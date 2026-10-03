Η CrediaBank ολοκλήρωσε την απόκτηση του 70% της Παντελάκης Χρηματιστηριακής, εντάσσοντας μία από τις παλαιότερες και πιο αναγνωρισμένες χρηματιστηριακές εταιρείες της ελληνικής αγοράς στον Όμιλό της. Η συμφωνία αυτή έχει ως στόχο την ενίσχυση της θέσης του Ομίλου στις χρηματιστηριακές εργασίες και τη διεύρυνση των πηγών εσόδων του. Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, η εταιρεία μετονομάζεται σε CrediaPantelakis Securities και θα συνεχίσει τη λειτουργία της με την υφιστάμενη διοικητική της ομάδα, επιδιώκοντας τη διεύρυνση των εργασιών της και την αξιοποίηση συνεργειών με την Τράπεζα.

Στρατηγική ενίσχυση στις επενδυτικές υπηρεσίες

Η συγκεκριμένη συμφωνία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την CrediaBank, καθώς ενισχύει ουσιαστικά την παρουσία της στον τομέα των επενδυτικών και χρηματιστηριακών υπηρεσιών. Μέσω της ενσωμάτωσης της Παντελάκης Χρηματιστηριακής, ο Όμιλος αποκτά πλέον άμεση πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα ελληνικών και διεθνών κεφαλαιαγορών, διευρύνοντας σημαντικά το πεδίο δράσης του στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Επιπλέον, η CrediaBank προσθέτει στο χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών της την παροχή επενδυτικής έρευνας, καθώς και εξειδικευμένες υπηρεσίες εκκαθάρισης και θεματοφυλακής. Αυτή η διεύρυνση των προσφερόμενων εργασιών και υπηρεσιών αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής της Τράπεζας για την ενδυνάμωση της θέσης της στην αγορά και την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στους πελάτες της.

Οικονομικοί στόχοι και αποδοτική διαχείριση κεφαλαίων

Για την CrediaBank, η συναλλαγή αυτή έχει και σαφή οικονομική στόχευση, πέρα από τη στρατηγική διεύρυνση των υπηρεσιών. Κεντρικός στόχος είναι η ενίσχυση των εσόδων που προέρχονται από προμήθειες, καθώς και η επίτευξη μεγαλύτερης διαφοροποίησης των πηγών εσόδων του Ομίλου, μειώνοντας την εξάρτηση από παραδοσιακές πηγές.

Επιπρόσθετα, οι συγκεκριμένες χρηματιστηριακές δραστηριότητες έχουν περιορισμένες κεφαλαιακές απαιτήσεις. Αυτό το χαρακτηριστικό επιτρέπει, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Τράπεζας, την αποδοτικότερη αξιοποίηση των κεφαλαίων του Ομίλου, συμβάλλοντας στην επίτευξη υψηλότερων αποδόσεων και στην ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας.

Αμοιβαία οφέλη για τους πελάτες

Η συνεργασία των δύο πλευρών αναμένεται να προσφέρει σημαντικά αμοιβαία οφέλη τόσο στους υφιστάμενους όσο και στους μελλοντικούς πελάτες. Συγκεκριμένα, οι πελάτες της CrediaBank θα αποκτήσουν πλέον πρόσβαση σε ένα ευρύτερο και πιο εξειδικευμένο φάσμα επενδυτικών προϊόντων, διευρύνοντας τις επιλογές τους για την τοποθέτηση των κεφαλαίων τους.

Από την άλλη πλευρά, οι πελάτες της CrediaPantelakis Securities θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν πλήρως τις τραπεζικές υπηρεσίες που προσφέρει ο ευρύτερος Όμιλος της CrediaBank. Η κίνηση αυτή δημιουργεί ένα ενιαίο περιβάλλον όπου οι πελάτες μπορούν να καλύπτουν τόσο τις επενδυτικές όσο και τις τραπεζικές τους ανάγκες, μέσα από έναν ενιαίο πάροχο.

Η μακρά πορεία της Παντελάκης Χρηματιστηριακής

Η Παντελάκης Χρηματιστηριακή αποτελεί μία εταιρεία με βαθιές ρίζες στην ελληνική κεφαλαιαγορά, καθώς ιδρύθηκε το 1920. Η μακρά αυτή παρουσία της στην αγορά έχει της επιτρέψει να αναπτύξει εκτεταμένες και ισχυρές σχέσεις τόσο με Έλληνες όσο και με διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, γεγονός που υπογραμμίζει την αξιοπιστία και την εμπειρία της στον κλάδο.

Επιπλέον, η εταιρεία είναι ενεργό μέλος των αγορών μετοχών και παραγώγων της Euronext Athens, συμμετέχοντας ενεργά στις λειτουργίες της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς. Η ένταξή της στον Όμιλο της CrediaBank σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση της θέσης της.

Δηλώσεις στελεχών και μελλοντικός σχεδιασμός

Σχετικά με την εξαγορά, η διευθύνουσα σύμβουλος της CrediaBank, Ελένη Βρεττού, επισήμανε ότι η κίνηση αυτή εντάσσεται πλήρως στη στρατηγική του Ομίλου. Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει τη διεύρυνση των προσφερόμενων υπηρεσιών, καθώς και την αύξηση της συμμετοχής των προμηθειών στα συνολικά έσοδα του Ομίλου, ενισχύοντας την κερδοφορία και τη βιωσιμότητα.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της CrediaPantelakis Securities, Νίκος Παντελάκης, χαρακτήρισε την ένταξη στον Όμιλο της CrediaBank ως ένα νέο και σημαντικό κεφάλαιο ανάπτυξης για την εταιρεία. Τόνισε ότι η έμφαση θα δοθεί στη δημιουργία μιας ισχυρότερης και πιο ολοκληρωμένης πλατφόρμας επενδυτικών υπηρεσιών, προς όφελος των πελατών. Στο άμεσο επόμενο στάδιο, η συνεργασία των δύο πλευρών θα επικεντρωθεί στην περαιτέρω ανάπτυξη της πελατειακής βάσης, στην τεχνολογική αναβάθμιση των συστημάτων και στη δημιουργία ενός πιο ενιαίου και αποτελεσματικού μοντέλου εξυπηρέτησης.

Με πληροφορίες από: Topontiki