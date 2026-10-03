Έρχεται το καλάθι «Γιορτές για όλους» με στόχο τη μείωση τιμών σε εορταστικά προϊόντα

Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή εξετάζει τη δημιουργία ενός νέου χριστουγεννιάτικου καλαθιού, το οποίο θα φέρει την ονομασία «Γιορτές για όλους». Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως κύριο στόχο τη μείωση των τιμών σε βασικά εορταστικά προϊόντα, αντιμετωπίζοντας το νέο κύμα ανατιμήσεων που έχει παρατηρηθεί στην αγορά των τροφίμων. Σύμφωνα με τις προτάσεις που βρίσκονται υπό εξέταση, προβλέπονται μειώσεις τιμών έως και 25% σε συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων, ενώ για τα κρέατα οι μειώσεις θα είναι τουλάχιστον 5%.

Η νέα πρωτοβουλία «Γιορτές για όλους»

Στο τραπέζι των συζητήσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή βρίσκεται η πρόταση για τη δημιουργία ενός ειδικού χριστουγεννιάτικου καλαθιού, το οποίο θα είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες του εορταστικού τραπεζιού. Η ανάγκη για μια τέτοια πρωτοβουλία καθίσταται επιτακτική, καθώς έρχεται ως απάντηση στο πρόσφατο κύμα ανατιμήσεων που έχει επηρεάσει σημαντικά την αγορά των τροφίμων, δυσχεραίνοντας την πρόσβαση των καταναλωτών σε βασικά αγαθά ενόψει των γιορτών.

Η νέα αυτή δράση, που φέρει τον τίτλο «Γιορτές για όλους», αποτελεί μία συντονισμένη προσπάθεια της Αρχής να παρέμβει στην αγορά και να προσφέρει στήριξη στα νοικοκυριά. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οι πρώτες κρούσεις προς τις βιομηχανίες τροφίμων, καθώς και προς τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, με σκοπό να τις ενθαρρύνουν να λάβουν ενεργό μέρος σε αυτή την προσπάθεια. Η τελική υλοποίηση της πρωτοβουλίας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη θετική ανταπόκριση των επιχειρήσεων σε αυτή την πρόσκληση συμμετοχής.

Στόχος οι μειώσεις τιμών σε βασικά εορταστικά προϊόντα

Ο κεντρικός στόχος της πρωτοβουλίας «Γιορτές για όλους» είναι η επίτευξη σημαντικών μειώσεων στις τιμές των προϊόντων που θα ενταχθούν στο ειδικό χριστουγεννιάτικο καλάθι. Συγκεκριμένα, οι προτεινόμενες μειώσεις μπορούν να φτάσουν έως και το 25% για συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων, προσφέροντας έτσι μια σημαντική ανάσα στους καταναλωτές ενόψει των εορτών και συμβάλλοντας στην ελάφρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού.

Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι από τον κανόνα της μείωσης του 25% θα υπάρξουν εξαιρέσεις για ορισμένα είδη κρέατος, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του εορταστικού τραπεζιού και έχουν αυξημένη ζήτηση κατά την περίοδο αυτή. Αυτά περιλαμβάνουν τη γαλοπούλα, το μοσχάρι, το αρνί και το χοιρινό. Για τα συγκεκριμένα προϊόντα, οι τιμές τους θα πρέπει να μειωθούν τουλάχιστον κατά 5% ή και περισσότερο, διασφαλίζοντας έτσι ότι και αυτά τα βασικά είδη θα είναι πιο προσιτά για τους καταναλωτές.

Πιθανή περίοδος εφαρμογής της δράσης

Εάν η πρωτοβουλία «Γιορτές για όλους» λάβει την τελική της μορφή και οι εμπλεκόμενοι φορείς ανταποκριθούν θετικά στην πρόσκληση συμμετοχής, τότε η ενεργοποίησή της ενδέχεται να πραγματοποιηθεί σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Η προτεινόμενη περίοδος για την εφαρμογή του χριστουγεννιάτικου καλαθιού είναι από τις 19 έως τις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2026, καλύπτοντας έτσι το μεγαλύτερο μέρος της εορταστικής περιόδου.

Αυτή η χρονική ζώνη έχει επιλεγεί στρατηγικά για να καλύψει την περίοδο των Χριστουγέννων, προσφέροντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τις μειωμένες τιμές τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια των εορτών. Η διάρκεια των δώδεκα ημερών θα επιτρέψει την κάλυψη των αναγκών για το εορταστικό τραπέζι, με στόχο την ελάφρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού και την εξασφάλιση πιο προσιτών γιορτών για όλους.

Με πληροφορίες από: Enikos