Με μικρή άνοδο 0,13% έκλεισε το χρηματιστήριο

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ολοκλήρωσε τη σημερινή συνεδρίαση με μικρή άνοδο, κλείνοντας σε θετικό έδαφος έπειτα από δύο διαδοχικές ημέρες ισχυρής υποχώρησης. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφώθηκε στις 2.639,95 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 0,13%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 296,04 εκατ. ευρώ.

Η πορεία του γενικού δείκτη

Οι τιμές των μετοχών έκλεισαν με μικρή άνοδο στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η αγορά επέστρεψε σε θετικό έδαφος, τερματίζοντας ένα σερί δύο συνεδριάσεων κατά τις οποίες είχε σημειώσει σημαντικές απώλειες.

Συγκεκριμένα, στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε καταγράψει συνολικές απώλειες που έφτασαν το 3,72%. Σήμερα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.639,95 μονάδες, ενισχυμένος κατά 0,13%.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε ενδοσυνεδριακά υψηλότερη τιμή στις 2.657,03 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 0,79%.

Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών

Η αξία των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν στη σημερινή συνεδρίαση ανήλθε συνολικά στα 296,04 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ο συνολικός αριθμός των μετοχών που διακινήθηκαν στην αγορά έφτασε τις 38.690.113 μονάδες.

Σε ό,τι αφορά τον όγκο συναλλαγών, οι μετοχές της Alpha Bank και της Eurobank παρουσίασαν τη μεγαλύτερη κινητικότητα. Η Alpha Bank διακίνησε 12.149.110 μετοχές, ενώ η Eurobank διακίνησε 9.849.370 μετοχές.

Αντίστοιχα, ως προς την αξία των συναλλαγών, η Alpha Bank κατέγραψε τον μεγαλύτερο τζίρο με 53,98 εκατ. ευρώ. Ακολούθησε η Eurobank, με αξία συναλλαγών που έφτασε τα 45,59 εκατ. ευρώ.

Η πορεία των δεικτών υψηλής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης

Εξετάζοντας την πορεία των επιμέρους δεικτών, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο, σημειώνοντας ποσοστό ενίσχυσης 0,14%. Αυτό υποδηλώνει μια θετική τάση στις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες.

Αντιθέτως, ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος. Κατέγραψε υποχώρηση σε ποσοστό 0,26% κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης.

Μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση

Μεταξύ των μετοχών που ανήκουν στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, ορισμένες ξεχώρισαν για την ανοδική τους πορεία. Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Allwyn, με ποσοστό +4,11%. Ακολούθησαν η Optima Bank με +2,66%, η Viohalco με +2,27%, η Τιτάν με +1,50% και ο ΟΛΠ με +1,27%.

Ωστόσο, υπήρξαν και μετοχές που σημείωσαν πτώση. Τη μεγαλύτερη υποχώρηση κατέγραψαν οι μετοχές του ΔΑΑ, με απώλειες -2,48%. Σημαντική πτώση είχαν επίσης η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με -1,97%, η Aktor με -1,78% και η Alpha Bank με -0,90%.

Ανοδική αναθεώρηση για τις τραπεζικές μετοχές από την UBS

Στο μεταξύ, η επενδυτική τράπεζα UBS προχώρησε σε ανοδική αναθεώρηση των τιμών-στόχων για τις ελληνικές τραπεζικές μετοχές. Η UBS διατηρεί τη σύσταση «αγορά» για τις εν λόγω μετοχές, εκτιμώντας ότι επωφελούνται από τα υψηλότερα επιτόκια.

Ειδικότερα, για τη μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς, η τιμή στόχος αυξάνεται στα 12,50 ευρώ, από τα προηγούμενα 12 ευρώ. Για την Eurobank, η τιμή στόχος διαμορφώνεται στα 5,40 ευρώ, έναντι 5,30 ευρώ προηγουμένως.

Αντίστοιχα, για την Εθνική Τράπεζα, η τιμή στόχος αυξάνεται στα 19,70 ευρώ, από 19,30 ευρώ. Τέλος, για την Alpha Bank, η τιμή στόχος αναθεωρείται ανοδικά στα 5,20 ευρώ, από τα 4,90 ευρώ που ήταν πριν.

Με πληροφορίες από: News.gr