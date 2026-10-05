«Φρένο» στην τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία: Τι αλλάζει με το νέο νομοσχέδιο

Νέο νομοσχέδιο από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας, με στόχο τη ρύθμιση της χρήσης συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, ιδίως για τους εργαζομένους σε πλατφόρμες, και στην ενίσχυση των εργασιακών τους δικαιωμάτων. Η Υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, παρέλαβε πρόσφατα το πόρισμα της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, σηματοδοτώντας ένα κρίσιμο βήμα προς την τελική διαμόρφωση του σχετικού θεσμικού πλαισίου.

Η παράδοση του πορίσματος και οι βασικοί στόχοι

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, παρέλαβε το πόρισμα της νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής Εργασίας. Η παράδοση πραγματοποιήθηκε από τον πρόεδρο της Επιτροπής, Αναπληρωτή Καθηγητή Εργατικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Ιωάννη Σκανδάλη. Κατά την παράδοση, παρόντας ήταν και ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων, κ. Νίκος Μηλαπίδης.

Η κ. Κεραμέως εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς τον κ. Σκανδάλη και όλα τα μέλη της Επιτροπής για τη σημαντική προσπάθεια που κατέβαλαν για τη σύνταξη του πορίσματος. Τόνισε, επίσης, ότι βασικό αντικείμενο του Υπουργείου Εργασίας είναι η διαρκής βελτίωση των εργασιακών συνθηκών και η ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων. Προς αυτή την κατεύθυνση, το Υπουργείο εστιάζει σε μία μεγάλη ομάδα εργαζομένων, τους εργαζόμενους στις πλατφόρμες, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση του πλαισίου εργασίας τους.

Ενσωμάτωση Ευρωπαϊκής Οδηγίας και νέα όρια στην τεχνητή νοημοσύνη

Το πόρισμα της νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής αφορά στην ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2024/2831, η οποία επικεντρώνεται στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμες. Αυτή η οδηγία αποτελεί τη βάση για τις προτεινόμενες αλλαγές στο ελληνικό εργατικό δίκαιο, διασφαλίζοντας την ευθυγράμμιση με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις.

Επισημαίνεται ότι με το προωθούμενο σχέδιο νόμου, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης θέτει, για πρώτη φορά, διακριτά όρια στη χρήση αλγοριθμικών και αυτοματοποιημένων συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης. Αυτά τα συστήματα αξιοποιούνται στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Ο κύριος στόχος αυτής της ρύθμισης είναι να περιοριστεί η ανεξέλεγκτη λειτουργία τους, δημιουργώντας ένα πιο προστατευμένο και διαφανές περιβάλλον για τους εργαζομένους.

Ο διάλογος με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους

Στο πλαίσιο της διαμόρφωσης του νέου θεσμικού πλαισίου, το πόρισμα της νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής έχει ήδη αποσταλεί στους Εθνικούς Κοινωνικούς Εταίρους. Η αποστολή συνοδεύεται από επιστολή της Υπουργού, κ. Κεραμέως, με την οποία καλεί τους εκπροσώπους τους να συμμετάσχουν σε συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Εργασίας.

Αντικείμενο αυτής της συνάντησης θα είναι η ανταλλαγή απόψεων επί του πορίσματος της Ομάδας Εργασίας και η τελική διαμόρφωση του επικείμενου σχετικού νομοσχεδίου. Όπως σε κάθε νομοθετική πρωτοβουλία της κ. Κεραμέως, ο διάλογος με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους αποτελεί κρίσιμο βήμα για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και δίκαιου θεσμικού πλαισίου, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και στις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας.

Οι βασικοί άξονες του υπό επεξεργασία σχεδίου νόμου

Το υπό επεξεργασία σχέδιο νόμου κινείται σε δύο βασικούς άξονες. Αυτοί οι άξονες αποτελούν τη δομική βάση πάνω στην οποία θα οικοδομηθεί το νέο θεσμικό πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη στον εργασιακό χώρο. Η προσέγγιση αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου που θα καλύπτει τις διάφορες πτυχές της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Η ανάπτυξη και εφαρμογή αυτών των αξόνων αναμένεται να προσφέρει σαφήνεια και κατευθύνσεις τόσο στους εργοδότες όσο και στους εργαζομένους. Ο στόχος είναι η ομαλή ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην αγορά εργασίας, με παράλληλο σεβασμό στα εργασιακά δικαιώματα και τη διασφάλιση δίκαιων συνθηκών απασχόλησης.

Με πληροφορίες από: Reader