Η Sunlight Group με πρώτη συμφωνία στην Κίνα επεκτείνεται στην ασιατική ναυπηγική αγορά

Η Sunlight Group, εταιρεία του Ομίλου Olympia, προχώρησε στην πρώτη της εμπορική συμφωνία στην κινεζική ναυπηγική βιομηχανία, μέσω της Lehmann Marine. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την είσοδο του ομίλου σε μια νέα αγορά για τις δραστηριότητές του στη ναυτιλία. Η συμφωνία ενισχύει τη διεθνή παρουσία της Sunlight στα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας για πλοία, σε μια περίοδο που η ναυτιλία στρέφεται όλο και περισσότερο σε υβριδικές και ηλεκτρικές λύσεις.

Η πρώτη εφαρμογή και τα οφέλη της τεχνολογίας

Η πρώτη εφαρμογή της τεχνολογίας στην Κίνα αφορά το υβριδικό ταχύπλοο μεταφοράς πληρωμάτων AESEN 116H. Το συγκεκριμένο σκάφος έχει μήκος 42 μέτρα και κατασκευάστηκε από την Cheoy Lee Shipyards για λογαριασμό της Aesen, μιας εταιρείας με έδρα τη Σιγκαπούρη. Στο σκάφος αυτό εγκαταστάθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το αρθρωτό σύστημα μπαταριών CUBE της Lehmann Marine.

Η τεχνολογία του συστήματος CUBE επιτρέπει αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία κατά την κίνηση και παραμονή του πλοίου μέσα στα λιμάνια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των τοπικών εκπομπών ρύπων. Παράλληλα, εκτιμάται ότι η χρήση του συστήματος μπορεί να μειώσει την κατανάλωση καυσίμου έως και 40%, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Στρατηγική σημασία της κινεζικής αγοράς

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε στην Κίνα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη Sunlight Group. Λειτουργεί ως ένα πρώτο και καθοριστικό βήμα για την επίτευξη μεγαλύτερης παρουσίας του ομίλου σε μία από τις σημαντικότερες ναυπηγικές αγορές παγκοσμίως. Η κίνηση αυτή ενισχύει τη διεθνή παρουσία της Sunlight στα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας για πλοία.

Τα ασιατικά ναυπηγεία αποτελούν ένα βασικό πεδίο ανάπτυξης για τους προμηθευτές τεχνολογιών που συνδέονται με την ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλίας. Σε αυτό το περιβάλλον, οι διεθνείς πιστοποιήσεις και η δυνατότητα παροχής τεχνικής υποστήριξης καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής ενός συστήματος αποκτούν αυξανόμενη βαρύτητα, καθώς αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την επιλογή των συνεργατών.

Το σύστημα CUBE και οι πιστοποιήσεις του

Το αρθρωτό σύστημα μπαταριών CUBE διαθέτει σημαντικές πιστοποιήσεις από αναγνωρισμένους νηογνώμονες. Συγκεκριμένα, έχει λάβει πιστοποιήσεις από τους BV, DNV, LR και RINA, γεγονός που υπογραμμίζει την αξιοπιστία και την ασφάλειά του. Ο αρθρωτός σχεδιασμός του συστήματος προσφέρει ένα σημαντικό πλεονέκτημα.

Ο σχεδιασμός αυτός επιτρέπει την επιθεώρηση και την αντικατάσταση επιμέρους εξαρτημάτων ακόμα και όταν το πλοίο βρίσκεται εν πλω, χωρίς να απαιτείται η επιστροφή του σε λιμάνι. Αυτή η δυνατότητα περιορίζει την ανάγκη για δεξαμενισμό, μειώνοντας σημαντικά το αντίστοιχο λειτουργικό κόστος για τους πλοιοκτήτες και εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη επιχειρησιακή ευελιξία.

Η συνεργασία Sunlight – Lehmann Marine και η διεθνής ανάπτυξη

Η Lehmann Marine επιχειρεί παράλληλα να αξιοποιήσει το βιομηχανικό και εμπορικό εκτόπισμα της Sunlight Group. Στόχος αυτής της συνεργασίας είναι η επιτάχυνση της διεθνούς ανάπτυξής της στον τομέα των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας για τη ναυτιλία. Η συνέργεια αυτή αναμένεται να ενισχύσει την παρουσία και των δύο εταιρειών στην παγκόσμια αγορά.

Η ελληνική εταιρεία Sunlight διαθέτει μια σημαντική παραγωγική δυναμικότητα, η οποία ξεπερνά τα 9 GWh ετησίως, σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται τόσο στην Ευρώπη όσο και στη Βόρεια Αμερική. Επιπλέον, διαθέτει ένα εκτεταμένο διεθνές δίκτυο εφοδιασμού και τεχνικής υποστήριξης, το οποίο είναι κρίσιμο για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων και την υποστήριξη των προϊόντων της σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η ευρύτερη στρατηγική της Sunlight Group

Η είσοδος της Sunlight Group στην κινεζική αγορά εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης της παρουσίας της στην ηλεκτροκίνηση της ναυτιλίας. Η εταιρεία έχει θέσει ως στρατηγικό στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και εδραίωσή της σε αυτόν τον δυναμικά αναπτυσσόμενο τομέα, ο οποίος κερδίζει συνεχώς έδαφος λόγω των περιβαλλοντικών απαιτήσεων και της ανάγκης για ενεργειακή μετάβαση.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, η αγορά της Ασίας – Ειρηνικού αποτελεί πλέον έναν από τους βασικούς άξονες για την περαιτέρω ανάπτυξη των ναυτιλιακών συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας της Sunlight. Η περιοχή αυτή παρουσιάζει σημαντικές ευκαιρίες για επέκταση και ενίσχυση του μεριδίου αγοράς του ομίλου, δεδομένης της μεγάλης ναυπηγικής δραστηριότητας και της αυξανόμενης ζήτησης για πράσινες λύσεις στη ναυτιλία.

Με πληροφορίες από: Topontiki