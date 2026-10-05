Ολόκληρο το νησί Hildasay στη Σκωτία πωλείται για 412.000 ευρώ

Μια ιδιαίτερη ευκαιρία αγοράς έχει αναδειχθεί στη Σκωτία, καθώς ολόκληρο το νησί Hildasay, που βρίσκεται στα ανοιχτά των Shetland, διατίθεται προς πώληση. Η τιμή του ανέρχεται στις 350.000 λίρες Αγγλίας, ποσό που, με την ισοτιμία της 5ης Οκτωβρίου 2026, αντιστοιχεί σε περίπου 412.000 ευρώ. Το Hildasay, αν και σήμερα ακατοίκητο, προσφέρει ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον και μια πλούσια ιστορία.

Το νησί Hildasay: Τοποθεσία και χαρακτηριστικά

Το Hildasay εκτείνεται σε 267 acres, δηλαδή περίπου 1.080 στρέμματα, και βρίσκεται στα δυτικά των Shetland. Η πρόσβαση στο νησί είναι δυνατή μόνο με σκάφος, είτε από την ηπειρωτική χώρα είτε από τα γειτονικά νησιά. Ένα από τα βασικά του χαρακτηριστικά είναι η ιδιωτική του προβλήτα, η οποία λειτουργεί ως το κύριο σημείο εισόδου και εξόδου.

Το φυσικό τοπίο του Hildasay περιλαμβάνει μια εκτεταμένη ακτογραμμή, ενώ το έδαφος ανεβαίνει σταδιακά, φτάνοντας τα 32 μέτρα στο υψηλότερο σημείο του. Στο εσωτερικό του νησιού υπάρχουν δύο λίμνες γλυκού νερού, καθώς και ένα παραδοσιακό bothy, ένα απλό καταφύγιο που προσφέρει προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Το νησί φιλοξενεί επίσης διάφορα είδη πουλιών, καθώς και θαλάσσια και παράκτια άγρια ζωή. Οι μεσίτες που έχουν αναλάβει την πώληση το περιγράφουν ως ένα ιδιωτικό νησί με ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον και ιστορία.

Η ιστορία των κατοίκων και των δραστηριοτήτων

Παρά το γεγονός ότι σήμερα το Hildasay είναι ακατοίκητο, στο παρελθόν είχε μια μικρή κοινότητα. Συγκεκριμένα, το 1891, περίπου 30 άνθρωποι ζούσαν στο νησί. Οι κύριες δραστηριότητες των κατοίκων εκείνη την εποχή ήταν η αλιεία και η λατόμηση γρανίτη, οι οποίες αποτελούσαν σημαντικές πηγές εισοδήματος και απασχόλησης.

Ο γρανίτης του Hildasay ήταν γνωστός για το χαρακτηριστικό κόκκινο-πράσινο χρώμα του και εξορυσσόταν σε σημαντική κλίμακα. Για τη μεταφορά του γρανίτη προς το λιμάνι, είχε κατασκευαστεί μια μικρή σιδηροδρομική γραμμή. Σήμερα, τα ίχνη αυτής της γραμμής παραμένουν ορατά στο τοπίο, ενώ ανάμεσα στη βλάστηση εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλα εγκαταλελειμμένα κομμάτια γρανίτη και κατάλοιπα της παλιάς σιδηροδρομικής υποδομής.

Μια σύγχρονη ιστορία: Ο Chris Lewis και το «Finding Hildasay»

Το Hildasay απέκτησε πρόσφατα δημοσιότητα όταν φιλοξένησε τον Chris Lewis, έναν άνδρα που πραγματοποιούσε ένα ταξίδι κατά μήκος των ακτών του Ηνωμένου Βασιλείου. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, ο Lewis παρέμεινε στο νησί μαζί με τον σκύλο του, τον Jet. Είχε λάβει ειδική άδεια για να εγκατασταθεί στο μοναδικό σπίτι που υπήρχε στο νησί.

Μετά την περιπέτειά του, ο Chris Lewis κυκλοφόρησε το βιβλίο με τίτλο «Finding Hildasay». Σε αυτό το βιβλίο, κατέγραψε την περιπλάνησή του στις ακτές του Ηνωμένου Βασιλείου, προσφέροντας μια προσωπική ματιά στην εμπειρία του στο Hildasay και την ευρύτερη διαδρομή του.

Η ευκαιρία αγοράς ενός ιδιωτικού νησιού

Το Hildasay, ένα από τα ακατοίκητα νησιά των Shetland, προσφέρεται πλέον προς πώληση για £350.000, ή περίπου €412.000. Η τιμή αυτή αφορά ολόκληρο το νησί, το οποίο έχει έκταση περίπου 1.080 στρεμμάτων. Πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία απόκτησης ενός ιδιωτικού τόπου με ξεχωριστά χαρακτηριστικά.

Το νησί διαθέτει τη δική του προβλήτα, δύο λίμνες γλυκού νερού και ένα παραδοσιακό καταφύγιο. Επιπλέον, φέρει μια πλούσια ιστορία που συνδέεται με τη βιομηχανία και την αλιεία των Shetland, προσθέτοντας μια επιπλέον διάσταση στην αξία του ως ιδιοκτησία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta