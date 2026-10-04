Η επένδυση της Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές: Στρατηγική σημασία και αναπτυξιακό αποτύπωμα

Η επένδυση της Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές αποτελεί μία από τις πλέον σημαντικές βιομηχανικές επενδύσεις που υλοποιούνται στην Ελλάδα. Με συνολικό κεφάλαιο που υπερβαίνει τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, εκ των οποίων περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια αφορούν αποκλειστικά το έργο των Σκουριών, η επένδυση αυτή αναδεικνύεται σε στρατηγικής σημασίας για τη χώρα.

Η αξία της επένδυσης δεν περιορίζεται μόνο στο μεγάλο μέγεθος του κεφαλαίου που έχει κινητοποιηθεί, αλλά και στο ευρύτερο αναπτυξιακό αποτύπωμα που δημιουργεί. Αυτό το αποτύπωμα εκτείνεται σε κρίσιμους τομείς όπως η απασχόληση, η ελληνική οικονομία, η τεχνολογία και οι τοπικές κοινωνίες, προσφέροντας ποιοτική απασχόληση, ανάπτυξη δεξιοτήτων, ψηφιακή τεχνολογία και περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Ενίσχυση της απασχόλησης και ανάπτυξη δεξιοτήτων

Σήμερα, το έργο των Σκουριών απασχολεί περισσότερους από 3.000 εργαζόμενους, συμβάλλοντας σημαντικά στην τοπική και εθνική απασχόληση. Ο μέσος μισθός των εργαζομένων ανέρχεται περίπου στα 2.500 ευρώ, ποσό που είναι 67% υψηλότερο από τον μέσο όρο της ελληνικής βιομηχανίας.

Η Ελληνικός Χρυσός επενδύει συστηματικά στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της. Μέσω σύγχρονων υποδομών εκπαίδευσης, προσομοιωτών και εφαρμογών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, η εταιρεία στοχεύει στο reskilling και upskilling των εργαζομένων, προετοιμάζοντάς τους για τις απαιτήσεις της σύγχρονης βιομηχανίας. Επιπλέον, το 14,3% του ανθρώπινου δυναμικού αποτελείται από γυναίκες, ενώ η επένδυση αυτή δημιουργεί ένα ανθρώπινο κεφάλαιο με αξία που υπερβαίνει τον κύκλο ζωής του ίδιου του έργου.

Οι Σκουριές ως πρότυπο ψηφιακού μεταλλείου

Το έργο των Σκουριών καθιερώνεται ως ένα νέο σημείο αναφοράς για την τεχνολογικά προηγμένη μεταλλευτική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Έχει σχεδιαστεί ως ένα ψηφιακό και αυτοματοποιημένο μεταλλείο, ενσωματώνοντας προηγμένα συστήματα αυτοματισμού, τηλεχειρισμού και παρακολούθησης των παραγωγικών διαδικασιών σε πραγματικό χρόνο.

Η τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής τεχνολογιών τηλεχειρισμού και ψηφιακών συστημάτων στην Ολυμπιάδα, μεταφέρεται και εφαρμόζεται στις Σκουριές. Αυτή η μεταφορά διαμορφώνει ένα σύγχρονο παραγωγικό περιβάλλον, αναβαθμίζοντας τις λειτουργίες. Παράλληλα, η επένδυση στην τεχνολογία συνοδεύεται από την επένδυση σε νέες δεξιότητες, όπως φαίνεται και από την πρόσφατη συνεργασία της Ελληνικός Χρυσός με τη ΔΥΠΑ για την εκπαίδευση νέων χειριστών μηχανημάτων έργου.

Περιβαλλοντική διαχείριση και βιώσιμη λειτουργία

Στον πυρήνα του σχεδιασμού του έργου των Σκουριών βρίσκεται η περιβαλλοντική διαχείριση. Η υιοθέτηση της τεχνολογίας ξηρής απόθεσης αφυγρασμένων μεταλλευτικών καταλοίπων αποτελεί βασικό στοιχείο αυτής της προσέγγισης. Η συγκεκριμένη τεχνολογία επιτρέπει την αφαίρεση έως και του 90% του νερού από τα κατάλοιπα, ενισχύοντας σημαντικά την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίησή του στην παραγωγική διαδικασία.

Η εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας έχει ως αποτέλεσμα περίπου 40% μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Αυτό οφείλεται στην απελευθέρωση γης που αρχικά προοριζόταν για χώρο απόθεσης, σε σύγκριση με τον αρχικό σχεδιασμό. Έτσι, οι Σκουριές αναδεικνύουν πώς μια στρατηγική επένδυση μπορεί να δημιουργεί διαχρονική αξία για τη χώρα, συνδυάζοντας την οικονομική ανάπτυξη με την περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Με πληροφορίες από: Topontiki