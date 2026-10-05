Εθνική Τράπεζα: Νέα κεντρικά γραφεία στα Σκόπια για τη θυγατρική της Stopanska banka

Η Stopanska banka AD – Skopje, θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας στη Βόρεια Μακεδονία, εγκαινίασε πρόσφατα τα νέα της κεντρικά γραφεία στα Σκόπια. Η λαμπρή εκδήλωση σηματοδότησε την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στην ιστορία της τράπεζας, η οποία μετρά πάνω από οκτώ δεκαετίες λειτουργίας. Η επένδυση, ύψους 50 εκατ. ευρώ, υπογραμμίζει τη δέσμευση για μετασχηματισμό και βιώσιμη ανάπτυξη.

Η λαμπρή εκδήλωση των εγκαινίων

Η τελετή των εγκαινίων πραγματοποιήθηκε με μια λαμπρή εκδήλωση, στην οποία παρευρέθηκαν περίπου 300 προσκεκλημένοι. Η βραδιά είχε ως κεντρικό θέμα το «Landmark for the Future. The Art of Shaping Tomorrow», αναδεικνύοντας το όραμα της τράπεζας για το μέλλον.

Η εκδήλωση συνδύασε διάφορες μορφές τέχνης, όπως τη μουσική, το θέατρο, τον χορό, τη γαστρονομία και τις εικαστικές τέχνες. Μέσα από αυτή την πολυδιάστατη παρουσίαση, τονίστηκε η διαχρονική σχέση της Stopanska banka με τον πολιτισμό, ενώ παράλληλα τιμήθηκαν οι πελάτες, οι συνεργάτες και οι κοινότητες που έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην πορεία της τράπεζας.

Η μακρά ιστορία και η εξέλιξη της Stopanska banka

Η Stopanska banka ιδρύθηκε το 1944, αποτελώντας την πρώτη τράπεζα της χώρας. Από την ίδρυσή της, αναπτύσσεται διαρκώς, συμβαδίζοντας με διαδοχικές γενιές πολιτών και επιχειρήσεων, και έχει συμβάλει ουσιαστικά στην πρόοδο της οικονομίας.

Η τράπεζα έχει προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στις κοινότητες που εξυπηρετεί, οικοδομώντας μια μακρά κληρονομιά που εκτείνεται σε περισσότερες από οκτώ δεκαετίες. Αυτή η ιστορική πορεία αποκτά τώρα νέα διάσταση με την πρόσφατη επένδυση στα κεντρικά της γραφεία.

Η επένδυση των 50 εκατ. ευρώ και ο σχεδιασμός του νέου κτιρίου

Η νέα έδρα της Stopanska banka αποτελεί μια σημαντική επένδυση ύψους 50 εκατ. ευρώ. Το κτίριο των κεντρικών γραφείων είναι ειδικά σχεδιασμένο για να υποστηρίξει τον μετασχηματισμό, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη μελλοντική εξέλιξη της τράπεζας.

Το έργο έχει λάβει πιστοποίηση LEED Gold, γεγονός που υπογραμμίζει την προσήλωσή του σε περιβαλλοντικά πρότυπα. Το νέο κτίριο, που χαρακτηρίζεται από ατσάλι, γυαλί και σύγχρονα γραφεία, έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία, τη βιωσιμότητα και την καινοτομία στον εργασιακό χώρο.

Οι δηλώσεις της διευθύνουσας συμβούλου, Χρυσούλας Κουτούδη

Η κα Χρυσούλα Κουτούδη, CEO της Stopanska banka, καλωσόρισε τους προσκεκλημένους και αναφέρθηκε εκτενώς στη σημασία της επένδυσης. Όπως δήλωσε, «οι πόροι, η αφοσίωση και το πάθος που επενδύθηκαν σε αυτό το έργο ύψους 50 εκατ. ευρώ, με πιστοποίηση LEED Gold, είναι εμφανή παντού γύρω μας».

Η κα Κουτούδη τόνισε ότι τα νέα κεντρικά γραφεία αποτελούν «έμπρακτη έκφραση των αξιών που αντιπροσωπεύει η Τράπεζά μας». Εξέφρασε την ακράδαντη πεποίθησή της ότι θα λειτουργήσουν ως «πηγή έμπνευσης για γενιές εργαζομένων, ώστε να εξελίσσονται, να επιδιώκουν την αριστεία και να πετυχαίνουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα».

Συνεχίζοντας, η διευθύνουσα σύμβουλος υπογράμμισε ότι το νέο κτίριο είναι «πολλά περισσότερα από ατσάλι, γυαλί και σύγχρονα γραφεία». Σηματοδοτεί «ένα τολμηρό νέο κεφάλαιο για το όραμά μας» και αποτελεί έναν χώρο «σχεδιασμένο να ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία, τη βιωσιμότητα και την καινοτομία». Τέλος, δήλωσε ότι εκφράζει «έμπρακτα τη δέσμευσή μας προς τους πελάτες μας, τους εργαζομένους μας, τις κοινότητες που εξυπηρετούμε και το μέλλον που διαμορφώνουμε μαζί».

Η στρατηγική σημασία για τον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας

Στην εκδήλωση των εγκαινίων παρευρέθηκε η ανώτατη διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, γεγονός που υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία της Stopanska banka για τον Όμιλο της ΕΤΕ. Η παρουσία αυτή αντανακλά επίσης τη συνεχιζόμενη δέσμευση του Ομίλου για την ανάπτυξη και τον μετασχηματισμό της θυγατρικής τράπεζας.

Τα νέα κεντρικά γραφεία της Stopanska banka θεωρούνται ορόσημο για την πόλη των Σκοπίων. Παράλληλα, αποτελούν σύμβολο των αξιών που μοιράζεται η τράπεζα με τον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας. Αυτές οι αξίες περιλαμβάνουν την εμπιστοσύνη, η οποία έχει οικοδομηθεί σε διάστημα άνω των 80 ετών, την ανθρωποκεντρική προσέγγιση στην τραπεζική και την άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες.

Με πληροφορίες από: Topontiki