβίβαση των στοιχείων στο myDATA, την εμπρόθεσμη υποβολή των δηλώσεων ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος, καθώς και την απουσία φορολογικών ή εργατικών παραβάσεων κατά την τελευταία πενταετία.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι νέες παρεμβάσεις απαιτούν νομοθέτηση και έχουν διαφορετικές ημερομηνίες εφαρμογής. Ενώ ορισμένες θα φανούν στις φορολογικές δηλώσεις του 2027, άλλες θα περάσουν άμεσα στη μισθοδοσία από τον Ιανουάριο του 2027. Το όφελος από τη μείωση της προκαταβολής φόρου θα εμφανιστεί στις δηλώσεις που θα υποβληθούν το 2028.

Με πληροφορίες από: Newsit