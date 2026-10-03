Η ακρίβεια επιταχύνει στην Ελλάδα με τον πληθωρισμό στο 5,1%

Το νέο άλμα του πληθωρισμού στο 5,1% δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη μέτρηση για την ελληνική οικονομία. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην ταχύτητα με την οποία ανεβαίνουν οι τιμές, καθώς και στον κίνδυνο το νέο ενεργειακό σοκ να αρχίσει τους επόμενους μήνες να περνά σε ολοένα περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat για τον Σεπτέμβριο, η Ελλάδα εισέρχεται στο φθινόπωρο με την ακρίβεια να ανεβάζει απότομα στροφές. Η ελληνική οικονομία καταγράφει μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η επιτάχυνση του πληθωρισμού

Ο ετήσιος εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Ελλάδα έφθασε τον Σεπτέμβριο στο 5,1%, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 3,8%.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η πορεία του δείκτη τους τελευταίους μήνες. Τον Ιούλιο ο πληθωρισμός βρισκόταν στο 2,7%, τον Αύγουστο ανέβηκε στο 3,7% και τον Σεπτέμβριο εκτινάχθηκε στο 5,1%. Αυτό σημαίνει ότι μέσα σε διάστημα δύο μηνών, ο ρυθμός του πληθωρισμού σχεδόν διπλασιάστηκε.

Αυτή η εικόνα δημιουργεί προβληματισμό, καθώς η οικονομία δεν αντιμετωπίζει μία σταθεροποιημένη ακρίβεια, αλλά ένα νέο κύμα επιτάχυνσης, λίγο πριν την έναρξη της χειμερινής περιόδου.

Η πίεση από την ενέργεια

Η βασική πηγή της νέας πίεσης στις τιμές εντοπίζεται στην ενέργεια. Οι τιμές της αυξήθηκαν τον Σεπτέμβριο κατά 25,4% σε ετήσια βάση στην Ελλάδα. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωζώνη ήταν 18,8%, γεγονός που υπογραμμίζει τη μεγάλη διαφορά.

Η άνοδος των τιμών στην ενέργεια αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς δεν επιβαρύνει μόνο απευθείας τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Το κόστος των καυσίμων και της ηλεκτρικής ενέργειας μετακυλίεται στις μεταφορές, στην παραγωγή, στις αποθήκες και στις επιχειρήσεις. Τελικά, με μικρότερη ή μεγαλύτερη χρονική καθυστέρηση, αυτό το αυξημένο κόστος περνά στις τιμές που βλέπει ο καταναλωτής στα ράφια.

Ο κίνδυνος για τους επόμενους μήνες

Ένα μέρος των σημερινών ενεργειακών αυξήσεων ενδέχεται να μην έχει ακόμη αποτυπωθεί πλήρως στις τελικές τιμές των προϊόντων. Αυτό αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους για τους επόμενους μήνες.

Εάν οι υψηλές ενεργειακές τιμές διατηρηθούν στα σημερινά επίπεδα, οι επιχειρήσεις που σήμερα απορροφούν ένα μέρος του αυξημένου κόστους θα βρεθούν αντιμέτωπες με ένα δίλημμα. Θα πρέπει είτε να περιορίσουν τα περιθώρια κέρδους τους είτε να μεταφέρουν ένα μεγαλύτερο μέρος της επιβάρυνσης στις τελικές τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών.

Ανησυχία για τις τιμές των υπηρεσιών

Μία δεύτερη εστία ανησυχίας προέρχεται από τον τομέα των υπηρεσιών. Οι τιμές τους αυξήθηκαν στην Ελλάδα κατά 6,3%, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από την αντίστοιχη αύξηση στην Ευρωζώνη, η οποία ήταν μόλις 3,2%.

Και σε αυτόν τον τομέα, η πορεία των τιμών είναι έντονα ανοδική. Από 3,1% τον Ιούλιο, η αύξηση των τιμών στις υπηρεσίες ανέβηκε στο 4,5% τον Αύγουστο και έφθασε στο 6,3% τον Σεπτέμβριο, επιβεβαιώνοντας την επιτάχυνση των πληθωριστικών πιέσεων.

Με πληροφορίες από: Topontiki