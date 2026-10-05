Προβλέψεις για την ελληνική οικονομία: Αύξηση ΑΕΠ και αποκλιμάκωση χρέους έως το 2027

Προβλέψεις για την ελληνική οικονομία: Αύξηση ΑΕΠ και αποκλιμάκωση χρέους έως το 2027

Το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή, σκιαγραφεί τις οικονομικές προοπτικές της χώρας έως το 2027. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, αναμένεται αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) κατά 2,3% το 2027, έναντι ανόδου 2% που εκτιμάται για φέτος. Παράλληλα, προβλέπεται περαιτέρω μείωση του ποσοστού ανεργίας στο 7,9% από 8,4% φέτος, καθώς και αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 2,6% από 3,8% για το τρέχον έτος.

Οι βασικοί πυλώνες της ανάπτυξης

Η ισχυρή ανάπτυξη που αναμένεται το 2027, σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θα στηριχθεί σε συγκεκριμένους παράγοντες. Εκτός από τα μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσουν οι ιδιωτικές επενδύσεις.

Για τις ιδιωτικές επενδύσεις προβλέπεται αύξηση 7,9% το 2027, έναντι 7,7% που εκτιμάται για φέτος. Επιπλέον, η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,5% το 2027, από 1,4% το 2026, ενώ η δημόσια κατανάλωση θα καταγράψει άνοδο 1,4% από 1,1% εφέτος. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών προβλέπεται να αυξηθούν κατά 3,1%, έναντι αύξησης 2,9% φέτος, ενώ οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αναμένεται να αυξηθούν κατά 4% από άνοδο 4,4% εφέτος.

Δημοσιονομική πορεία και χρέος

Σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά μεγέθη, το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού αναμένεται να διαμορφωθεί σε 3,6% του ΑΕΠ το 2026 και σε 3,3% το 2027. Αυτή η πορεία συμβάλλει στην περαιτέρω αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το δημόσιο χρέος αναμένεται να παρουσιάσει για έβδομο συναπτό έτος τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προβλέπεται να διαμορφωθεί σε 128,8% του ΑΕΠ το 2027, έναντι 136,7% του ΑΕΠ το 2026, σημειώνοντας μείωση κατά 7,9 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ. Το ονομαστικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί από 262 δισ. ευρώ το 2026 σε 274,6 δισ. ευρώ το 2027.

Το εξωτερικό περιβάλλον και οι προκλήσεις

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επισημαίνει ότι το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού 2027 κατατίθεται εν μέσω αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Παρατηρούνται διαταραχές στις αγορές ενέργειας και ενίσχυση των περιορισμών στο διεθνές εμπόριο.

Οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις, τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Μέση Ανατολή, επηρεάζουν τις διεθνείς ενεργειακές αγορές και τις θαλάσσιες εμπορικές ροές, ιδιαίτερα μέσω των Στενών του Ορμούζ. Ταυτόχρονα, καταγράφεται αύξηση των δημοσιονομικών κινδύνων σε πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες.

Οι προβλέψεις για την τιμή του πετρελαίου

Σύμφωνα με τις τεχνικές παραδοχές των εαρινών οικονομικών προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η μέση τιμή του αργού πετρελαίου Brent αναμένεται να παρουσιάσει διακυμάνσεις. Συγκεκριμένα, προβλέπεται αύξηση από 68,9 δολάρια ανά βαρέλι το 2025 σε 91,2 δολάρια το 2026, προτού υποχωρήσει στα 78,2 δολάρια το 2027.

Σε σύγκριση με τις φθινοπωρινές προβλέψεις του 2025, οι παραδοχές για την τιμή του πετρελαίου είναι αυξημένες κατά περίπου 46% για το 2026 και κατά 24% για το 2027. Αυτές οι εκτιμήσεις υπογραμμίζουν την αστάθεια των διεθνών αγορών ενέργειας.

Η ελληνική οικονομία σε σχέση με την ευρωζώνη

Παρά το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον, η ελληνική οικονομία προβλέπεται να συνεχίσει να καταγράφει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης σε σχέση με τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Αυτό αναμένεται να συμβεί για έβδομο συναπτό έτος.

Ο ρυθμός ανάπτυξης για την Ελλάδα αναμένεται να ανέλθει σε 2% το 2026 και σε 2,3% το 2027. Αντίθετα, σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο ρυθμός ανάπτυξης για την ευρωζώνη εκτιμάται σε 0,9% για το 2026 και σε 1,2% για το 2027, αναδεικνύοντας τη διαφορά στην πορεία των οικονομιών.

Με πληροφορίες από: News.gr