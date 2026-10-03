Εθνική Τράπεζα και Skroutz: Ένας χρόνος συνεργασίας με επιβραβεύσεις άνω των 100.000 ευρώ

Έναν χρόνο παρουσίας στην ελληνική αγορά συμπλήρωσε η Skroutz Plus Mastercard, η ψηφιακή πιστωτική κάρτα που προέκυψε από τη συνεργασία της Εθνικής Τράπεζας με τη Skroutz. Οι δύο εταιρείες παρουσίασαν τα πρώτα αποτελέσματα του εγχειρήματος, αναδεικνύοντας την επιτυχία του προγράμματος επιβράβευσης. Συνολικά, έχουν δοθεί επιβραβεύσεις που ξεπέρασαν τις 100.000 ευρώ στους καταναλωτές που έχουν αποκτήσει την κάρτα.

Ένας χρόνος στην αγορά

Η Skroutz Plus Mastercard, μία ψηφιακή πιστωτική κάρτα, συμπληρώνει έναν χρόνο λειτουργίας στην ελληνική αγορά. Η κάρτα αυτή αναπτύχθηκε μέσα από τη συνεργασία της Εθνικής Τράπεζας με την πλατφόρμα Skroutz, με στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών συναλλαγών.

Σε σχετική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε, ανακοινώθηκαν τα πρώτα στοιχεία της πορείας της κάρτας. Σύμφωνα με αυτά, πολλές χιλιάδες καταναλωτές έχουν ήδη αποκτήσει τη Skroutz Plus Mastercard, ενώ το συνολικό ποσό που έχει διατεθεί μέσω του προγράμματος επιβράβευσης έχει ξεπεράσει τις 100.000 ευρώ.

Ψηφιακές συναλλαγές και embedded finance

Η συνεργασία μεταξύ Εθνικής Τράπεζας και Skroutz εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης ανάπτυξης λύσεων embedded finance. Αυτές οι λύσεις έχουν ως στόχο να συνδέουν τραπεζικές υπηρεσίες απευθείας με ψηφιακές πλατφόρμες εμπορίου, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία στον χρήστη.

Η Skroutz Plus Mastercard ενισχύει τις ψηφιακές συναλλαγές και τις λύσεις embedded finance στην ελληνική αγορά. Η Εθνική Τράπεζα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, διαθέτει μερίδιο που προσεγγίζει το 30% στην ελληνική αγορά καρτών, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της στον τομέα.

Πλήρως ψηφιακή έκδοση και χρήση

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της Skroutz Plus Mastercard είναι η πλήρως ψηφιακή διαδικασία έκδοσής της. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν την κάρτα μέσω Internet και Mobile Banking της Εθνικής Τράπεζας, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε τραπεζικό κατάστημα. Επίσης, δεν υπάρχει ανάγκη για έκδοση φυσικής κάρτας.

Μετά την έγκριση, η ψηφιακή κάρτα μπορεί να προστεθεί άμεσα σε υπηρεσίες όπως το Apple Pay και το Google Wallet. Αυτό επιτρέπει τη χρήση της τόσο σε φυσικά καταστήματα, μέσω ανέπαφων συναλλαγών, όσο και σε ηλεκτρονικά καταστήματα για online αγορές, προσφέροντας ευελιξία στους κατόχους της.

Πρόγραμμα επιβράβευσης και παροχές

Η Skroutz Plus Mastercard συνοδεύεται από ένα πρόγραμμα ανταμοιβής που προσφέρει επιστροφή χρημάτων στους κατόχους της. Συγκεκριμένα, προβλέπεται επιστροφή 2,5% για όλες τις αγορές που πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας Skroutz. Για τις υπόλοιπες συναλλαγές που γίνονται με την κάρτα, η επιστροφή ανέρχεται σε 0,5%.

Τα ποσά που συγκεντρώνονται από την επιβράβευση μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους καταναλωτές σε επόμενες αγορές τους. Επιπρόσθετα, η κάρτα παρέχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης άτοκων δόσεων, διευκολύνοντας τις πληρωμές για μεγαλύτερες αγορές. Στις παροχές της περιλαμβάνεται επίσης και ταξιδιωτική ασφάλιση.

Δηλώσεις στελεχών και μελλοντικός σχεδιασμός

Η Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας, Χριστίνα Θεοφιλίδη, σχολίασε την πορεία του πρώτου έτους της συνεργασίας. Όπως ανέφερε, η πορεία αυτή καταδεικνύει τη μεταβολή των συνηθειών των καταναλωτών προς τις ηλεκτρονικές αγορές, καθώς και την αυξημένη ζήτηση για υπηρεσίες που συνδυάζουν την ψηφιακή τραπεζική με το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Από την πλευρά της Skroutz, ο CFO της εταιρείας, Κώστας Κοντογιάννης, δήλωσε ότι τα θετικά αποτελέσματα της πρώτης χρονιάς ενισχύουν τον σχεδιασμό της εταιρείας. Ο σχεδιασμός αυτός αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη των προνομίων που συνδέονται με την υπηρεσία Skroutz Plus, υποδηλώνοντας μελλοντικές βελτιώσεις και επεκτάσεις.

Η πρώτη χρονιά αυτής της συνεργασίας αποτελεί επίσης ένα παράδειγμα της διεύρυνσης των συνεργασιών μεταξύ τραπεζών και μεγάλων ψηφιακών πλατφορμών. Αυτό συμβαίνει σε μια περίοδο όπου οι ηλεκτρονικές συναλλαγές αποκτούν όλο και μεγαλύτερο βάρος στις καθημερινές αγορές των καταναλωτών, σηματοδοτώντας μια ευρύτερη τάση στην αγορά.

Με πληροφορίες από: Topontiki