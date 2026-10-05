Ερώτηση του Σάκη Αρναούτογλου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πράσινη ελιά Χαλκιδικής

Την ανάγκη για αποτελεσματική προστασία της Πράσινης Ελιάς Χαλκιδικής ΠΟΠ φέρνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Επιτροπής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Σάκης Αρναούτογλου. Η ενέργεια αυτή αποτελεί μέρος κοινής πρωτοβουλίας, στην οποία συνεργάζεται και ο βουλευτής Χαλκιδικής του ΠΑΣΟΚ, Απόστολος Πάνας. Το ζήτημα που τίθεται αφορά τους άνισους όρους ανταγωνισμού που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες παραγωγοί σε σχέση με τις εισαγωγές από τρίτες χώρες.

Η σημασία της πράσινης ελιάς Χαλκιδικής

Η Πράσινη Ελιά Χαλκιδικής αποτελεί ένα εμβληματικό προϊόν της ελληνικής παραγωγής, το οποίο έχει ισχυρή παρουσία στις διεθνείς αγορές. Είναι κατοχυρωμένη ως Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που υπογραμμίζει την ιδιαίτερη ταυτότητα και ποιότητά της.

Για την περιοχή της Χαλκιδικής, η πράσινη ελιά αποτελεί βασική πηγή εισοδήματος. Εκατοντάδες παραγωγοί βασίζονται σε αυτήν, ενώ παράλληλα στηρίζονται και οι επιχειρήσεις μεταποίησης και εξαγωγής που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, συμβάλλοντας σημαντικά στην τοπική οικονομία.

Το ζήτημα του διεθνούς ανταγωνισμού

Παρά την κατοχύρωση και την αναγνώριση, ο ευρωπαϊκός κλάδος της επιτραπέζιας ελιάς βρίσκεται αντιμέτωπος με έναν αυξανόμενο διεθνή ανταγωνισμό. Αυτός ο ανταγωνισμός προέρχεται κυρίως από προϊόντα τρίτων χωρών, τα οποία εισάγονται στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ο Σάκης Αρναούτογλου επισημαίνει ότι δημιουργείται ένα κρίσιμο ζήτημα ισότιμων όρων ανταγωνισμού. Οι Έλληνες και γενικότερα οι Ευρωπαίοι παραγωγοί υποχρεώνονται να συμμορφώνονται με ένα σύνολο αυστηρών ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Αυτές οι προδιαγραφές αφορούν τη φυτοπροστασία, την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια των τροφίμων, την ποιότητα των προϊόντων και την ιχνηλασιμότητα, με αποτέλεσμα να έχουν αντίστοιχα αυξημένο κόστος παραγωγής.

Η θέση του ευρωβουλευτή για την προστασία

Ο ευρωβουλευτής τονίζει πως η ευρωπαϊκή προστασία ενός προϊόντος Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στην προστασία της ονομασίας του. Κατά την άποψή του, η προστασία πρέπει να επεκτείνεται και να αφορά άμεσα την οικονομική βιωσιμότητα των ανθρώπων που παράγουν αυτά τα προϊόντα.

Για τον λόγο αυτό, ο Σάκης Αρναούτογλου ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει σε αξιολόγηση της επίδρασης που έχουν οι εισαγωγές επιτραπέζιας ελιάς από τρίτες χώρες στην ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαίων παραγωγών. Παράλληλα, ζητά να εξεταστεί εάν απαιτείται μεγαλύτερη αμοιβαιότητα στους όρους παραγωγής και εμπορίου, ώστε να διασφαλιστούν δίκαιες συνθήκες για όλους.

Προτάσεις για μέτρα εμπορικής άμυνας

Στο πλαίσιο της ερώτησής του, ο ευρωβουλευτής θέτει παράλληλα το ζήτημα της πιθανής εφαρμογής ρητρών διασφάλισης ή άλλων μέτρων εμπορικής άμυνας. Αυτά τα μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν εφόσον τα πραγματικά δεδομένα της αγοράς και η αξιολόγηση των επιπτώσεων το δικαιολογούν.

Η πρόταση αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της θέσης των ευρωπαίων παραγωγών και στην αντιμετώπιση των στρεβλώσεων που ενδεχομένως προκαλούνται από τις εισαγωγές, διασφαλίζοντας ένα πιο ισορροπημένο εμπορικό περιβάλλον.

Ερώτημα προς την ελληνική κυβέρνηση

Ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα έχει και το ερώτημα που απευθύνει ο Σάκης Αρναούτογλου, μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προς την ελληνική πλευρά. Ο ευρωβουλευτής ζητά να πληροφορηθεί εάν η ελληνική κυβέρνηση έχει καταθέσει συγκεκριμένο αίτημα, στοιχεία ή πρόταση στις Βρυξέλλες.

Το ερώτημα αφορά την προστασία της ελληνικής επιτραπέζιας ελιάς και, ειδικότερα, της Πράσινης Ελιάς Χαλκιδικής ΠΟΠ. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα αναμένεται να ρίξει φως στις ενέργειες της εθνικής πολιτικής για την υποστήριξη ενός τόσο σημαντικού προϊόντος.

Με πληροφορίες από: Topontiki