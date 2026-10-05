Προειδοποίηση από τη Saudi Aramco: Επικίνδυνα χαμηλά τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου

Ο επικεφαλής της Saudi Aramco, Αμίν Νάσερ, εκτιμά ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου βρίσκονται σε «επικίνδυνα χαμηλά» επίπεδα, με την αναπλήρωσή τους να απαιτεί έως και δύο χρόνια. Η κατάσταση αυτή αποδίδεται κυρίως στην εξάντληση των αποθεμάτων λόγω της σύγκρουσης που μαίνεται στη Μέση Ανατολή.

Ο Νάσερ προειδοποίησε ότι το περιθώριο ασφαλείας της προσφοράς είναι πλέον επικίνδυνα περιορισμένο, καθώς το σύστημα ήδη πιέζεται και οι διαθέσιμες επιλογές είναι ελάχιστες.

Η εκτίμηση του επικεφαλής της Saudi Aramco

Ο Αμίν Νάσερ, διευθύνων σύμβουλος της Saudi Aramco, δήλωσε ότι θα χρειαστούν έως και δύο χρόνια για να αναπληρωθούν τα αποθέματα που έχουν εξαντληθεί. Η εξάντληση αυτή οφείλεται στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει επηρεάσει σημαντικά την παγκόσμια αγορά πετρελαίου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου είναι πλέον «επικίνδυνα χαμηλά», γεγονός που δημιουργεί ανησυχία για τη σταθερότητα της προσφοράς.

Μείωση της προσφοράς από την περιοχή

Ο επικεφαλής της Saudi Aramco ανέφερε ότι ο πόλεμος διάρκειας επτά μηνών, στον οποίο εμπλέκονται οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και το Ιράν, έχει οδηγήσει σε μείωση της προσφοράς πετρελαίου από την περιοχή κατά σχεδόν 3 δισεκατομμύρια βαρέλια. Αυτή η ποσότητα αντιστοιχεί περίπου στο μισό του αργού πετρελαίου και των διυλισμένων καυσίμων που θα διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ κατά την ίδια περίοδο.

Η στρατηγική σημασία των Στενών του Ορμούζ καθίσταται εμφανής, καθώς αποτελούν ζωτικό πέρασμα για ένα τεράστιο μέρος των παγκόσμιων ενεργειακών ροών.

Άντληση από τα αποθέματα και κυβερνητικές ενέργειες

Στην προσπάθεια να περιοριστεί το έλλειμμα προσφοράς, έχουν αντληθεί περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου από τα αποθέματα. Ο Νάσερ σημείωσε ότι οι κυβερνήσεις έχουν διαθέσει στην αγορά περισσότερα από 300 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά τους αποθέματα.

Επιπλέον, συμφωνήθηκε την Παρασκευή να προχωρήσουν σε νέες απελευθερώσεις αποθεμάτων. Ωστόσο, ο Νάσερ υποστήριξε ότι η πλειονότητα των ποσοτήτων που έχουν διατεθεί προήλθε από τα αποθέματα των εταιρειών, τα οποία χαρακτήρισε ως «το τελευταίο σημαντικό εργαλείο στην εργαλειοθήκη».

Η κατάσταση των εμπορικών αποθεμάτων

Στην πρώτη δημόσια ομιλία του από την έναρξη του πολέμου, ο επικεφαλής της κρατικής σαουδαραβικής εταιρείας, Αμίν Νάσερ, δήλωσε ότι εκτιμά πως σήμερα απομένουν λιγότερα από 6 δισεκατομμύρια βαρέλια εμπορικών αποθεμάτων. Πρόσθεσε ότι η συντριπτική πλειονότητα αυτών των αποθεμάτων δεν είναι πρακτικά διαθέσιμη.

Μιλώντας στο συνέδριο Energy Intelligence Forum στο Λονδίνο, ο Νάσερ υπογράμμισε ότι «το σύστημα ήδη πιέζεται». Τόνισε επίσης ότι «με ελάχιστες άλλες επιλογές στις οποίες μπορεί να στραφεί ο κόσμος, το περιθώριο ασφαλείας της προσφοράς είναι επικίνδυνα περιορισμένο».

Τεχνολογία ως όπλο και επιθέσεις σε υποδομές

Ο Νάσερ αναφέρθηκε επίσης στη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, όπως «ανοιχτά δεδομένα, δορυφορικές εικόνες και αρχεία ναυσιπλοΐας», η οποία χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο ως όπλο εναντίον υποδομών και δεξαμενόπλοιων. Αυτή η εξέλιξη προσθέτει ένα νέο επίπεδο πολυπλοκότητας στην ασφάλεια των ενεργειακών υποδομών.

Τις τελευταίες εβδομάδες, έχουν καταγραφεί επιθέσεις, με το Ιράν να έχει πλήξει πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, σύμμαχοί του σε Ιράκ και Υεμένη έχουν επιτεθεί σε αγωγούς, διυλιστήρια και λιμάνια της Aramco. Ο Νάσερ δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «τα εργαλεία διαφάνειας δεν θα πρέπει να μετατρέπονται σε πυρομαχικά για επιθετικές ενέργειες».

Με πληροφορίες από: Topontiki