Μεταφορές χρημάτων σε συγγενείς: Πότε προκύπτουν φορολογικά ζητήματα

Οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών αποτελούν μια καθημερινή πρακτική στην Ελλάδα, με ποσά να μετακινούνται από γονείς σε παιδιά, μεταξύ συζύγων ή ως οικονομική ενίσχυση σε συγγενείς. Αυτές οι συναλλαγές πραγματοποιούνται πλέον εύκολα μέσω e-banking, IRIS ή τραπεζικής μεταφοράς. Ωστόσο, όταν τα ποσά είναι σημαντικά ή οι κινήσεις δεν μπορούν να αιτιολογηθούν επαρκώς, ενδέχεται να προκύψουν φορολογικά ζητήματα.

Η σημασία της αιτιολογίας των μεταφορών

Το κρίσιμο σημείο δεν είναι απλώς η μεταφορά χρημάτων από έναν λογαριασμό σε έναν άλλο, αλλά η αιτία αυτής της μεταφοράς και η δυνατότητα απόδειξής της. Η φύση της συναλλαγής έχει ιδιαίτερη σημασία και, ανάλογα με το ποσό και τις προϋποθέσεις, μπορεί να απαιτείται η αντίστοιχη φορολογική διαδικασία.

Η τραπεζική διαδρομή των χρημάτων παίζει επίσης σημαντικό ρόλο. Όταν η οικονομική ενίσχυση γίνεται μέσω του τραπεζικού συστήματος και υπάρχει σαφής εικόνα για την προέλευση και τον προορισμό του ποσού, η τεκμηρίωση της συναλλαγής είναι ευκολότερη.

Μεταφορές από γονείς σε παιδιά

Μια από τις πιο συνηθισμένες περιπτώσεις αφορά γονείς που δίνουν χρήματα στα παιδιά τους για διάφορους λόγους, όπως η αγορά αυτοκινήτου, η κάλυψη εξόδων σπουδών, η απόκτηση κατοικίας ή απλώς για οικονομική ενίσχυση. Όταν πρόκειται για μια πραγματική δωρεά ή γονική παροχή, η μεταφορά δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια απλή πίστωση στον λογαριασμό του παιδιού. Η φορολογική διαδικασία που απαιτείται εξαρτάται από το ποσό και τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Μεταφορές μεταξύ άλλων συγγενών

Διαφορετική είναι η περίπτωση όταν τα χρήματα μεταφέρονται μεταξύ άλλων συγγενών, όπως για παράδειγμα ένας αδελφός που δίνει ένα σημαντικό ποσό στην αδελφή του για την αγορά κατοικίας, ή ένας συγγενής που καλύπτει μια έκτακτη οικονομική ανάγκη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι ακόμα πιο σημαντικό να είναι ξεκάθαρο γιατί έγινε η μεταφορά.

Πρέπει να διευκρινιστεί αν πρόκειται για δωρεά, προσωρινή οικονομική βοήθεια ή δάνειο που θα επιστραφεί. Η φορολογική αντιμετώπιση διαφέρει ανά περίπτωση, και η συγγενική σχέση από μόνη της δεν αρκεί για να χαρακτηριστεί αυτόματα μια μεταφορά με συγκεκριμένο τρόπο.

Οικογενειακά δάνεια και λάθη

Μια άλλη συνηθισμένη περίπτωση είναι το οικογενειακό δάνειο, όπου ένας συγγενής δίνει χρήματα σε έναν άλλο για την αντιμετώπιση οικονομικής δυσκολίας, την πραγματοποίηση μιας αγοράς ή την κάλυψη προσωρινής ανάγκης, με την προϋπόθεση της επιστροφής του ποσού. Εδώ, η λέξη-κλειδί είναι «δάνειο» και πρέπει να τεκμηριώνεται η πραγματική φύση της συναλλαγής.

Ένα συχνό λάθος είναι η πραγματοποίηση μεγάλης τραπεζικής μεταφοράς χωρίς σαφή αιτιολογία και χωρίς να έχουν εξεταστεί οι πιθανές φορολογικές υποχρεώσεις που μπορεί να προκύψουν. Η τεκμηρίωση είναι ακόμα πιο σημαντική όταν πρόκειται για μεγάλο ποσό και ακολουθεί μεταγενέστερη επιστροφή χρημάτων, καθώς οι δύο κινήσεις πρέπει να είναι σαφώς συνδεδεμένες.

Με πληροφορίες από: exploringgreece.tv